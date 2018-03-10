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    Беркут (спецназ Украины)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 196
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    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    "Радикал" Мосийчук напомнил Парасюку, что тот сам - "мусор"
    01:36 07.03.2018
    4645Зачистка палаточного городка под Радой
    Скандально известные народный депутаты Игорь Мосийчук и Владимир Парасюк поспорили из-за акции протеста возле бывшей базы расформированного спецподразделения МВД "Беркут" в Киеве.
    Акция протеста возле бывший базу Беркута в Киеве
    В Киеве навестили бывшую базу "Беркута": сожгли флаг и облили краской
    23:15 06.03.2018
    519Зачистка палаточного городка под Радой
    Несколько десятков активистов протестовали против действий полиции в субботу, 3 марта, в палаточном городке возле Верховной Рады в центре столицы.
    Судебный процесс по делу бывший сотрудников Беркута, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане. Архивное фото
    Одного из арестованных экс-беркутовцев суд отпустил из СИЗО
    10:59 09.02.2018
    92Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    По информации адвоката Валентина Рыбина, после 7 месяцев нахождения в СИЗО, одному из подозреваемых по делу "Беркута" суд изменил меру пресечения на домашний арест.
    Ситуация в Киеве
    Наливайченко заявил, что на Майдане был спецназ России
    15:36 07.02.2018
    2775Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, начиная с февраля 2014 года, почти каждую ночь против митингующих выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками "Беркута", среди которого находились переодетые спецназовцы РФ.
    В Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-беркутовца
    В Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-"беркутовца"
    23:21 03.06.2017
    611Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам народного депутата Андрея Денисенко, часть состава Муниципальной полиции Днепра уволилась из-за назначения на должность главы Муниципальной полиции бывшим командира "Беркута" Андрея Ткаченко.
    Андрей Ткаченко
    Муниципальную полицию Днепра возглавит экс-командир "Беркута"
    18:23 27.05.2017
    236
    Как заявил мэр Днепра Борис Филатов, Андрей Ткаченко не причастен к преступлениям против митингующих. Также по его словам, Ткаченко в 2014-м организовал в Днепре эффективную систему безопасности от диверсий и терактов.
    Судебный процесс по делу бывший сотрудников Беркута, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане.
    Суд продлил арест пяти экс-бойцам "Беркута"
    20:13 25.04.2017
    41
    Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", срок ареста продлен до 24 июня.
    Сотрудник Беркута. Архивное фото
    Экс-бойцы "Беркута" выехали из Украины в целях безопасности - адвокат
    04:43 16.04.2017
    2379Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    По словам адвоката Валентина Рыбина, экс-беркутовцы законно пересекли границу по внутреннему паспорту после окончания меры пресечения в отношении них и после окончания досудебного расследования, поэтому это нельзя назвать побегом.
    Заявление экс-беркутовцев, сбежавших в Россию. Видео
    Бежавшие в РФ экс-"беркутовцы" сделали заявление 
    03:34 15.04.2017
    8549Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Апелляционный суд принял решение освободить экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве трех человек 18 февраля 2014 во время Евромайдан, из-под стражи под личное обязательство. Позже он и его трое бывших коллег оказались в РФ.
    Бойцы спецподразделения Беркут. Архивное фото
    ГПУ задержала разыскиваемого экс-"беркутовца" по делу Майдана
    13:15 25.01.2017
    96Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Экс-сотрудник спецподразделения милиции "Беркут" длительное время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года, сообщили в ГПУ.
    Экс-беркутовцы на заседании Святошинского райсуда. Архивное фото
    Суд продлил на два месяца арест пяти экс-"беркутовцев" по делу Майдана
    22:31 17.01.2017
    49
    Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта арест бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Также суд поручил руководству следственного изолятора провести медицинский осмотр подсудимых.
    Столкновения участников Евромайдана с милицией в ночь на 30 ноября
    Суд отказался арестовать "беркутовцев" по делу о разгоне Майдана
    14:19 11.01.2017
    744Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Экс-бойцы Дидюха и Антонов не являлись на несколько заседаний, ссылаясь на состояние здоровья. Активисты, которые являются пострадавшими по делу, считают неявки подозреваемых затягиванием.
