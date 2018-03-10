Трамп заверил, что во время его поездок он видел много обнадеживающих признаков того, что действительно можно "достичь более мирного будущего для региона и для людей любого вероисповедания, любых воззрений во всем мире".
Средняя цена барреля ОПЕК в декабре составляет 50,37 доллара, в 2016 году находится на уровне 40,06 доллара. Цена "корзины" ОПЕК определяется как среднее цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля.
Средняя цена барреля нефтяной "корзины" ОПЕК в сентябре находилась на уровне 43,07 доллара, в 2016 году — 38,29 доллара. В 2015 году средняя цена составила 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара.
Средняя цена барреля в августе находится на уровне 42,68 доллара, в 2016 году — 37,82 доллара. В 2015 году средняя цена нефтяной "корзины" ОПЕК составила 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара.
Согласно ответу Минэкономики ФРГ, объем экспорта стрелкового оружия за первое полугодие 2014 года составлял около 246 тысяч евро, в то время как данный показатель за аналогичный период 2015 года составил 7,9 миллиона евро.
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, напомнил, что проблема с мигрантами возникла уже давно. "Это очень сложный вызов", - сказал пресс-секретарь. Эрнест напомнил, что США являются "самой крупной страной-донором" по оказанию помощи беженцам в регионе.
В перспективе 3-6 месяцев стоимость барреля нефти может опуститься до цены 30 долларов. Серьезным подрывным фактором в этом процессе станет стабилизация на Ближнем Востоке, отметил экс-помощник министра энергетики США Чарльз Макконнелл.
Как считает бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, украинский кризис решить легче, чем распутать клубок проблем на Ближнем Востоке. По его словам, здесь важно оказывать давление на все вовлеченные стороны.
Вашингтон пристально следит за результатами достигнутого перемирия на востоке Украины, при этом, не оставляя идеи направить в Украину летальное оружие, пишут мировые СМИ. Но поможет ли Киеву полученное из-за рубежа вооружение?
В свете событий на востоке Украины ЕС следует помнить и о собственной безопасности, пишут мировые СМИ. Удастся ли странам-участницам ЕС сформировать Европейский оборонительный союз, который помогал бы НАТО в обеспечении территориальной обороны?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".