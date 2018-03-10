Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
По информации представителя регионального МВД РФ, неизвестные лица обстреляли наряд полиции, который нес службу на трассе Махачкала - Каспийск. В результате нападения двое полицейских доставлены в больницу.
Четыре бандита, причастные к преступлениям террористической направленности, нейтрализованы в Дагестане в результате двух спецопераций за сутки, подтвердили в субботу в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
По информации представителя оперативного штаба Дагестана, "в 4.30 руководителем оперативного штаба в Дагестане принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Табасаранском района".
Как заявил Рамазан Абдулатипов, в целях профилактики в каждом районе Дагестана работает антитеррористическая комиссия. Мечетям и администрациям поручено проводить беседы, контактировать со всеми, кто находится в кризисной ситуации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
Четыре бандита, причастные к преступлениям террористической направленности, нейтрализованы в Дагестане в результате двух спецопераций за сутки, подтвердили в субботу в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.