Об отзыве своих автомобилей Минтранспорта Японии сообщили Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.