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    Япония vs Украина. Все голы и лучшие моменты товарищеского матча

    (обновлено: )1010
    Встреча, прошедшая во вторник в бельгийском Льеже, завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко.
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    Футболисты Национальной сборной Украины по футболу обыграли команду Японии в товарищеском матче.

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    Встреча, прошедшая во вторник в бельгийском Льеже, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. Победный гол забил на 69-й минуте Александр Караваев, а еще один мяч в свои ворота срезал японец Наомити Уэда (21). В составе японской команды отличился Томоаки Макино (41).

    Сборная Японии является участником чемпионата мира-2018 в России и выступит в групповом этапе в квартете H вместе с командами Польши, Сенегала и Колумбии. Сборная Украины не сумела отобраться в финальную часть ЧМ-2018.

    Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины по футболу завоевала путевку на Евро-2018. 

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