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    Александр Ярославский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Александр Ярославский. Архивное фото
    НБУ вернул Ярославскому заявку на покупку "дочки" российского банка
    12:41 26.12.2017
    183Уход российских банков из Украины
    Национальный банк 22 декабря вернул Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" в связи с его некомплектностью.
    Александр Ярославский. Архивное фото
    НБУ вернет Ярославскому документы на покупку банка у россиян
    16:33 15.12.2017
    229Уход российских банков из Украины
    По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, в пакете документов на покупку ПИБ не было согласования от российского Внешэкономбанка.
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве . Архивное фото
    В России опровергли покупку Ярославским "Проминвестбанка"
    16:53 14.12.2017
    215Уход российских банков из Украины
    По словам главы "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, бизнесмен Александр Ярославский действительно вел переговоры, но до финальной сделки мы не дошли.
    Акция протеста Азова под Проминвестбанком
    Гражданин Украины намерен купить "Проминвестбанк" у россиян - НБУ
    14:41 12.12.2017
    305Уход российских банков из Украины
    Гражданин Украины намерен приобрести у российского ВЭБ 99,7% акций "Проминвестбанка". Заявка поступила в Нацбанк 8 декабря.
    ФК Металлист (Харьков). Архивное фото
    Что ждет харьковский ФК "Металлист"? Мнение эксперта
    09:58 05.10.2017
    1227
    Главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков в эфире "ГС" заявил, что не знает ни одной цивилизованной страны, где существовал бы профессиональный государственный футбольный клуб.
    Одесский припортовый завод
    Приватизация ОПЗ: Коломойский и Ярославский сыграют в перетягивание каната
    18:44 16.11.2016
    1346Новая волна приватизации в Украине
    В перипетии конкурса на покупку ОПЗ, наконец, пришла интрига. Желание участвовать в аукционе почти синхронно выразили Игорь Коломойский и Александр Ярославский. Может, к ним еще и третий присоединится?
    Матч ФК Динамо (Киев) - ФК Днепр (Днепропетровск)
    Футбол и кризис: игра миллионов не совпадает с интересами миллионеров
    15:07 08.05.2016
    1705
    Катастрофическая ситуация, в которой оказалась Украина спустя два года после Майдана, коснулась и кармана самых богатых людей. Отказавшись содержать футбольные клубы, олигархи и политики медленно убивают спорт номер один в стране.
    Харьковский тракторный завод. Архивное фото
    Ярославский стал основным владельцем Харьковского тракторного завода
    02:56 28.04.2016
    700
    Харьковский тракторный завод выпускает колесные и гусеничные трактора, а также дорожно-строительную технику на базе тракторов. В 2015 году завод произвел около 1600 тракторов – на 10% больше, чем в 2014 году.
    Александр Ярославский. Архивное фото
    Ярославский задумывается о возвращении "Металлиста"
    03:25 03.04.2016
    527
    По словам экс-владельца харьковского "Металлиста" Александра Ярославского, он задумывается о "Металлисте", при это пока он предложил подождать пусть "насладятся крахом" клуба.
    Александр Ярославский и Виктор Пинчук на форуме в Давосе
    "Украинский завтрак" в Давосе: политики и бизнесмены 
    15:42 22.01.2016
    1783Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    В пятницу, 22 января, в Давосе состоялся "Украинский завтрак" – традиционное частное мероприятие по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума.
    Украинские футбольные фанаты. Архивное фото
    Финальный свисток. Футбол в Украине на грани выживания
    18:14 14.09.2015
    1430Экономический кризис
    Плачевное состояние дел в Украине накладывает отпечаток и на развитие спорта. Предпочитая закрывать глаза на очевидные проблемы и планомерно разрушая то, что строилось не один год, власть рискует лишить свой народ не только хлеба, но и зрелищ.
    Александр Ярославский. Архивное фото
    Ярославский намерен забрать клуб "Металлист" у Курченко
    14:01 04.09.2015
    504
    Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он вновь стать владельцем футбольного клуба "Металлист", Александр Ярославский ответил утвердительно.
    Геннадий Кернес на заседании суда в Полтаве
    Битва за Харьков. Богословская и Геращенко против Кернеса и Добкина
    12:16 24.06.2015
    4522Дело Ефремова. Первый пошел?
    Обыски в харьковской гостинице "Националь" обозначило новое обострение в подспудной (пока что) борьбе за кресло мэра города. Все очевиднее, что поединок за пост городского головы будет тяжелым для Геннадия Кернеса, несмотря на его высокий рейтинг.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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