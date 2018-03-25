Началось извержение вулкана Симмоэ в Японии

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КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Серия извержений зафиксирована на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима на острове Кюсю в Японии, над кратером поднимается столб дыма и пепла на высоту около 3,2 тысячи метров, сообщило в воскресенье главное метеорологическое управление страны.

Метеорологи зафиксировали несколько извержений "взрывного характера", начиная с 07.30 по местному времени (01.30 по Киеву). В районе жерла вулкана наблюдается сход пирокластического потока на расстояние до 800 метров. Днем были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 800 метров от кратера. Специалисты продолжают наблюдение за вулканом.

Телекомпания NHK также сообщила о выпадении вулканического пепла в населенном пункте Мияконодзе в префектуре Миядзаки, который находится в 10 километрах от вулкана.

В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных. Это предполагает запрет на восхождение и приближение к горе. Специалисты призывают проявлять особую осторожность в радиусе двух километров от вулкана, так как возможны выбросы вулканических камней и лавы. Следующие за ним четвертый и пятый уровни предусматривают соответственно "подготовку к эвакуации" и "срочную эвакуацию".