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    Ближний Восток

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок
    Стрелок из Лас-Вегаса неоднократно посещал страны Ближнего Востока
    02:34 07.10.2017
    173Техасская бойня в церкви
    Стивен Пэддок побывал более чем в 20 круизах, которые включали посещения портов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иордании, Испании, Италии и Греции.
    Дональд Трамп
    Трамп увидел "обнадеживающие признаки" решения конфликтов на Ближнем Востоке
    22:26 22.05.2017
    137
    Трамп заверил, что во время его поездок он видел много обнадеживающих признаков того, что действительно можно "достичь более мирного будущего для региона и для людей любого вероисповедания, любых воззрений во всем мире".
    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    США собираются разместить F-35 на Ближнем Востоке
    20:04 25.02.2017
    176
    По словам главы боевого авиационного командования Герберта Карлисла, небольшие поставки F-35 в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион могут быть осуществлены уже этой весной.
    Здание ОПЕК в Вене
    Баррель нефти ОПЕК подешевел до $50,04
    10:57 09.12.2016
    133
    Средняя цена барреля ОПЕК в декабре составляет 50,37 доллара, в 2016 году находится на уровне 40,06 доллара. Цена "корзины" ОПЕК определяется как среднее цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Стоимость барреля нефти ОПЕК снизилась на 2,09%
    11:35 16.09.2016
    94
    Средняя цена барреля нефтяной "корзины" ОПЕК в сентябре находилась на уровне 43,07 доллара, в 2016 году — 38,29 доллара. В 2015 году средняя цена составила 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК выросла до $45,28
    11:10 26.08.2016
    68
    Средняя цена барреля в августе находится на уровне 42,68 доллара, в 2016 году — 37,82 доллара. В 2015 году средняя цена нефтяной "корзины" ОПЕК составила 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара.
    Федерика Могерини. Архивное фото
    Могерини рассчитывает на конструктивную роль РФ на Ближнем Востоке
    13:53 15.09.2015
    153
    Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что Россия может сыграть конструктивную роль на Ближнем Востоке. "Я надеюсь, что так и будет", - добавила Могерини.
    Нашествие мигрантов в Европе
    Главы МВД стран ЕС договорились о распределении 160 тысяч беженцев в ЕС
    21:31 14.09.2015
    120Мигранты штурмуют ЕС
    Следующая встреча министров внутренних дел стран Евросоюза, на которой будут согласованы более конкретные меры решения кризиса миграции, состоится 8 октября.
    Катастрофическая ситуация с мигрантами в Греции
    ООН: односторонние меры по укреплению границ в ЕС ухудшат положение беженцев
    23:20 13.09.2015
    225Мигранты штурмуют ЕС
    Заявление УВКБ ООН прозвучало накануне встречи Совета министров внутренних дел Евросоюза и сразу же после того, как Германия объявила об усилении контроля на границе.
    Ситуация в Йемене
    Экспорт оружия и амуниции ФРГ в арабские страны вырос почти в 32 раза - СМИ
    03:54 13.09.2015
    133
    Согласно ответу Минэкономики ФРГ, объем экспорта стрелкового оружия за первое полугодие 2014 года составлял около 246 тысяч евро, в то время как данный показатель за аналогичный период 2015 года составил 7,9 миллиона евро.
    Марш мигрантов на границе с Австрией
    США считают, что ситуация с беженцами в Европе ухудшается - Белый дом
    20:33 08.09.2015
    221Мигранты штурмуют ЕС
    Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, напомнил, что проблема с мигрантами возникла уже давно. "Это очень сложный вызов", - сказал пресс-секретарь. Эрнест напомнил, что США являются "самой крупной страной-донором" по оказанию помощи беженцам в регионе.
    Белый дом. Архивное фото
    США готовят меры помощи беженцам с Ближнего Востока - Белый дом
    00:46 08.09.2015
    82Мигранты штурмуют ЕС
    Администрация американского президента разрабатывает меры помощи, которые включают в себя расселение мигрантов с Ближнего Востока. Ранее США заявляли о готовности принять 1800 беженцев из Сирии.
    Флаг США
    Политика США на Ближнем Востоке привела к катастрофе - Уилкерсон
    04:35 29.08.2015
    162
    Как заявил бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла Лоуренс Уилкерсон, вторгнувшись в Ирак, США нарушили баланс, который существовал в регионе более полувека.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Нефть в перспективе 3-6 месяцев может упасть до $30 за баррель - прогноз
    00:34 29.08.2015
    165
    В перспективе 3-6 месяцев стоимость барреля нефти может опуститься до цены 30 долларов. Серьезным подрывным фактором в этом процессе станет стабилизация на Ближнем Востоке, отметил экс-помощник министра энергетики США Чарльз Макконнелл.
    Удары ВВС Израиля. Архивное фото
    ВВС Израиля нанесли авиаудар на сирийской части Голанских высот
    12:49 29.07.2015
    188
    Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 года территория являлась частью сирийской провинции Кунейтра, была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны.
    Бывший генсек ООН Кофи Аннан
    Экс-генсек ООН: минские соглашения не идеальные, но реализуемые
    12:04 30.04.2015
    60Год АТО: причины и следствия
    Как считает бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, украинский кризис решить легче, чем распутать клубок проблем на Ближнем Востоке. По его словам, здесь важно оказывать давление на все вовлеченные стороны.
    Территория нефтяной компании
    Цена нефти Brent превысила $65 за баррель
    19:14 23.04.2015
    92
    По состоянию на 17.56 стоимость июньского фьючерса на североморскую смесь Brent росла на 3,69% - до 65,05 доллара за баррель. Росту цен на нефть способствуют новости с Ближнего Востока.
    Купол Капитолия - здания Конгресса США в Вашингтоне
    Обзор мировых СМИ: Конгресс США поддержал отправку оружия Украине
    14:12 24.03.2015
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    Вашингтон пристально следит за результатами достигнутого перемирия на востоке Украины, при этом, не оставляя идеи направить в Украину летальное оружие, пишут мировые СМИ. Но поможет ли Киеву полученное из-за рубежа вооружение?
    Украинское оружие на выставке Укроборонпрома
    Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров оружия - СИПРИ
    13:10 16.03.2015
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    База данных института охватывает период с 1950 года, в описании тенденций международных военных трансферов эксперты института пользуются средними показателями пятилетнего периода.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    Обзор мировых СМИ: меняется ситуация, меняется НАТО
    14:14 12.03.2015
    334
    В свете событий на востоке Украины ЕС следует помнить и о собственной безопасности, пишут мировые СМИ. Удастся ли странам-участницам ЕС сформировать Европейский оборонительный союз, который помогал бы НАТО в обеспечении территориальной обороны?
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