    Допрос Виктора Януковича в режиме видеоконференции
    Допрос Януковича опроверг обвинения в отношении экс-"беркутовцев" - адвокат
    20:30 28.11.2016
    800Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокат экс-"беркутовцев" Александр Хорошинский сообщил, что по результатам допроса были установлены факты, которые опровергают обвинения отношении экс-"беркутовцев".
    Допрос В. Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
    Амнистия участников Евромайдана нарушает Конституцию - Янукович
    14:25 28.11.2016
    608Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что закон в целом заблокировал рассмотрение тех уголовных преступлений, которые были во время акций протеста на Майдане.
    В Автомайдане сообщили, зачем заблокировали экс-беркутовцев в СИЗО. Видео
    В "Автомайдане" сообщили, зачем заблокировали "экс-беркутовцев" в СИЗО 
    06:27 26.11.2016
    1929Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Активист "Автомайдан-Киев" Екатерина Кувита сообщила, что активисты не выпускали "экс-беркутовцев" из СИЗО, поскольку опасались, что во время судебного заседания их отпустят под домашний арест.
    Генеральная прокуратура Украины
    ГПУ: невозможность доставить "экс-беркутовцев" в суд - правонарушение
    17:50 25.11.2016
    215Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Представитель гособвинения по делу Алексей Донской сообщил, что все зависит от действий, которые предпринимались активистами - это или административное, или уголовное правонарушение.
    Правый сектор блокирует Лукьяновское СИЗО
    Экс-бойцов "Беркута" невозможно доставить в суд из-за блокирования СИЗО
    13:28 25.11.2016
    480Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Прокурор по делу против экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" Янис Симонов сообщил, что здание СИЗО заблокировано и нет возможности доставить обвиняемых.
    Митинг перед МВД. Оцепление и обыски
    Экс-сотрудник "Беркута": нас никто не спрашивает, готовы ли мы защищать эту власть
    16:00 08.10.2016
    3379
    Осенью в Киеве традиционно начинаются народные волнения: пикеты, митинги, шествия и прочие "забавы". Сотрудники спецподразделений полиции уже готовятся к круглосуточным бдениям и уверяют, что на этот раз полиция будет с народом.
    Бывший беркутовец дал показания по делу Майдана. Видео
    Бывший беркутовец дал показания по делу "Майдана" 
    03:48 04.10.2016
    615Украина - буревестник революций. Годовщины
    Виктор Шаповалов, сотрудник спецподразделения МВД из Харькова в суде признал свою вину, извинился и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью, вместо резиновых пуль.
    Ситуации в Киеве
    Российский фонд вывез из Украины более 300 сотрудников "Беркута"
    13:56 13.09.2016
    6068
    Как говорится в сообщении, с зимы 2014 года фонд занимался эвакуацией сотрудников "Беркута". Вывезли более 300 сотрудников и членов их семей. Удалось обеспечить и трудоустройством, и гражданством российским.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    "Радикал" Мосийчук напомнил Парасюку, что тот сам - "мусор"
    01:36 07.03.2018
    4645
    Скандально известные народный депутаты Игорь Мосийчук и Владимир Парасюк поспорили из-за акции протеста возле бывшей базы расформированного спецподразделения МВД "Беркут" в Киеве.
    Акция протеста возле бывший базу Беркута в Киеве
    В Киеве навестили бывшую базу "Беркута": сожгли флаг и облили краской
    23:15 06.03.2018
    519
    Несколько десятков активистов протестовали против действий полиции в субботу, 3 марта, в палаточном городке возле Верховной Рады в центре столицы.
    Судебный процесс по делу бывший сотрудников Беркута, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане. Архивное фото
    Одного из арестованных экс-беркутовцев суд отпустил из СИЗО
    10:59 09.02.2018
    92
    По информации адвоката Валентина Рыбина, после 7 месяцев нахождения в СИЗО, одному из подозреваемых по делу "Беркута" суд изменил меру пресечения на домашний арест.
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