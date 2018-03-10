По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
По словам генпрокурора, по делу "ПриватБанка" также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители "ПриватБанка", подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова и др.
Власти подготовили для "ПриватБанка" очередного "балчуна". Чешский банкир с трудно трудно выговариваемой фамилией Крумханзл обещает превратить главный украинский банк в лучшее финучреждение Восточной Европы.
Хитросплетения вокруг назначения "райффайзенца" Krumphanzl председателем правления "Привата" неслучайны: немало воротил международных финансов хотят решить будущее украинского "ПриватБанка" - в свою пользу, пишет "Слово".
Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
Накануне председатель Рады Андрей Парубий дал показания в суде над экс-президентом Януковичем, Венгрия выдвинула Украине новые требования из-за закона об образовании, к тому же были задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова.
Будущее "ПриватБанка", новый закон против домашнего насилия, необычная история винницкого моржа, а также что даст новое ограничение скорости на дорогах: что обсуждают регионы – в обзоре РИА Новости Украина.
Как рассказал глава наблюдательного совета "ПриватБанка" Энгин Акчакоча, срок действия стратегии - изначально 2018 года и до самой приватизации банка, Но есть конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го.
Много вопросов вызывает тот факт, что НБУ в течение 10 лет принимал у "Привата" документы и признавал деятельность банка соответствующей закону, пока из него выводились огромные средства, подчеркнула юрист Инна Рудник.
Бывший член совета НБУ Василий Горбаль считает, что в случае, если расследование агентства Kroll по "ПриватБанку" объективное, в нем должна быть освещена и роль нацрегулятора в тех или иных событиях вокруг банка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Власти подготовили для "ПриватБанка" очередного "балчуна". Чешский банкир с трудно трудно выговариваемой фамилией Крумханзл обещает превратить главный украинский банк в лучшее финучреждение Восточной Европы.
По словам генпрокурора, по делу "ПриватБанка" также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители "ПриватБанка", подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова и др.
По утверждению адвоката Игоря Коломойского Игоря Барсученко, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.
Часть международных институтов устали от того, что Банковая, в том числе руками генерального прокурора, постоянно пытается срывать сбор доказательств и судебные дела, которые ведутся по возвращению кредитов "Приватбанка", рассказал Алексей Якубин.
Правоохранители выяснили, что около 4:00 утра трое неизвестных, одетых в темную одежду, неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и похитили кассеты с денежными средствами на сумму более 45 тыс. грн.
Правительство накануне приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка "ПриватБанк", акционером которого в том числе является бизнесмен Игорь Коломойский. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на новость о национализации.
Милиция Черниговской области открыла уголовные производства по фактам разбойного нападения на инкассаторский автомобиль и убийства трех банковских работников, совершенным 23 октября в Черниговском районе.
В результате нападения на инкассаторскую машину в Черниговской области в пятницу погибли трое человек, сообщила пресс-служба "ПриватБанка". В банке назначили награду в 1 миллион гривен за помощь в поимке напавших на инкассаторов.
Часть международных институтов устали от того, что Банковая, в том числе руками генерального прокурора, постоянно пытается срывать сбор доказательств и судебные дела, которые ведутся по возвращению кредитов "Приватбанка", рассказал Алексей Якубин.
В Днепре прошел брифинг с участием министра финансов Украины Александра Данилюка, первого заместителя председателя Национального банка Якова Смолия и председателя правления "ПриватБанка" Александра Шлапака.
Утром в среду, 21 декабря, "ПриватБанк" будет полностью в собственности государства, так как зарегистрирован новый устав финучреждения, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
Решением о национализации "ПриватБанка" были защищены 20 млн клиентов банка и финансовая стабильность Украины. Об этом в обращении в связи с национализацией "ПриватБанка" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Политолог Кость Бондаренко считает, что Игорь Коломойский "оказался, как всегда, в выигрыше". По его словам, бизнесмен предложил схему: государство проводит серьезное рефинансирование банка, а Коломойский и Добролюбов остаются мажоритарными акционерами.
Комментируя приезд олигарха Игоря Коломойского в администрацию президента, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что ничего особенного в таком визите нет, такие встречи регулярны.
Журналист Грэхем Стэк в своем материале на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщает, кто получил от "ПриватБанка" один миллиард долларов перед его национализацией.
Правительство Украины приняло решение о национализации крупнейшего в стране коммерческого банка Украины "ПриватБанк", который принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому. Подробнее о банке - в инфографике РИА Новости Украина.