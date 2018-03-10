Утром в среду, 21 декабря, "ПриватБанк" будет полностью в собственности государства, так как зарегистрирован новый устав финучреждения, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
По словам главы Кабмина, вопрос "может быть рассмотрен с коллегами по Верховной Раде на первой пленарной". Чтобы решение вступило в силу, за него проголосовало минимум 226 депутатов и его подписал президент.
По словам министра финансов Александра Данилюка, правительство США вместе с Минфином продолжит реализацию двухлетней программы финансирования консалтинговых услуг для реформирования украинской таможни.
По словам Тимошенко, министр финансов Данилюк должен быть немедленно уволен. Как отметила глава партии "Батькивщина", в некоторых странах мира после оффшорного скандала сами премьер-министры, министры подали в отставку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".