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    Фотоленты

    Покалеченный, но милый. В сети буйствует японский тренд "больной кавай"

    (обновлено: )11301
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com
    #yamikawaii / instagram.com

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    В сети становится все более популярной японская субкультура под названием Yami-kawaii (с яп. "больной милый").

    Такая необычная эстетика сочетает оружие, скальпели, шприцы, бинты и кровь, пишет Business of Fashion.

    "Люди так одеваются, чтобы выразить свои мрачные чувства. Для девушек это новый способ привлечь внимание и ощутить свою принадлежность к группе", — говорит стилист из Токио Масако Огура.

    Японистка из Мичиганского университета Элисон Алекси утверждает, что мода может быть криком о помощи: ведь в стране, где самоубийства представляют национальную проблему, не принято вслух говорить о депрессии.

    Сама эта субкультура не считается совершенно новой в самой Японии, где о ней было известно еще с десяток лет назад, однако мировую популярность она начинает набирать только теперь.

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