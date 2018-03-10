Глава минобороны Японии отметил, что "создается впечатление, что такая деятельность активизировалась после того, как мировое сообщество ввело санкции против России из-за Украины и Крымского полуострова".
Неприличные формы дайкона натолкнули производителей товаров для дома на идею о производстве большой подушки в виде сексуального редиса. Компания опубликовала серию фотографий, как можно использовать подушку.
После того, как у истребителя загорелся двигатель, пилот сбросил два топливных бака в озеро Огавара. Баки упали на расстоянии 400 метров от одной из рыболовецких шхун. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.
Ученые изучали кальдеру Кикай - кратер вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму.
В трех префектурах, на которые выпал основной удар стихии – Фукуи, Ниигате и Тояме, погибли 15 человек. Всего на севере основного острова Хонсю и на побережье Японского моря травмы различной степени тяжести получили 222 человека.
Накануне акция сторонников Михаила Саакашвили прошла под особняком президента Порошенко, радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе, а во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко.
В префектуре Фукуи погибли 5 человек. Трое из них погибли от отравления выхлопными газами в собственных автомобилях после того, как снег забил выхлопную трубу. Еще одной причиной смерти стало падение при очистке от снега крыши.
Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла - она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133. Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла - она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.
Ученые изучали кальдеру Кикай - кратер вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму.
Неприличные формы дайкона натолкнули производителей товаров для дома на идею о производстве большой подушки в виде сексуального редиса. Компания опубликовала серию фотографий, как можно использовать подушку.
Накануне акция сторонников Михаила Саакашвили прошла под особняком президента Порошенко, радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе, а во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко.
В трех префектурах, на которые выпал основной удар стихии – Фукуи, Ниигате и Тояме, погибли 15 человек. Всего на севере основного острова Хонсю и на побережье Японского моря травмы различной степени тяжести получили 222 человека.
Глава минобороны Японии отметил, что "создается впечатление, что такая деятельность активизировалась после того, как мировое сообщество ввело санкции против России из-за Украины и Крымского полуострова".
После того, как у истребителя загорелся двигатель, пилот сбросил два топливных бака в озеро Огавара. Баки упали на расстоянии 400 метров от одной из рыболовецких шхун. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.
В префектуре Фукуи погибли 5 человек. Трое из них погибли от отравления выхлопными газами в собственных автомобилях после того, как снег забил выхлопную трубу. Еще одной причиной смерти стало падение при очистке от снега крыши.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133. Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.
Неприличные формы дайкона натолкнули производителей товаров для дома на идею о производстве большой подушки в виде сексуального редиса. Компания опубликовала серию фотографий, как можно использовать подушку.
Японская компания Nissan на базе собственной системы автоматической парковки создала "беспилотные" тапочки для отелей. Кроме тапочек компания создала также "беспилотные" подушки и мебель, которые возвращаются на свои места после нажатия на специальную кнопку.
Около 30 тыс японских поданных пришли к императорскому дворцу, чтобы поздравить своего правителя и услышать пожелания от него. В этом году количество пришедших к императорскому балкону вдвое больше, чем в 2017 году.
Красивое зрелище было показано по случаю завершения года Японии в Украине. На фасаде Софийского собора можно было увидеть красивые изображения японской вишни - сакуры, гейши, а также традиционные украинские мотивы с калиной.
Неприличные формы дайкона натолкнули производителей товаров для дома на идею о производстве большой подушки в виде сексуального редиса. Компания опубликовала серию фотографий, как можно использовать подушку.
Красивое зрелище было показано по случаю завершения года Японии в Украине. На фасаде Софийского собора можно было увидеть красивые изображения японской вишни - сакуры, гейши, а также традиционные украинские мотивы с калиной.
На страничку в Instagram малышки-косплеера уже подписаны больше 66 тысяч человек. В арсенале образов есть уже покемон, спящая красавица, Гарри Поттер, КуртКобейн, герои "Звездных воин" и "Игры престолов".
Тысячи игроков Pokemon Go собрались в японском портовом городе Йокогама, чтобы попробовать свои силы в поиске редких виртуальных существ во время просмотра танцевальных шоу с участием людей, одетых в костюмы гигантских Пикачу.
На международном экране Китано стал популярным благодаря криминальной драме "Сонатина" (Sonatine, 1993), показанной на Каннском кинофестивале. Его исторический боевик "Затоичи" (Zatôichi, 2003) был признан лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля.
Традиция сумо ведется с древних времён, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Япония является признанным центром сумо и единственной страной, где проводятся соревнования профессиональных рикиси.
Посол Японии в Украине Шигеки Сумме передал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову документы на грант правительства Японии для получения зимнего обмундирования для участковых офицеров полиции в количестве более 9,5 тысяч комплектов.
Крестный ход приближается к Киеву, в связи с чем МВД вводит в среду особый режим контроля в районе Владимирской горки в центре столицы. В ночь на вторник в Японии 26-летний Сатоси Уэмацу напал с ножом на пациентов дома инвалидов.
