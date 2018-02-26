Суркис о безопасности в Мариуполе: "На той стороне воюют бывшие болельщики "Шахтера"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис прокомментировал решение Спортивного суда в Лозанне по несостоявшемуся матчу в Мариуполе, он выступил в эфире программы "Профутбол" на телеканале 2+2.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию киевского "Динамо" на решение Федерации футбола Украины засчитать киевлянам техническое поражение за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполе. Руководство столичного клуба отказалось играть в Мариуполе из-за соображений безопасности.

"Я всегда руководствуюсь безопасностью своих футболистов. И я вас уверяю, любой на моем месте, имея данные, которые у меня были, запретил бы команде ехать в Мариуполь. Особенно в День Независимости Украины. Я говорил раньше, если Мариуполь выйдет в Премьер-лигу, то нужно думать о безопасности для болельщиков и футболистов — это самое главное. Фанаты Динамо были одними из инициаторов "Революции достоинства" и нужно сделать все, чтобы для них поездка была безопасной. Провокации? Это понимает любой здравомыслящий человек. Когда на той стороне воюют бывшие болельщики донецкого "Шахтера", а таких много, а на нашей стороне воюют представители того же киевского "Динамо", — заявил Суркис.

Он также рассказал о диалоге с руководством Федерации футбола Украины и правоохранительными органами по вопросу проведения матча.

"Павелко сказал мне, что это политический вопрос и его нужно решать мирно, спокойно и тихо. Но зная, как ФФУ "одинаково" относится ко всем клубам, особено "хорошо" она относится к киевскому Динамо, мы решили направить три письма в МВД, СБУ и государственную охрану. Во всех трех письмах, которые мы получили в ответ было написано, что играть в городе Мариуполе небезопасно. Мы встретились с Павелко в Монако и он пообещал мне, что матч "Динамо" перенесут, и что с такой иницативой выступит Шевченко. Но позже он собрал исполком ФФУ и было принято решение игру проводить в Мариуполе".

Напомним, что донецкий "Шахтер" сменил место официальной регистрации: по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, клуб "Шахтер" отныне зарегистрирован в Мариуполе.