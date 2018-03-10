По словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, начиная с февраля 2014 года, почти каждую ночь против митингующих выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками "Беркута", среди которого находились переодетые спецназовцы РФ.
По словам народного депутата Андрея Денисенко, часть состава Муниципальной полиции Днепра уволилась из-за назначения на должность главы Муниципальной полиции бывшим командира "Беркута" Андрея Ткаченко.
Как заявил мэр Днепра Борис Филатов, Андрей Ткаченко не причастен к преступлениям против митингующих. Также по его словам, Ткаченко в 2014-м организовал в Днепре эффективную систему безопасности от диверсий и терактов.
По словам адвоката Валентина Рыбина, экс-беркутовцы законно пересекли границу по внутреннему паспорту после окончания меры пресечения в отношении них и после окончания досудебного расследования, поэтому это нельзя назвать побегом.
Апелляционный суд принял решение освободить экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве трех человек 18 февраля 2014 во время Евромайдан, из-под стражи под личное обязательство. Позже он и его трое бывших коллег оказались в РФ.
Экс-сотрудник спецподразделения милиции "Беркут" длительное время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года, сообщили в ГПУ.
Осенью в Киеве традиционно начинаются народные волнения: пикеты, митинги, шествия и прочие "забавы". Сотрудники спецподразделений полиции уже готовятся к круглосуточным бдениям и уверяют, что на этот раз полиция будет с народом.
Как говорится в сообщении, с зимы 2014 года фонд занимался эвакуацией сотрудников "Беркута". Вывезли более 300 сотрудников и членов их семей. Удалось обеспечить и трудоустройством, и гражданством российским.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".