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Скандальная Вита Заверуха – опять в центре внимания отечественных СМИ. Девушку, обвиняемую в убийстве милиционеров, и ее парня жестоко избили в Киеве. Эта новость всполошила немало украинцев – что же пишут они по этому поводу в соцсетях?