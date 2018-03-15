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    Спорт

    "Динамо" поборется за выход в 1/4 Лиги Европы

    (обновлено: )62
    На НСК "Олимпийский" в четверг, 15 марта, ожидается аншлаг на матче 1/8 Лиги Европы "Динамо" (Киев) - "Лацио". Первая встреча в Риме завершилась со счетом 2:2.
    Матч Лацио и Динамо в Риме
    @OfficialSSLazio

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Матч 1/8 Лиги Европы между киевским "Динамо" и римским "Лацио" состоится вечером в четверг на НСК "Олимпийский" в Киеве.

    Ожидается, что игра пройдет при полных трибунах: накануне встречи было продано более 40 тысяч билетов из 65 тысяч мест на стадионе. Правда итальянский клуб отменил продажу билетов на матч с "Динамо" из соображений безопасности.

    Смотрите также: "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    В первой встрече 8 марта киевляне сыграли вничию 2:2, тогда у киевлян отличились Виктор Циганков и Мораес.

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