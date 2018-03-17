"Динамо" решило расстаться с двумя легионерами - СМИ

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Контракты с нападающими киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани и Жуниором Мораесом, истекающие этим летом, продлены не будут, сообщает "Динамомания".

Как отмечается, данное решение принято по инициативе футбольного клуба.

"Оба футболиста запросили чрезмерные финансовые условия новых соглашений, и в ситуации, когда одному футболисту в 2018 году исполняется 33 года, а второму — 31, динамовский менеджмент считает, что целесообразнее сделать ставку на талантливых воспитанников клуба — Беседина, Хлебаса и Русина", — говорится в сообщении.

По данным издания, Мораес уже подписал предварительный контракт с донецким "Шахтером".

Напомним, 15 марта киевляне на своем поле уступили в ответном матче 1/8 Лиги Европы со счетом 0:2 и по сумму двух игр вылетели из турнира. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что Хачериди отказался выходит на игру.