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    Андрей Павелко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Андрей Павелко
    ФФУ выдвинула Павелко в члены исполкома УЕФА вместо Суркиса
    19:04 03.03.2018
    106
    Согласно решению исполкома Федерации футбола Украины президент ФФУ Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены исполкома УЕФА.
    Ветераны АТО требуют встречи с президентом ФФУ Андреем Павелко. Видео
    Ветераны АТО "пока мирно" пришли с ультиматумом к президенту ФФУ 
    04:46 02.03.2018
    3682
    В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
    Динамо - Шахтер, 22 октября 2017
    В украинском футболе запускают систему видеоповторов - ФФУ
    09:51 13.12.2017
    280
    Систему видеоповторов арбитрам разрешено использовать для определения правильности забитого гола, сомнениях при удалении игрока с поля, назначении пенальти, а также если судья сомневается, правильно ли идентифицировал нарушителя.
    Андрей Павелко
    ФФУ: матч Украина-Сербия пройдет 15 ноября в Харькове
    19:18 13.10.2016
    2081
    Как сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, 15 ноября в Харькове будет проведен матч Украина-Сербия. Также пришло подтверждение от сборной Сербии, что она готова и хочет сыграть в Харькове 15 ноября.
    Андрей Павелко. Архивное фото
    В ФФУ озвучили, кого бы хотели видеть во главе сборной Украины
    14:23 24.06.2016
    428EURO-2016: победа Португалии
    По словам президента ФФУ Андрея Павелко, "ограничений по кандидатурам нет – команду может возглавить как иностранный специалист, так и отечественный. Но должна быть открытая дискуссия для принятия решения членами исполкома".
    Андрей Павелко
    Глава ФФУ прокомментировал информацию о депутатском самолете на EURO-2016
    04:15 24.06.2016
    309EURO-2016: победа Португалии
    В СМИ появилась информация, что около 60 нардепов в рабочее время слетали чартером в Францию, чтобы посетить игру сборной Украины против команды Северной Ирландии.
    Матч ФК Динамо (Киев) - ФК Днепр (Днепропетровск)
    Футбол и кризис: игра миллионов не совпадает с интересами миллионеров
    15:07 08.05.2016
    1705
    Катастрофическая ситуация, в которой оказалась Украина спустя два года после Майдана, коснулась и кармана самых богатых людей. Отказавшись содержать футбольные клубы, олигархи и политики медленно убивают спорт номер один в стране.
    Андрей Павелко
    Президент ФФУ: в Украине планируется построить 50 стадионов
    07:38 12.03.2016
    208
    По словам Павелко, будут построены "до 2020-го года 50 стадионов с полноценными футбольными полями, и 2500 площадок с полями для мини-футбола", также будет направлено 100 тыс футбольных мячей на нужды областных и районных федераций футбола".
    Тренировка сборной Украины. Архивное фото
    ФФУ обнародовал график подготовки сборной Украины к Евро-2016
    13:53 10.03.2016
    184В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Подопечные Николая Фоменко проведут первый сбор в Италии, а второй, скорее всего, - в Швейцарии. Также 29 мая, 2 июня и 6 июня сборная Украины проведет товарищеские матчи.
    Андрей Павелко. Архивное фото
    Изменения в бюджет продолжат вносить в феврале-марте - глава комитета
    22:25 24.12.2015
    140Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Как пояснил Андрей Павелко, бюджет надо принять, "чтобы наши внешние партнеры тоже понимали, что есть консолидация сил вокруг принятия" данного документа.
    Сборная Украины вышла на Евро-2016
    Матч против Польши станет ключевым для сборной Украины на Евро – Павелко
    06:19 13.12.2015
    676В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Как заявил президент ФФУ Андрей Павелко, "первый матч задаст тон нашему выступлению на турнире, это очень важное событие для нашей страны и для наших болельщиков, которые получат много позитивных эмоций".
    Верховная Рада
    Рада приняла закон об уголовной ответственности за договорные матчи
    05:39 04.11.2015
    257
    Как рассказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, этот закон поможет выявлять и наказывать главных действующих лиц в организации договорных игр.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко в Днепропетровске: дружба с Вилкулом против Коломойского?
    16:13 14.10.2015
    1399
    Петр Порошенко во вторник в Днепропетровске вручил ключи от двадцати квартир семьям погибших военнослужащих и действующим офицерам. Церемонию вручения приурочили к новому украинскому празднику – Дню защитника Украины.
    Президент УЕФА Мишель Платини и президент ФФУ Андрей Павелко
    Федерация футбола Украины поддержит Платини на выборах президента ФИФА
    18:49 29.07.2015
    90Скандал в ФИФА-УЕФА
    ФФУ и Федерация футбола Италии уже заявили о своей поддержке действующего президента ФИФА. Украинская федерация заверила, что не подписывала других деклараций о поддержке иных кандидатов на пост главы ФИФА.
    Капитан ФК Шахтер Дарио Срна с Суперкубком Украины
    "Шахтер" - обладатель Суперкубка Украины 
    08:58 15.07.2015
    400
    Игроки донецкой команды на последних минутах смогли забить два гола, один из них с пенальти. Награды им вручали президент ФФУ Андрей Павелко, президент УПЛ Виталий Данилов и губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Первый матч в Лиге Европы "Днепр" проведет при пустых трибунах
    18:29 11.07.2015
    214
    По словам президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, что касается самого стадиона, то есть новые требования к аренам Лиги Европы, в том числе и по поводу изменения системы турникетов.
    Шеврон с надписью Укроп
    Местные выборы: пасьянс кандидатов в Днепропетровске
    13:52 23.06.2015
    14787Местные выборы 2015
    Политический пасьянс, который может быть разложен уже нынешней осенью на Днепропетровщине, по сути, не оставляет избирателям выбора. Хотя его иллюзия, несомненно, будет.
    Матч Таврия - Днепр. Архивное фото
    ФФУ намерена вернуть клуб "Таврия" в чемпионат Украины
    22:16 18.06.2015
    295
    Как заявил президент ФФУ Андрей Павелко, рабочая группа проведет переговоры с премьер-лигой, клубами высшего дивизиона, представителями Херсонской области, а также с футбольной общественностью.
    Участники конгресса ФФУ
    Выборы в Федерации футбола Украины: Коломойский проиграл
    23:07 06.03.2015
    1962
    Выборы президента ФФУ на этот раз оказались в центре внимания не только любителей спорта: виновником повышенного интереса стал скандальный олигарх Игорь Коломойский, неожиданно ворвавшийся в списки кандидатов.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ветераны АТО требуют встречи с президентом ФФУ Андреем Павелко. Видео
    Ветераны АТО "пока мирно" пришли с ультиматумом к президенту ФФУ 
    04:46 02.03.2018
    3682
    В своем письме ветераны АТО заявили, что если Андрей Павелко не выполнит в кратчайшие сроки их требования по пролонгации договора с ФФУ, они оставляют за собой "право любым допустимым способом защитить права участников АТО".
    Президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис. Архивное фото
    Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"
    15:16 26.02.2018
    616
    По заявлению президента ФК "Динамо" (Киев) перед решением по матчу против "Мариуполя" он провел переговоры с президентом ФФУ Андреем Павелко, а также получил ответ на запрос от МВД и СБУ о небезопасности проведения игры.
    Андрей Павелко
    ФФУ выдвинула Павелко в члены исполкома УЕФА вместо Суркиса
    19:04 03.03.2018
    106
    Согласно решению исполкома Федерации футбола Украины президент ФФУ Андрей Павелко выдвинут кандидатом в члены исполкома УЕФА.
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