Скандальная Вита Заверуха – опять в центре внимания отечественных СМИ. Девушку, обвиняемую в убийстве милиционеров, и ее парня жестоко избили в Киеве. Эта новость всполошила немало украинцев – что же пишут они по этому поводу в соцсетях?
За последний год в Украине произошло немало громких задержаний. Но следствию похвалиться особо нечем, ведь в итоге почти всех выпустили под залог. Свежим примером стало освобождение экс-бойца "Айдара" Виты Заверухи, обвиняемой в убийстве милиционеров.
Также на два месяца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей Андрею Романюку и Евгению Кошелюку. В среду нардеп Юрий Тимошенко приковал себя наручниками к Вите Заверухе прямо в зале Апелляционного суда Киева.
Инцидент произошел на заседании суда по делу об убийстве двух милиционеров. Потасовка началась после продления ареста Вите Заверухе, Андрею Романюку и Евгению Кошелюку. Спецназ вытащил Заверуху за волосы. В зале завязалась драка.
Задержание командира спецроты милиции "Торнадо" и 8 бойцов по подозрению в совершении тяжких преступлений в отношении местных жителей вызвало резонанс. Поверить в то, что вчерашние герои превратились в уголовников, непросто. Но это, увы, не единичный случай.
История резонансного убийства милиционеров в столице обретает новые подробности и продолжение: задержанная Вита Заверуха объявила голодовку, а ее адвокат считает, что главная цель уголовного производства – дискредитировать добровольческие батальоны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".