Покалеченный, но милый. В сети буйствует японский тренд "больной кавай"

В сети становится все более популярной японская субкультура под названием Yami-kawaii (с яп. "больной милый").

Такая необычная эстетика сочетает оружие, скальпели, шприцы, бинты и кровь, пишет Business of Fashion.

"Люди так одеваются, чтобы выразить свои мрачные чувства. Для девушек это новый способ привлечь внимание и ощутить свою принадлежность к группе", — говорит стилист из Токио Масако Огура.

Японистка из Мичиганского университета Элисон Алекси утверждает, что мода может быть криком о помощи: ведь в стране, где самоубийства представляют национальную проблему, не принято вслух говорить о депрессии.

Сама эта субкультура не считается совершенно новой в самой Японии, где о ней было известно еще с десяток лет назад, однако мировую популярность она начинает набирать только теперь.

Смотрите также: Знакомьтесь, лысая звезда Instagram!