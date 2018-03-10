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    Япония

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1248
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    Дональд Трамп
    Главные темы в мире: пошлины Трампа, ответ ЕС, Скрипаль, Coca-Cola с градусом
    11:13 08.03.2018
    291
    Ведущие мировые СМИ пишут об американских пошлинах, о возможном ответе на них Евросоюза, о ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и о нестандартном ходе маркетологов Coca-Cola.
    Автомобиль почты Японии
    В Японии для доставки почты будут использовать беспилотники
    07:45 07.03.2018
    39
    Торжественная церемония и демонстрация беспилотного автомобиля, выкрашенного в ярко-красный цвет с логотипом Почты Японии на капоте, прошла в среду в Токио.
    Япония выбрала символы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года
    Роботы-милашки. Япония выбрала символы Олимпийских игр в Токио
    08:00 28.02.2018
    149
    Выбор из трех пар символов был предоставлен школьникам начальных классов из 16 тысяч школ по всей Японии. Всего в отборе символов приняли участие 200 тысяч классов младших школьников.
    Японский флаг
    Япония обеспокоена полетом российских бомбардировщиков у своих границ
    06:11 28.02.2018
    212
    Глава минобороны Японии отметил, что "создается впечатление, что такая деятельность активизировалась после того, как мировое сообщество ввело санкции против России из-за Украины и Крымского полуострова".
    Японский сексуальный редис становится брендом
    Японский сексуальный редис стал подушкой 
    15:10 22.02.2018
    711
    Неприличные формы дайкона натолкнули производителей товаров для дома на идею о производстве большой подушки в виде сексуального редиса. Компания опубликовала серию фотографий, как можно использовать подушку.
    Борьба человека и робота-собаки
    Робот-собака против человека: ученые сняли видео дрессировки 
    11:42 21.02.2018
    551
    Сотрудники американо-японской компании Boston Dynamics опубликовали видео, как настойчивый робот пытается открыть дверь и уйти, несмотря на попытки человека помешать ему.
    Истребитель. Архивное фото
    Истребитель США загорелся в небе над Японией
    07:30 20.02.2018
    192
    После того, как у истребителя загорелся двигатель, пилот сбросил два топливных бака в озеро Огавара. Баки упали на расстоянии 400 метров от одной из рыболовецких шхун. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.
    Юдзуру Ханю (Япония) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
    Японский фигурист Ханю выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане
    07:23 17.02.2018
    530Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Японский фигурист Юдзуру Ханю в произвольной программе набрал 206,17 балла, показав итоговый результат 317,85, что позволило ему стать первым.
    Японцы придумали, как заставить детей меньше играть в компьютерные игры
    Нашелся способ, как заставить детей меньше играть в компьютерные игры
    10:56 16.02.2018
    651
    В Японии находчивые родители придумали, как обезопасить детей от излишней игры в компьютер. Они просто стали вешать замок на штепсель от розетки.
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Геологи нашли супервулкан, способный уничтожить 100 млн человек
    07:43 15.02.2018
    849
    Ученые изучали кальдеру Кикай - кратер вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму.
    День святого Валентина в шоколаде предложили встретить посетителям спа-центра в Японии
    В Японии на День Валентина посетителям спа-центра устроили шоколадные игры 
    12:38 14.02.2018
    77
    День Святого Валентина в Японии - долгожданный и любимый праздник. В одном из спа-центров к нему решили подойти творчески.
    Последствия снегопада в Японии. Фото с места событий
    Рекордные снегопады в Японии: число жертв возросло вдвое, 222 пострадали
    09:02 14.02.2018
    254
    В трех префектурах, на которые выпал основной удар стихии – Фукуи, Ниигате и Тояме, погибли 15 человек. Всего на севере основного острова Хонсю и на побережье Японского моря травмы различной степени тяжести получили 222 человека.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Японцы придумали лекарство для лечения гриппа за сутки
    20:45 13.02.2018
    779
    Создатели лекарства утверждают, что пациенту необходима только одна доза препарата для полного выздоровления. Третья фаза клинических испытаний препарата завершилась в январе.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Хроника 11 февраля: авиакатастрофа в Подмосковье, факельное шествие в Одессе
    09:08 12.02.2018
    706
    Накануне акция сторонников Михаила Саакашвили прошла под особняком президента Порошенко, радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе, а во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко.
