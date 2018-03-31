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    Власти Японии не исключили подготовку КНДР к ядерному испытанию

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    Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что происходит вывоз грунта из тоннеля, где было проведено прошлое ядерное испытание, КНДР старательно ведёт подготовку к следующему испытанию.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Японии Таро Коно не исключил, что КНДР может вести подготовку к новому ядерному испытанию.

    "В настоящее время происходит вывоз грунта из тоннеля, где было проведено прошлое ядерное испытание. КНДР старательно ведёт подготовку к следующему испытанию", — цитирует агентство Киодо слова Коно.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут необходимые для этого условия.

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