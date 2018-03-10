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    Дагестан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 91
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    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео. Видео
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео 
    04:11 19.02.2018
    1695
    Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.
    Машины Скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
    ИГ взяло ответственность за расстрел женщин у церкви в Дагестане
    23:19 18.02.2018
    362
    По данным СМИ, террористическая группировка "Исламское государство" не предоставило доказательств причастности к убийству прихожан храма в дагестанском Кизляре.
    Расстрел людей возле церкви в Дагестане попал на камеры очевидцев. Видео
    Расстрел прихожан в Дагестане попал на камеры очевидцев 
    21:23 18.02.2018
    1189
    Жительницы дагестанского города Кизляр сняли на видео момент расстрела неизвестных возле храма, где проходила праздничная литургия перед началом Великого поста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
    Сотрудник спецназа ФСБ
    Неизвестный открыл стрельбу по толпе в Дагестане
    16:40 18.02.2018
    336
    Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, по предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали. Преступник ликвидирован.
    Машины Скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
    В дагестанской школе взорвалась граната: есть жертвы
    16:33 24.04.2017
    113
    Как сообщил директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров, один из учеников восьмого класса принес гранату, в результате чего в компьютерном классе произошел взрыв.
    В Дагестане на открытом чемпионате по смешанным единоборствам произошла массовая драка
    Массовая драка на чемпионате по смешанным единоборствам в Дагестане 
    08:52 12.03.2017
    672
    На открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам (ММА) в субботу, 11 марта, произошла массовая драка. Инцидент произошел во время поединка между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым.
    Полиция Дагестана. Архивное фото
    Полицейский в Дагестане устроил стрельбу в кафе, ранив трех коллег
    02:55 09.03.2017
    114
    В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам. В результате трое полицейских были госпитализированы в больницу.
    Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика. Видео
    Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика 
    03:26 30.01.2017
    198
    Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
    Сотрудники правоохранительных органов Дагестана. Архивное фото
    Неизвестные ранили двух полицейских в Дагестане
    03:40 25.12.2016
    58
    По информации представителя регионального МВД РФ, неизвестные лица обстреляли наряд полиции, который нес службу на трассе Махачкала - Каспийск. В результате нападения двое полицейских доставлены в больницу.
    Спецоперация ФСБ в Дагестане по ликвидации 4 террористов
    Спецоперация ФСБ в Дагестане по ликвидации 4 террористов 
    04:43 23.10.2016
    254
    Четыре бандита, причастные к преступлениям террористической направленности, нейтрализованы в Дагестане в результате двух спецопераций за сутки, подтвердили в субботу в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
    Спецподразделения РФ
    В Дагестане спецслужбы РФ проводят спецоперацию
    05:59 02.10.2016
    390
    По информации представителя оперативного штаба Дагестана, "в 4.30 руководителем оперативного штаба в Дагестане принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Табасаранском района".
    Полиция Дагестана. Архивное фото
    Федерального судью застрелили на юго-востоке Дагестана
    01:58 11.08.2016
    142
    Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, в Шамильском районе Дагестана неизвестными лицами застрелен судья федерального суда. На месте работает оперативно-следственная группа.
    Флаг террористической организации Исламское государство
    Боевики ИГ взяли на себя ответственность за убийство полицейских в Дагестане
    00:10 15.05.2016
    406Военная кампания против "Исламского государства"
    В результате спецоперации, по предварительным данным, ликвидированы четверо боевиков, находившихся в квартире. В ходе штурма пострадали 15 полицейских, еще двое погибли.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение произошло на севере Дагестана
    00:59 14.05.2016
    125
    По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 00.17 в 12 километрах к юго-западу от села Буртунай в Казбековском районе, в 35 километрах от города Хасавюрт.
    Взрыв в Дагестане. Архивное фото
    При подрыве машин с силовиками под Махачкалой есть погибшие и раненые
    23:59 29.03.2016
    1229
    Как сообщается, во вторник вечером неизвестные совершили подрыв двух автомобилей ВОГ МВД - бронированный "Урал" и УАЗ, в которых находились прикомандированные сотрудники МВД.
    Силовики на месте взрыва в Дагестане. Архивное фото
    Режим КТО введен в трех районах на юге Дагестана
    06:43 17.02.2016
    168
    Как сообщили в оперативном штабе Дагестана, в административных границах Хивского, Табасаранского и Сулейман-Стальского районов введен правовой режим КТО.
    Взрыв около Джемикентского поста ГАИ в Дербентском районе Дагестана
    Последствия мощного взрыва на посту ГАИ в Дагестане 
    04:52 16.02.2016
    307
    Взрыв прогремел около Джемикентского поста ГИБДД в Дербентском районе в понедельник при проверке автомобиля сотрудниками полиции. По последним данным, погибли 2 человека, еще 17 пострадали.
    Военный вертолет. Архивное фото
    Два вертолета РФ задействованы в спасении 8 рыбаков в Каспийском море
    08:08 04.01.2016
    144
    Согласно информации МЧС, в 5-6 километрах от населенного пункта Крайновка Кизлярского района терпят бедствие две лодки, в которых находятся восемь человек.
    Рамазан Абдулатипов
    Более 600 уроженцев Дагестана уехали воевать в ИГ - глава республики
    05:12 24.12.2015
    105
    Как заявил Рамазан Абдулатипов, в целях профилактики в каждом районе Дагестана работает антитеррористическая комиссия. Мечетям и администрациям поручено проводить беседы, контактировать со всеми, кто находится в кризисной ситуации.
    Полиция Дагестана. Архивное фото
    Режим КТО введен в нескольких населенных пунктах Дагестана
    05:58 11.12.2015
    119
    На указанной территории в период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
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    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео. Видео
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео 
    04:11 19.02.2018
    1695
    Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.
    Расстрел людей возле церкви в Дагестане попал на камеры очевидцев. Видео
    Расстрел прихожан в Дагестане попал на камеры очевидцев 
    21:23 18.02.2018
    1189
    Жительницы дагестанского города Кизляр сняли на видео момент расстрела неизвестных возле храма, где проходила праздничная литургия перед началом Великого поста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
    Машины Скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
    ИГ взяло ответственность за расстрел женщин у церкви в Дагестане
    23:19 18.02.2018
    362
    По данным СМИ, террористическая группировка "Исламское государство" не предоставило доказательств причастности к убийству прихожан храма в дагестанском Кизляре.
    Сотрудник спецназа ФСБ
    Неизвестный открыл стрельбу по толпе в Дагестане
    16:40 18.02.2018
    336
    Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, по предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали. Преступник ликвидирован.
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