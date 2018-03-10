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    Росгвардия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Пистолет
    В России хотят ввести обязательную регистрацию пневматического оружия
    08:22 04.10.2017
    149
    Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействую коррупции пояснил, что регистрация необходима, чтобы у органов правопорядка было четкое понимание, кому принадлежит пневматическое оружие.
    Ситуация в поселке Кратово Московской области
    "Кратовский стрелок" использовал оружие времен ВОВ - источник
    03:51 11.06.2017
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    По словам информированного источника, гранаты, которыми "стрелок" закидывал бойцов спецназа, были не оборонительные, а наступательные — времен Великой Отечественной войны.
    Прощание с погибшими в Астрахани полицейскими
    СМИ поспешили "возложить ответственность" за атаки в Астрахани на ИГ
    23:13 06.04.2017
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    В публикации Amaq – информресурса террористов - лишь констатируется гибель двух полицейских и ранение трех бойцов Росгвардии в Астрахани, которые произошли в течение двух последних суток.
    Работа подразделений Росгвардии. Архивное фото
    Подозреваемые в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы
    06:53 06.04.2017
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    Правоохранители сообщили, что один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы.
    Бойцы Росгвардии. Архивное фото
    В Астрахани полностью оцепили район нападения на бойцов Росгвардии
    05:20 06.04.2017
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    Правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. По словам источника в правоохранительных органах, ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.
    Автомобиль с надписью Росгвардия. Архивное фото
    В Астрахани обстреляли бойцов Росгвардии, есть погибшие и раненые
    03:23 06.04.2017
    478
    В полиции уточнили, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из них были ранены трое бойцов Росгвардии.
    Нападение на базу Росгвардии в Чечне. Видео
    Атака на часть Росгвардии в Чечне 
    02:44 25.03.2017
    1098
    Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне в пятницу, 24 марта. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
    Бойцы Росгвардии. Архивное фото
    ИГ взяло ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне
    17:09 24.03.2017
    336Военная кампания против "Исламского государства"
    По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие хотели завладеть хранившимся на базе оружием. Двое нападавших являются уроженцами Ростовской области, один из Волгоградской области и трое из Чечни.
    Бойцы Росгвардии. Архивное фото
    Нападение на воинскую часть в Чечне: убиты шесть военных РФ
    09:20 24.03.2017
    1688
    Кроме того, при попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших.
    Автомобиль с надписью Росгвардия. Архивное фото
    В Подмосковье мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
    22:29 09.02.2017
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    По информации вневедомственной охраны Росгвардии, злоумышленник открыл огонь по приехавшим в Подмосковье на вызов сотрудникам. Преступник задержан, у него изъяли два пистолета.
    Строительство энергомоста через Керченский пролив. Архивное фото
    Росгвардия взяла под охрану энергомост в Крым
    14:47 20.09.2016
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    Сообщается, что межведомственная рабочая группа на базе федеральных органов исполнительной власти. Проводится экспертиза возможной опасности, которая может возникнуть по транспортному переходу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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