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    M1 Abrams

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Танковая бригада США расквартировывается в Польше. Видео
    Танковая бригада США расквартировывается в Польше 
    21:06 12.01.2017
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    Военнослужащие США прибывают в Польшу с территории Германии в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), бригада пробудет в стране девять месяцев.
    Выгрузка военной техники США в Германии. Видео
    Выгрузка военной техники США в Германии 
    02:25 09.01.2017
    263Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    В воскресенье, 8 января, в немецкий порт Бремерхафен была доставлена американская бронетехника. Из Германии техника по железной дороге будет доставлена в Восточную Европу для поддержки операции "Атлантическая решимость".
    Американский танк Abrams
    США усилят военное присутствие в Эстонии
    03:25 09.04.2016
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    По информации американского посольства в Таллине, в соответствии с решением Конгресса США, Эстония получит одну танковую роту, в которую входит от 100 до 120 солдат, 10 танков M1 Abrams, четыре БМП Bradley и бронемашины поддержки.
    Истребитель F-16. Архивное фото
    США передают Египту 12 истребителей F-16 и до 125 танков "Абрамс"
    22:36 31.03.2015
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    В интересах национальной безопасности США президент Обама дал указание направить 12 истребителей F-16, 20 противокорабельных ракет "Гарпун" и до 125 танков М1А1 "Абрамс", сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности США Бернадетт Михэн.
    Американский танк Abrams
    Американские танки Abrams прибудут в Эстонию для участия в учениях
    23:22 13.03.2015
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    Прибывающие военнослужащие армии США примут участие в учениях Siil и заменят базирующуюся сейчас в Тапа мотопехотную роту 3-го эскадрона 2-го кавалерийского (бронетанкового) полка армии США.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    Обзор мировых СМИ: меняется ситуация, меняется НАТО
    14:14 12.03.2015
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    В свете событий на востоке Украины ЕС следует помнить и о собственной безопасности, пишут мировые СМИ. Удастся ли странам-участницам ЕС сформировать Европейский оборонительный союз, который помогал бы НАТО в обеспечении территориальной обороны?
    Учения личного состава 80 отдельной аэромобильной бригады ВДВ
    Отсутствие единства у ЕС и США: оружие для Украины и санкции против РФ
    12:21 10.03.2015
    6714Новые санкции в отношении России.
    Лидеры США и ЕС договорились о поддержке санкций против России, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме. Туск констатирует неготовность стран Евросоюза к введению дополнительных санкций против России.
    Американские солдаты. Архивное фото
    Американские танки могли оказаться в руках ИГ, признал Пентагон
    22:22 13.02.2015
    139Военная кампания против "Исламского государства"
    У иракской армии был ряд танков Abrams, и в США не знают, сколько из них попали к ИГ, признал в пятницу представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби.
    Американские солдаты. Архивное фото
    США продадут Ираку 170 танков "Абрамс" - СМИ
    04:28 07.01.2015
    142Военная кампания против "Исламского государства"
    Летом 2014 года не менее 40 танков были захвачены исламистами, поэтому властям Ирака необходимо новое вооружение. Однако портал не называет сумму, которую иракские власти заплатят за новую партию "Абрамсов", а также сроки реализации соглашения.
    Флаг США
    Около 150 единиц бронетехники прибудут в страны НАТО и Восточную Европу из США
    08:40 26.11.2014
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    Около 50 единиц бронетехники уже размещены, остальные 100 танков М1 Abrams и боевых машин пехоты Bradley будут "установлены на позиции" в Германии и, вероятно, где-то еще.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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