В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".
По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
Систему видеоповторов арбитрам разрешено использовать для определения правильности забитого гола, сомнениях при удалении игрока с поля, назначении пенальти, а также если судья сомневается, правильно ли идентифицировал нарушителя.
Как сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, 15 ноября в Харькове будет проведен матч Украина-Сербия. Также пришло подтверждение от сборной Сербии, что она готова и хочет сыграть в Харькове 15 ноября.
По словам президента ФФУ Андрея Павелко, "ограничений по кандидатурам нет – команду может возглавить как иностранный специалист, так и отечественный. Но должна быть открытая дискуссия для принятия решения членами исполкома".
Катастрофическая ситуация, в которой оказалась Украина спустя два года после Майдана, коснулась и кармана самых богатых людей. Отказавшись содержать футбольные клубы, олигархи и политики медленно убивают спорт номер один в стране.
По словам Павелко, будут построены "до 2020-го года 50 стадионов с полноценными футбольными полями, и 2500 площадок с полями для мини-футбола", также будет направлено 100 тыс футбольных мячей на нужды областных и районных федераций футбола".
Как заявил президент ФФУ Андрей Павелко, "первый матч задаст тон нашему выступлению на турнире, это очень важное событие для нашей страны и для наших болельщиков, которые получат много позитивных эмоций".
Петр Порошенко во вторник в Днепропетровске вручил ключи от двадцати квартир семьям погибших военнослужащих и действующим офицерам. Церемонию вручения приурочили к новому украинскому празднику – Дню защитника Украины.
ФФУ и Федерация футбола Италии уже заявили о своей поддержке действующего президента ФИФА. Украинская федерация заверила, что не подписывала других деклараций о поддержке иных кандидатов на пост главы ФИФА.
Игроки донецкой команды на последних минутах смогли забить два гола, один из них с пенальти. Награды им вручали президент ФФУ Андрей Павелко, президент УПЛ Виталий Данилов и губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.
Выборы президента ФФУ на этот раз оказались в центре внимания не только любителей спорта: виновником повышенного интереса стал скандальный олигарх Игорь Коломойский, неожиданно ворвавшийся в списки кандидатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".
По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".
Игроки донецкой команды на последних минутах смогли забить два гола, один из них с пенальти. Награды им вручали президент ФФУ Андрей Павелко, президент УПЛ Виталий Данилов и губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.
В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".
В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".