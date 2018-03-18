"Динамо" разгромило "Ворсклу" со счетом 4:0

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" на своем поле разгромило полтавскую "Ворсклу" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Динамо" набрало 51 очко и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от лидирующего донецкого "Шахтера" на шесть очков.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве на стадионе "Олимпийский", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Артём Беседин (4-я минута), Никита Бурда (59), Виктор Цыганков (63, с пенальти) и Дмитрий Хлёбас (88).

Ранее сообщалось, что "Динамо" решило расстаться с двумя легионерами.