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    Серьезное землетрясение произошло на северо-западе Японии

    Тема:

    Серия землетрясений в Японии (35)

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    Очаг землетрясения залег на глубине 10 километров. Максимальная сила ощутимых толчков составила пять баллов по японской семибальной шкале. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/Wally Santana

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в северо-западной префектуре Японии Нагано, сообщило Главное метеорологическое управление страны.

    Очаг землетрясения залег на глубине 10 километров. Максимальная сила ощутимых толчков составила пять баллов по японской семибальной шкале. Толчки различной силы ощущались еще в 12 префектурах.

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    Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет. Угрозы цунами нет.

    Ранее, напомним, сообщалось о двух серьезных землетрясениях на Гавайских островах

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