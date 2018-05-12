Серьезное землетрясение произошло на северо-западе Японии

AP Photo/Wally Santana

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в северо-западной префектуре Японии Нагано, сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Очаг землетрясения залег на глубине 10 километров. Максимальная сила ощутимых толчков составила пять баллов по японской семибальной шкале. Толчки различной силы ощущались еще в 12 префектурах.

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Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет. Угрозы цунами нет.

Ранее, напомним, сообщалось о двух серьезных землетрясениях на Гавайских островах.