Правоохранители сообщили, что один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы.
Правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. По словам источника в правоохранительных органах, ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.
В полиции уточнили, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из них были ранены трое бойцов Росгвардии.
В российской Астрахани произошел пожар на заводе по производству резиновых изделий. ЧП произошло в 17.28 в Трусовском районе города по адресу: улица Советской Гвардии, 5 на территории завода резиновых изделий ООО "Дюна".
Астраханская область может принять и разместить у себя бойцов украинского "Беркута". Пользователь написал губернатору, что "бойцы "Беркута" в соцсетях просят политического убежища в России и Беларуси".
Астраханка Наталья, задолжав больше сотни тысяч рублей, "сменила пол" и стала Андрианом, но скрыться от уплаты долгов не смогла. Одно из производств – взыскание задолженности по уголовному штрафу за применение насилия.
Полиция нашла причину пожара в одном из рыболовецких колхозов Астраханской области, в результате которого сгорели телятник, рыболовные неводы и тысяча рулонов сена, виновницами ЧП ведомство считает двух школьниц.
Неизвестный мужчина удерживал четырех женщин в здании рыбопромышленного колледжа в центре этого южного города. Подозреваемый не выставил никаких условий и требований, кроме доставки ему пиццы с газировкой.
В ночь на 23 февраля сотрудники правопорядка города Астрахань задержали пятерых молодых людей, потушивших Вечный огонь у мемориального комплекса "Братский сад", где находится братская могила солдат Красной армии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".