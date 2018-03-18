наверх
19.03.201800:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Динамо" разгромило "Ворсклу" со счетом 4:0

    (обновлено: )39
    Киевский футбольный клуб таким образом набрал уже 51 очко и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины. На первом месте донецкий "Шахтер".
    Динамо разгромило Ворсклу со счетом 4:0
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" на своем поле разгромило полтавскую "Ворсклу" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу.

    "Динамо" набрало 51 очко и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от лидирующего донецкого "Шахтера" на шесть очков.

    Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Артём Беседин (4-я минута), Никита Бурда (59), Виктор Цыганков (63, с пенальти) и Дмитрий Хлёбас (88).

    Ранее сообщалось, что "Динамо" решило расстаться с двумя легионерами.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Президент РФ В. Путин
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину