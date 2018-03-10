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    Александр Данилюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Блокирование трибуны Верховной Рады
    Как в Раде блокировали трибуну против восстановления налоговой милиции 
    12:45 23.02.2017
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    Во время утреннего заседания Верховной Рады в зале возникла дискуссия вокруг поправок в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства).
    Александр Данилюк
    Данилюк поблагодарил нардепов за отказ вернуть налоговую милицию
    12:22 23.02.2017
    123
    Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, законопроект о создании новой службы уже находится на последней стадии согласования коалиционного правительства.
    Пресс-брифинг в НБУ по ПриватБанку. Прямая трансляция
    Пресс-брифинг в НБУ по "ПриватБанку" 
    15:32 20.12.2016
    438Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Утром в среду, 21 декабря, "ПриватБанк" будет полностью в собственности государства, так как зарегистрирован новый устав финучреждения, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
    Антон Силуанов
    Министр финансов РФ заявил, что его встреча с Данилюком отложена
    14:58 28.09.2016
    487
    Силуанов отменил поездку в Вашингтон на регулярную встречу управляющих МВФ и Всемирного банка, которая состоится 7-9 октября. Там должна была пройти встреча с украинским коллегой.
    Александр Данилюк
    Данилюк сообщил, когда миссия МВФ приедет в Украину
    16:18 21.09.2016
    197Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк уточнил, что Кабинет министров передал Международному валютному фонду для ознакомления проект государственного бюджета на 2017 год.
    Министр финансов Александр Данилюк
    МВФ определил дату заседания по траншу Украине - Данилюк
    11:30 05.09.2016
    855Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Министр финансов уточнил, что на сегодняшний день уже определена дата заседания совета директоров МВФ, на котором будет рассмотрен вопрос выделения кредитного транша.
    Александр Данилюк. Архивное фото
    Минфин: Украина уже не надеется на решение МВФ по траншу в июле
    15:21 21.07.2016
    448Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Министр финансов Александр Данилюк уточнил, что руководство фонда приступит к работе в конце августа, поэтому вопрос решения по траншу будет рассматриваться в конце лета.
    Отделение ПриватБанка. Архивное фото
    У "ПриватБанка" много системных проблем - Данилюк
    15:32 23.05.2016
    2265Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Глава Министерства финансов Александр Данилюк подчеркнул, что финучреждение, которое принадлежит Игорю Коломойскому, не всегда хочет жить по нормам регулятора, однако другого выхода у банка нет.
    Александр Данилюк. Архивное фото
    Данилюк не собирается пересматривать условия реструктуризации госдолга
    21:46 21.05.2016
    608Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Министр заявил, что на данный момент не видит, как пересматривать условия реструктуризации части госдолга: "Я не вижу в этом ни возможности, ни целесообразности".
    Евгений Нищук
    Нищук назвал естественными опасения Данилюка по поводу Евровидения
    01:52 20.05.2016
    2259Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Министр культуры подчеркнул, что министр финансов Александр Данилюк переживает за наполнение бюджета и расходную часть в связи с Евровидением. Это его естественное опасение.
    Александр Данилюк. Архивное фото
    Украина и США подпишут соглашение о взаимной помощи в таможенной сфере
    23:48 17.05.2016
    83
    Как уточнил Александр Данилюк, во вторник он завизировал проект соглашения между правительством Украины и правительством США о взаимной помощи между нашими таможенными администрациями.
    Заседание Кабмина под председательством Гройсмана. Полное видео
    Заседание Кабмина под председательством Гройсмана. Полное видео 
    12:49 05.05.2016
    267Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел в четверг заседание правительства. На заседании в частности был одобрен проект закона о принципах корпоративного управления госбанками.
    Кабинет министров Украины
    Правительство Гройсмана инициировало отмену налогообложения пенсий с 1 мая
    12:16 27.04.2016
    2610Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам главы Кабмина, вопрос "может быть рассмотрен с коллегами по Верховной Раде на первой пленарной". Чтобы решение вступило в силу, за него проголосовало минимум 226 депутатов и его подписал президент.
    Украина. Международный пункт пропуска.
    Минфин: США намерены выделить $4 млн в рамках реформ украинской таможни
    20:14 25.04.2016
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    По словам министра финансов Александра Данилюка, правительство США вместе с Минфином продолжит реализацию двухлетней программы финансирования консалтинговых услуг для реформирования украинской таможни.
    Юлия Тимошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Министр финансов должен немедленно покинуть свой пост - Тимошенко
    22:19 24.04.2016
    1102"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам Тимошенко, министр финансов Данилюк должен быть немедленно уволен. Как отметила глава партии "Батькивщина", в некоторых странах мира после оффшорного скандала сами премьер-министры, министры подали в отставку.
    Украинский герб на здании Верховной Рады
    Скандал с министерскими оффшорами и школьная 12-летка: день в ВР
    13:53 22.04.2016
    573Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    В парламенте прошел традиционный час вопросов к правительству. Подробнее о том, что спрашивали и что требовали у новых министров, сообщила специальный корреспондент Голоса Столицы Снежана Гришина.
    Стычка между Олегом Ляшко и Александром Данилюком
    Данилюк к Ляшко в перепалке по оффшорам: ты мне еще завидовать будешь 
    07:57 22.04.2016
    2487"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    В сети появилось видео стычки министра финансов Александра Данилюка и лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Последний утверждает, что у нового главы Минфина есть оффшоры.
    Александр Данилюк
    Министр Данилюк отчитается по компаниям, зарегистрированным на его имя
    22:02 21.04.2016
    207Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Данилюк заявил, что ранее за границей работал в профессиональных компаниях, но с 2010 года бизнесом не занимается. Он пообещал в пятницу дать отчет в Раде по этому поводу.
    Александр Данилюк
    Украина должна выплатить к 2020 году $18 млрд долгов - Минфин
    12:16 21.04.2016
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    Новый министр финансов Александр Данилюк, выступая в рамках Недели структурных реформ, сообщил, что Украине в течение 2018-2020 годов необходимо выплатить 18 миллиардов долларов долгов.
    Александр Данилюк
    Украина готова к приезду миссии МВФ - Данилюк
    11:51 21.04.2016
    237Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Новый министр финансов Александр Данилюк, выступая в рамках Недели структурных реформ, напомнил, что Украине в течение 2018-2020 годов необходимо выплатить 18 миллиардов долларов долгов.
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