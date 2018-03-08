Главные темы в мире: пошлины Трампа, ответ ЕС, Скрипаль, Coca-Cola с градусом

SAUL LOEB / AFP

РИА Новости Украина

Трамп может одобрить пошлины в четверг

Президент США Дональд Трамп, по информации некоторых мировых СМИ, может подписать распоряжение о ввозных пошлинах в четверг.

"Ожидается, что уже в четверг в первой половине дня президент Трамп подпишет свой спорный план по введению жестких тарифов на импортную сталь и алюминий, однако неожиданным образом Белый дом открыл двери для освобождения от пошлин поставок из Канады, Мексики и других государств — союзников США", — пишет Los Angeles Times.

Эти планы, пишет New York Times, вызвали жесткую реакцию со стороны торговых партнеров, республиканцев, а также финансовых рынков, рухнувших на фоне опасений, что такая мера помешает экономическому росту США.

Washington Post отмечает, что повышение пошлин вызвало критику не только за рубежом, и приводит мнение председателя правления одной из крупнейших американских корпораций Koch Industrie Чарльза Коха. Он считает, что введение пошлин, как и любые ограничительные меры, будет негативно влиять на американские компании, и призывает крупные американские корпорации бойкотировать решение Трампа.

Новые подробности в деле Скрипаля

Зарубежные СМИ продолжают внимательно следить за ситуацией с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как сообщила полиция в среду, в Солсбери имела место "попытка убийства с использованием нервнопаралитического отравляющего вещества", однако какой именно агент был использован, правоохранители не уточнили.

В СМИ мгновенно появились спекуляции на тему того, что это могло быть фосфорорганическое боевое отравляющее вещество VX, которым отравили Кима Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Позднее Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Скрипаль, его дочь и полицейский, принимавший участие в полицейской операции на месте отравления, находятся в коме.

Times сообщает, что глава МВД Амбер Радд в четверг сделает срочное заявление в палате общин.

Ответ ЕС на пошлины Трапма

В среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз в случае, если президент США Дональд Трамп введет пошлину в 25% на импорт стали и алюминия, может в течение двух месяцев ввести ответные пошлины на американскую продукцию. Об этом пишут многие мировые СМИ.

"Высший торговый чиновник Европейского союза упомянула о клюкве, апельсиновом соке и арахисовом масле в качестве возможных целей, по которым ЕС собирается нанести ответный удар, если президент Трамп будет следовать пошлинам на импорт стали и алюминия", — пишет Washington Post.

Independent напоминает, что ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложил в качестве ответной меры ударить по импорту культовых мотоциклов Harley Davidson и джинсов Levi's. Как отмечает New York Times, обнародование списка возможных товаров, на которые планируется ввести пошлины, "усиливает предчувствие надвигающейся торговой войны".

Coca-Cola с алкоголем для японцев

Американская Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, планирует выпустить свой первый продукт с содержанием алкоголя, пишут многие мировые СМИ.

"Coca-Cola объявила, что запустит в продажу в Японии газированный напиток с алкоголем впервые с тех пор, как 125-летняя компания в течение короткого срока владела винной фирмой десятилетия назад", — пишет Washington Post.

Как отметили в компании, потребителям в других странах не стоит надеяться на появления алкогольного напитка на прилавках, так как напиток рассчитан непосредственно на японский рынок, где особой популярностью пользуется напитки "чу-хи" (chu-hi), слабоалкогольный фруктовый напиток с рисовым или картофельным дистиллятом, поясняет газета.

Fortune напоминает, что маркетологи Coca-Cola удивляют потребителя нестандартными решениями не в первый раз — в разные годы компания выпускала колу с кофе, имбирем и даже волокнами, предотвращающими отложения жиров.