Нападение на дом инвалидов "Сад лилий в Цукуи" в двух километрах от железнодорожной станции Сагамихара (префектура Канагава) совершил около 2.30 ночи (20.30 по Киеву) 26-летний бывший сотрудник этого учреждения Сатоси Уэмацу.
Лидеры стран "большой семерки" приняли в пятницу совместную декларацию и еще ряд документов по итогам саммита в Японии, а также согласовали единую позицию по решению широкого круга международных проблем.
Во второй половине дня в пятницу на правительственном самолете Барак Обама направился из префектуры Миэ, где сейчас проходит саммит, на американскую базу Ивакуни в префектуре Ямагути, а оттуда проследовал в Хиросиму.
После помилования Надежда Савченко была доставлена в Киев. В тот же день в Москву прилетели осужденные ранее в Украине по обвинению в террористической деятельности граждане РФ Евгений Ерофеев и Александр Александров, которые были помилованы Порошенко.
В результате сильного землетрясения магнитудой 6,5 в префектуре Кумамото на южном острове Кюсю в Японии пострадали более одной тысячи человек. Ранее правительство страны сообщило о 760 госпитализированных из-за землетрясения, девять человек погибли.
Глава государства накануне прибыл с официальным визитом в Японию. В ходе трехдневнего визитанамечены переговоры Петра Порошенко и японского премьер-министра Синдзо Абэ, а также поездка президента с супругой в Киото.
Из тоннеля были эвакуированы более 70 человек, находившихся в момент ДТП в автомобилях. Движение на скоростной автомагистрали в обоих направлениях было приостановлено. Других подробностей пока не сообщается.
Японская компания Nissan на базе собственной системы автоматической парковки создала "беспилотные" тапочки для отелей. Кроме тапочек компания создала также "беспилотные" подушки и мебель, которые возвращаются на свои места после нажатия на специальную кнопку.
Около 30 тыс японских поданных пришли к императорскому дворцу, чтобы поздравить своего правителя и услышать пожелания от него. В этом году количество пришедших к императорскому балкону вдвое больше, чем в 2017 году.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму с песком в ходе игры в гольф с американским коллегой Дональдом Трампом. Сама игра состоялась в Японии на прошлой неделе, однако видео появилось только сейчас и широко разошлось по соцсетям.
На Японию обрушился мощный тайфун "Лан". В результате удара стихии один человек погиб, еще 86 были травмированы. В городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен рухнувшими на него строительными лесами.
Микроблог Daifuku_channel в Twitter описывает жизнь пса породы сиба-ину. За страницей следят почти 8 тысяч подписчиков. Видео, на котором собака лает на пародирующую ее игрушку, набрало более 100 тысяч "лайков".
На канале It's a small world размещено видео, где его автор - житель Японии - сыграл мировой хит Despacito Луиса Фонса на двух калькуляторах. Ролик стал популярным в сети и продолжает стремительно набирать просмотры.
В зоопарке Токио чуть больше месяца назад родилась самочка панды. Пока что у малышки нет имени. Она хорошо ест и растет, за две недели детеныш панды набрала почти полкило веса и выросла на четыре сантиметра.
У эсминца ВМС США USS Fitzgerald, который столкнулся с филиппинским судном близ Японии, повреждены внутренние помещения, включая машинное отделение и радиорубку, сообщается в заявлении 7-го флота ВМС США.
По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.
В воскресенье из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Японии, в городе Оита префектуры Вакаяма, были эвакуированы более 500 человек. В рекомендации об эвакуации вынесены примерно для 3 тысяч человек.
Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима прошел неудачно. Ракета-носитель через некоторое время после запуска упала в море.
Волна критики обрушилась на администрацию парка Space World в японском городе Фукуока 12 ноября, сразу после открытия аттракциона. Причина негодования - каток, во льду которого для украшения были заморожены пять тысяч рыб.
Странный объект засняли сразу после того, как у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Странный объект японец зафиксировал в небе над провинцией Фукусима в ночь с 21 на 22 ноября.
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на рассвете на востоке Японии, подземные толчки разбудили также жителей Токио. Эпицентр землетрясения находился у берегов Фукусимы, очаг находился на глубине десяти километров.
Участок дороги в пять полос (около 14 метров) провалился перед железнодорожной станцией Хаката в городе Фукуока. По свидетельству очевидцев, сначала на дороге образовались две ямы круглой формы, которые стали расширяться.
Свыше 100 внутренних авиарейсов временно отменены на японских островах Кюсю и Сикоку в результате влияния тайфуна "Малакас", более 32 тысяч жителей получили предписания об эвакуации, передает телеканал NHK.
Саммит лидеров "Большой двадцатки" проходит в австралийском Брисбене с 15 по 16 ноября. РИА Новости предлагает сравнить основные экономические показатели стран, участвующих в этом международном форуме.
Неприличные формы дайкона натолкнули производителей товаров для дома на идею о производстве большой подушки в виде сексуального редиса. Компания опубликовала серию фотографий, как можно использовать подушку.