    Снегопад в Японии
    Рекордные снегопады в Японии: семеро погибших, 64 пострадавших
    08:30 12.02.2018
    166
    В префектуре Фукуи погибли 5 человек. Трое из них погибли от отравления выхлопными газами в собственных автомобилях после того, как снег забил выхлопную трубу. Еще одной причиной смерти стало падение при очистке от снега крыши.
    Японец Синри Тэдзука создает уникальные образцы искусства Амэдзаику
    Японское совершенство в древнем искусстве создания леденцов в виде животных 
    03:16 12.02.2018
    284
    26-летний японец Синри Тэдзука направил все силы на возрождение былой славы техники Амэдзаику, искусства создания леденцов в виде животных, известного начиная с XIII века.
    Японка сообщила об издевательствах родственников и своем весе менее 17 кг
    Японка показала свои фото, когда весила менее 17 кг из-за издевательств родных
    03:21 11.02.2018
    891
    Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла - она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.
    Снегопад в Японии
    Сильнейшие снегопады в Японии привели к гибели 4 человек, 48 пострадали
    15:57 10.02.2018
    245
    По состоянию на субботу в префектуре Фукуи три человека погибли, отравившись выхлопными газами в собственных автомобилях, так как выхлопные трубы забило снегом.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Токийская биржа начала открытие с резкого падения
    06:57 09.02.2018
    102
    Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133. Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.
    Кот - навигатор
    Кот - "навигатор". В Японии четырехлапый спас заблудившихся туристов 
    19:44 07.02.2018
    334
    В Японии семья путешественников заблудилась в горах, когда навигационная система их автомобиля стала показывать неправильное направление.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Японка сообщила об издевательствах родственников и своем весе менее 17 кг
    Японка показала свои фото, когда весила менее 17 кг из-за издевательств родных
    03:21 11.02.2018
    891
    Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла - она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.
    Извержение вулкана Майон на Филиппинах
    Геологи нашли супервулкан, способный уничтожить 100 млн человек
    07:43 15.02.2018
    849
    Ученые изучали кальдеру Кикай - кратер вулкана, чье извержение 7,3 тыс. лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Японцы придумали лекарство для лечения гриппа за сутки
    20:45 13.02.2018
    779
    Создатели лекарства утверждают, что пациенту необходима только одна доза препарата для полного выздоровления. Третья фаза клинических испытаний препарата завершилась в январе.
    Японский сексуальный редис становится брендом
    Японский сексуальный редис стал подушкой 
    15:10 22.02.2018
    711
    Неприличные формы дайкона натолкнули производителей товаров для дома на идею о производстве большой подушки в виде сексуального редиса. Компания опубликовала серию фотографий, как можно использовать подушку.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Хроника 11 февраля: авиакатастрофа в Подмосковье, факельное шествие в Одессе
    09:08 12.02.2018
    706
    Накануне акция сторонников Михаила Саакашвили прошла под особняком президента Порошенко, радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе, а во Львовской области вандалы похитили голову от памятника Тарасу Шевченко.
    Японцы придумали, как заставить детей меньше играть в компьютерные игры
    Нашелся способ, как заставить детей меньше играть в компьютерные игры
    10:56 16.02.2018
    651
    В Японии находчивые родители придумали, как обезопасить детей от излишней игры в компьютер. Они просто стали вешать замок на штепсель от розетки.
    Борьба человека и робота-собаки
    Робот-собака против человека: ученые сняли видео дрессировки 
    11:42 21.02.2018
    551
    Сотрудники американо-японской компании Boston Dynamics опубликовали видео, как настойчивый робот пытается открыть дверь и уйти, несмотря на попытки человека помешать ему.
