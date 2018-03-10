Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействую коррупции пояснил, что регистрация необходима, чтобы у органов правопорядка было четкое понимание, кому принадлежит пневматическое оружие.
Правоохранители сообщили, что один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы.
Правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. По словам источника в правоохранительных органах, ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.
В полиции уточнили, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из них были ранены трое бойцов Росгвардии.
Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне в пятницу, 24 марта. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".