В воскресенье, 8 января, в немецкий порт Бремерхафен была доставлена американская бронетехника. Из Германии техника по железной дороге будет доставлена в Восточную Европу для поддержки операции "Атлантическая решимость".
По информации американского посольства в Таллине, в соответствии с решением Конгресса США, Эстония получит одну танковую роту, в которую входит от 100 до 120 солдат, 10 танков M1 Abrams, четыре БМП Bradley и бронемашины поддержки.
В интересах национальной безопасности США президент Обама дал указание направить 12 истребителей F-16, 20 противокорабельных ракет "Гарпун" и до 125 танков М1А1 "Абрамс", сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности США Бернадетт Михэн.
В свете событий на востоке Украины ЕС следует помнить и о собственной безопасности, пишут мировые СМИ. Удастся ли странам-участницам ЕС сформировать Европейский оборонительный союз, который помогал бы НАТО в обеспечении территориальной обороны?
Лидеры США и ЕС договорились о поддержке санкций против России, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме. Туск констатирует неготовность стран Евросоюза к введению дополнительных санкций против России.
Летом 2014 года не менее 40 танков были захвачены исламистами, поэтому властям Ирака необходимо новое вооружение. Однако портал не называет сумму, которую иракские власти заплатят за новую партию "Абрамсов", а также сроки реализации соглашения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".