Футболисты сборной Украины красиво обыграли команду Японии

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Украины обыграли команду Японии в товарищеском матче, который прошел в Бельгии.

Встреча, прошедшая во вторник в Льеже, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. Победный гол забил на 69-й минуте Александр Караваев, а еще один мяч в свои ворота срезал японец Наомити Уэда (21). В составе японской команды отличился Томоаки Макино (41).

Сборная Японии является участником чемпионата мира-2018 в России и выступит на групповом этапе в квартете H вместе с командами Польши, Сенегала и Колумбии. Сборная Украины не сумела отобраться в финальную часть ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что "Динамо" решило расстаться с двумя легионерами.