    Юдзуру Ханю (Япония) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
    Японский фигурист Ханю выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане
    07:23 17.02.2018
    530
    Японский фигурист Юдзуру Ханю в произвольной программе набрал 206,17 балла, показав итоговый результат 317,85, что позволило ему стать первым.
    Дональд Трамп
    Главные темы в мире: пошлины Трампа, ответ ЕС, Скрипаль, Coca-Cola с градусом
    11:13 08.03.2018
    291
    Ведущие мировые СМИ пишут об американских пошлинах, о возможном ответе на них Евросоюза, о ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и о нестандартном ходе маркетологов Coca-Cola.
    Японец Синри Тэдзука создает уникальные образцы искусства Амэдзаику
    Японское совершенство в древнем искусстве создания леденцов в виде животных 
    03:16 12.02.2018
    284
    26-летний японец Синри Тэдзука направил все силы на возрождение былой славы техники Амэдзаику, искусства создания леденцов в виде животных, известного начиная с XIII века.
    Последствия снегопада в Японии. Фото с места событий
    Рекордные снегопады в Японии: число жертв возросло вдвое, 222 пострадали
    09:02 14.02.2018
    254
    В трех префектурах, на которые выпал основной удар стихии – Фукуи, Ниигате и Тояме, погибли 15 человек. Всего на севере основного острова Хонсю и на побережье Японского моря травмы различной степени тяжести получили 222 человека.
    Снегопад в Японии
    Сильнейшие снегопады в Японии привели к гибели 4 человек, 48 пострадали
    15:57 10.02.2018
    245
    По состоянию на субботу в префектуре Фукуи три человека погибли, отравившись выхлопными газами в собственных автомобилях, так как выхлопные трубы забило снегом.
    Японский флаг
    Япония обеспокоена полетом российских бомбардировщиков у своих границ
    06:11 28.02.2018
    212
    Глава минобороны Японии отметил, что "создается впечатление, что такая деятельность активизировалась после того, как мировое сообщество ввело санкции против России из-за Украины и Крымского полуострова".
    Истребитель. Архивное фото
    Истребитель США загорелся в небе над Японией
    07:30 20.02.2018
    192
    После того, как у истребителя загорелся двигатель, пилот сбросил два топливных бака в озеро Огавара. Баки упали на расстоянии 400 метров от одной из рыболовецких шхун. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.
    Снегопад в Японии
    Рекордные снегопады в Японии: семеро погибших, 64 пострадавших
    08:30 12.02.2018
    166
    В префектуре Фукуи погибли 5 человек. Трое из них погибли от отравления выхлопными газами в собственных автомобилях после того, как снег забил выхлопную трубу. Еще одной причиной смерти стало падение при очистке от снега крыши.
    Япония выбрала символы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года
    Роботы-милашки. Япония выбрала символы Олимпийских игр в Токио
    08:00 28.02.2018
    149
    Выбор из трех пар символов был предоставлен школьникам начальных классов из 16 тысяч школ по всей Японии. Всего в отборе символов приняли участие 200 тысяч классов младших школьников.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Токийская биржа начала открытие с резкого падения
    06:57 09.02.2018
    102
    Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133. Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.
    День святого Валентина в шоколаде предложили встретить посетителям спа-центра в Японии
    В Японии на День Валентина посетителям спа-центра устроили шоколадные игры 
    12:38 14.02.2018
    77
    День Святого Валентина в Японии - долгожданный и любимый праздник. В одном из спа-центров к нему решили подойти творчески.
    Автомобиль почты Японии
    В Японии для доставки почты будут использовать беспилотники
    07:45 07.03.2018
    39
    Торжественная церемония и демонстрация беспилотного автомобиля, выкрашенного в ярко-красный цвет с логотипом Почты Японии на капоте, прошла в среду в Токио.
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