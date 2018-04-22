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    В мире

    В Японии умерла самая пожилая женщина в мире

    (обновлено: )79
    Японская долгожительница Наби Тадзтима жила на острове Кикай в префектуре Кагосима и последнее время в основном провела, не вставая с постели.
    Японка Наби Тадзима
    из открытых источников

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Японка Наби Тадзима, возглавлявшая список долгожительниц, умерла в субботу в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет, сообщило в воскресенье агентство Киодо.

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    По его данным, в Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.

    Наби Тадзтима, которая была младше Браун на пять месяцев, жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима и последнее время в основном провела, не вставая с постели.

    Ранее сообщалось, что самый пожилой мужчина на планете Франсиско Нуньес Оливера скончался в Испании в возрасте 113 лет.

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