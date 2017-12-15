НБУ вернет Ярославскому документы на покупку банка у россиян

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины решил вернуть документы, поданные бизнесменом Александром Ярославским для согласования покупки "Проминвестбанка", сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Ранее НБУ сообщил, что получил от гражданина Украины документы для согласования покупки 99,7% "Проминвестбанка" у российского ВЭБа.

"НБУ не продает банки, мы только согласовываем потенциальных инвесторов. Мы получили документы от Ярославского, но вчера слышим, что ВЭБ не согласовал, поэтому мы вернем пакет", — цитирует слова Рожковой LB.ua.

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По ее словам, в поданном пакете документов нет согласования от ВЭБа, владельца "Проминвестбанка".

Накануне глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков опроверг сообщение СМИ о продаже "Проминвестбанка" бизнесмену Александру Ярославскому. "Сделки нет", — сказал Горьков.