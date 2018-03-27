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    Футболисты сборной Украины красиво обыграли команду Японии

    (обновлено: )6502
    Отметим, что победный гол забил на 69-й минуте Александр Караваев, а еще один мяч в свои ворота срезал японец Наомити Уэда. В составе японской команды отличился Томоаки Макино.
    Товарищеский матч между сборными Украины и Японии
    korrespondent.net

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Украины обыграли команду Японии в товарищеском матче, который прошел в Бельгии.

    Встреча, прошедшая во вторник в Льеже, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. Победный гол забил на 69-й минуте Александр Караваев, а еще один мяч в свои ворота срезал японец Наомити Уэда (21). В составе японской команды отличился Томоаки Макино (41).

    Сборная Японии является участником чемпионата мира-2018 в России и выступит на групповом этапе в квартете H вместе с командами Польши, Сенегала и Колумбии. Сборная Украины не сумела отобраться в финальную часть ЧМ-2018.

    Ранее сообщалось, что "Динамо" решило расстаться с двумя легионерами.

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