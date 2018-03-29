Президент ФФУ прокомментировал дисквалификацию сборной Украины

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко пообещал суровое наказания для виновных в техническом поражении юношеской сборной U-17, которая была отстранена от юношеского Евро-2018 по решению УЕФА.

Напомним, юношеская сборная Украины U-17 дисквалифицирована, а Федерация футбола Украины оштрафована на две тысячи евро из-за ошибки тренерского штаба команды и выхода в матче элит-раунда Евро-2018 дисквалифицированных игроков.

"Мы проведем расследование и поверьте, что головы полетят у всех, кто к этому причастен. Во главе этой комиссии будет Мирон Маркевич. Я думаю, мы очень быстро сделаем кадровые выводы", — сказал Павелко в эфире телеканала "Футбол".

Ранее председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич заявил, что потребует строго наказания для виновных в ошибке тренерского штаба сборной U-17. "Банальная невнимательность или откровенно недобросовестное отношение к своим обязанностям перечеркнули огромные усилия, которые были приложены для достижения такого желаемого результата… К сожалению, мы уже не можем ничего изменить, но виновные должны быть наказаны!" — заявил бывший тренер национальной сборной Украины.