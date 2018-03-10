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    Астрахань

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Прощание с погибшими в Астрахани полицейскими
    СМИ поспешили "возложить ответственность" за атаки в Астрахани на ИГ
    23:13 06.04.2017
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    В публикации Amaq – информресурса террористов - лишь констатируется гибель двух полицейских и ранение трех бойцов Росгвардии в Астрахани, которые произошли в течение двух последних суток.
    Работа подразделений Росгвардии. Архивное фото
    Подозреваемые в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы
    06:53 06.04.2017
    944
    Правоохранители сообщили, что один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы.
    Бойцы Росгвардии. Архивное фото
    В Астрахани полностью оцепили район нападения на бойцов Росгвардии
    05:20 06.04.2017
    849
    Правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. По словам источника в правоохранительных органах, ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.
    Автомобиль с надписью Росгвардия. Архивное фото
    В Астрахани обстреляли бойцов Росгвардии, есть погибшие и раненые
    03:23 06.04.2017
    478
    В полиции уточнили, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из них были ранены трое бойцов Росгвардии.
    Автомобиль российской полиции. Архивное фото
    Неизвестные расстреляли двух полицейских в Астрахани
    03:16 04.04.2017
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    Правоохранители сообщают, что в розыск объявлена "Газель", в которой могут находиться четверо подозреваемых. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенант и старший лейтенант.
    Пожар на заводе резиновых изделий в Астрахани
    В Астрахани горел завод по производству резиновых изделий 
    01:45 18.05.2016
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    В российской Астрахани произошел пожар на заводе по производству резиновых изделий. ЧП произошло в 17.28 в Трусовском районе города по адресу: улица Советской Гвардии, 5 на территории завода резиновых изделий ООО "Дюна".
    ЧП на соревнованиях грузовиков в РФ. Видео
    Многотонный МАЗ задавил фотографа во время соревнований в РФ 
    23:53 29.04.2016
    2697
    Спортивный грузовик МАЗ во время покорения песчаного бархана въехал в толпу журналистов. Один из фотографов споткнулся, упал и в результате попал под колеса 8-тонного МАЗа.
    Ситуация в Сирии
    Нестабильность в Ираке и Сирии создает угрозу безопасности на Каспии
    15:23 02.10.2014
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    Такую позицию высказали эксперты, принявшие участие в организованном МИА "Россия сегодня" круглом столе.
    Украинский флаг
    Пункт сбора гуманитарной помощи гражданам Украины создан в Астрахани
    17:28 03.03.2014
    181Экономика Украины
    Пункт приема гуманитарной помощи для жителей Украины и горячая линия по оказанию помощи и содействия переселенцам и беженцам открыты в понедельник в Астрахани.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Астраханские власти уведомили МИД РФ о готовности принять "Беркут"
    13:14 24.02.2014
    7Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Астраханский губернатор Александр Жилкин проинформировал МИД РФ о готовности региона принять на своей территории и оказать необходимую помощь бойцам "Беркута".
    Ситуация в Киеве
    Астраханский губернатор пригласил бойцов "Беркута" на ПМЖ в регион
    12:04 23.02.2014
    11Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Астраханская область может принять и разместить у себя бойцов украинского "Беркута". Пользователь написал губернатору, что "бойцы "Беркута" в соцсетях просят политического убежища в России и Беларуси".
    Операция в больнице
    Астраханка сменила пол, чтобы не оплачивать долги
    12:02 27.01.2014
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    Астраханка Наталья, задолжав больше сотни тысяч рублей, "сменила пол" и стала Андрианом, но скрыться от уплаты долгов не смогла. Одно из производств – взыскание задолженности по уголовному штрафу за применение насилия.
    Пепельница с окурками
    Две школьницы на "перекуре" сожгли 1000 рулонов сена в Астрахани в РФ
    15:38 25.11.2013
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    Полиция нашла причину пожара в одном из рыболовецких колхозов Астраханской области, в результате которого сгорели телятник, рыболовные неводы и тысяча рулонов сена, виновницами ЧП ведомство считает двух школьниц.
    Взявший заложников в Астрахани мужчина собирался прикрываться подругой
    13:33 15.03.2013
    5
    Вооруженный мужчина вошел в здание колледжа, где под угрозой пистолета и взрывного устройства заперся в одном из классов, захватив в качестве заложников преподавателя, охранницу и двух студенток.
    Преступник удерживает заложников в Астраханском колледже
    Странный захват заложников произошел в Астрахани
    21:01 14.03.2013
    23
    Неизвестный мужчина удерживал четырех женщин в здании рыбопромышленного колледжа в центре этого южного города. Подозреваемый не выставил никаких условий и требований, кроме доставки ему пиццы с газировкой.
    Рамазан Абдулатипов
    Абдулатипов извинился за выходку земляков, потушивших Вечный огонь
    12:38 25.02.2013
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    В ночь на 23 февраля сотрудники правопорядка города Астрахань задержали пятерых молодых людей, потушивших Вечный огонь у мемориального комплекса "Братский сад", где находится братская могила солдат Красной армии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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