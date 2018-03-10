Национальный банк 22 декабря вернул Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" в связи с его некомплектностью.
Главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков в эфире "ГС" заявил, что не знает ни одной цивилизованной страны, где существовал бы профессиональный государственный футбольный клуб.
В перипетии конкурса на покупку ОПЗ, наконец, пришла интрига. Желание участвовать в аукционе почти синхронно выразили Игорь Коломойский и Александр Ярославский. Может, к ним еще и третий присоединится?
Катастрофическая ситуация, в которой оказалась Украина спустя два года после Майдана, коснулась и кармана самых богатых людей. Отказавшись содержать футбольные клубы, олигархи и политики медленно убивают спорт номер один в стране.
Харьковский тракторный завод выпускает колесные и гусеничные трактора, а также дорожно-строительную технику на базе тракторов. В 2015 году завод произвел около 1600 тракторов – на 10% больше, чем в 2014 году.
Плачевное состояние дел в Украине накладывает отпечаток и на развитие спорта. Предпочитая закрывать глаза на очевидные проблемы и планомерно разрушая то, что строилось не один год, власть рискует лишить свой народ не только хлеба, но и зрелищ.
Обыски в харьковской гостинице "Националь" обозначило новое обострение в подспудной (пока что) борьбе за кресло мэра города. Все очевиднее, что поединок за пост городского головы будет тяжелым для Геннадия Кернеса, несмотря на его высокий рейтинг.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".