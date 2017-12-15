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    Экономика

    НБУ вернет Ярославскому документы на покупку банка у россиян

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (309)

    (обновлено: )15711
    По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, в пакете документов на покупку ПИБ не было согласования от российского Внешэкономбанка.
    Александр Ярославский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины решил вернуть документы, поданные бизнесменом Александром Ярославским для согласования покупки "Проминвестбанка", сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

    Ранее НБУ сообщил, что получил от гражданина Украины документы для согласования покупки 99,7% "Проминвестбанка" у российского ВЭБа.

    "НБУ не продает банки, мы только согласовываем потенциальных инвесторов. Мы получили документы от Ярославского, но вчера слышим, что ВЭБ не согласовал, поэтому мы вернем пакет", — цитирует слова Рожковой LB.ua.

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    По ее словам, в поданном пакете документов нет согласования от ВЭБа, владельца "Проминвестбанка".

    Накануне глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков опроверг сообщение СМИ о продаже "Проминвестбанка" бизнесмену Александру Ярославскому. "Сделки нет", — сказал Горьков.

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