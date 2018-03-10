Оператор атомной станции "Сэндай" на юге Японии ведет работы по перезапуску атомного реактора. До этого, после аварии на "Фукусима-1" в марте 2011 года, в стране были остановлены все 48 атомных реакторов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.