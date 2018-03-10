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    Виктория Заверуха

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Виту Заверуху избили националисты
    Соцсети разбирались, кто и за что избил Виту Заверуху
    18:35 13.02.2017
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    Скандальная Вита Заверуха – опять в центре внимания отечественных СМИ. Девушку, обвиняемую в убийстве милиционеров, и ее парня жестоко избили в Киеве. Эта новость всполошила немало украинцев – что же пишут они по этому поводу в соцсетях?
    Вита Заверуха вышла на свободу
    Заверуха и другие выпущенные под залог "невиновные"
    13:15 25.01.2017
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    За последний год в Украине произошло немало громких задержаний. Но следствию похвалиться особо нечем, ведь в итоге почти всех выпустили под залог. Свежим примером стало освобождение экс-бойца "Айдара" Виты Заверухи, обвиняемой в убийстве милиционеров.
    Заседание суда по делу Виктории Заверухи
    Заверуху оставили под стражей до 19 марта
    07:49 20.01.2017
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    Как сообщается, Виту Заверуху, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка, подозреваемых в причастности к убийству двух милиционеров в Киеве в 2015 году, оставили под стражей до 19 марта.
    Народный депутат от фракции Народный фронт Юрий Тимошенко приковал Виту Заверуху к себе наручниками
    Заверухе продлили арест на два месяца
    15:33 23.11.2016
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    Также на два месяца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей Андрею Романюку и Евгению Кошелюку. В среду нардеп Юрий Тимошенко приковал себя наручниками к Вите Заверухе прямо в зале Апелляционного суда Киева.
    Появилось видео, как Заверуху вытаскивают за волосы из камеры. Видео
    Появилось видео, как Заверуху вытаскивают за волосы из камеры 
    09:53 09.06.2016
    2118Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Инцидент произошел на заседании суда по делу об убийстве двух милиционеров. Потасовка началась после продления ареста Вите Заверухе, Андрею Романюку и Евгению Кошелюку. Спецназ вытащил Заверуху за волосы. В зале завязалась драка.
    Вита Заверуха режет вены в суде. Видео
    Заверуха режет вены во время судебного заседания 
    00:48 12.05.2016
    2948Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Убийство милиционеров, в соучастии которого подозревается Заверуха, произошло в ночь на 4 мая 2015 года. Девушка, состоявшая ранее в батальоне "Айдар", своей вины не признает.
    Заседание суда по делу Виктории Заверухи
    Подозреваемая в убийстве милиционеров Заверуха порезала вены в суде
    20:12 11.05.2016
    1333Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Доброволец батальона "Айдар" Виктория Заверуха, подозреваемая в убийстве правоохранителей в Киеве, порезала себе вены на судебном заседании в среду.
    Заседание суда по делу Виктории Заверухи
    Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве милиционеров Заверуху
    14:50 14.12.2015
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    Как уточнила адвокат Татьяна Монтян, меры пресечения по делу об убийстве столичных правоохранителей в понедельник продлили всем подозреваемым.
    Виктория Заверуха упала в обморок на заседании суда
    Заверуха упала в обморок на заседании суда (ненорм. лексика) 
    11:04 29.06.2015
    4321Криминализация украинского общества.
    Подозреваемая в соучастии в убийстве милиционеров в Киеве Виктория Заверуха потеряла сознание на заседании суда после оглашения решения по мере пресечения. Подробнее об инциденте смотрите в видео.
    Бойцы спецроты Торнадо (ранее батальон Шахтерск)
    Как герои Украины превращаются в уголовников
    15:41 21.06.2015
    18687Дело "Торнадо": судный день
    Задержание командира спецроты милиции "Торнадо" и 8 бойцов по подозрению в совершении тяжких преступлений в отношении местных жителей вызвало резонанс. Поверить в то, что вчерашние герои превратились в уголовников, непросто. Но это, увы, не единичный случай.
    Вита Заверуха
    Расстрел милиционеров в Киеве. Обвиняемые стали жертвами
    19:08 14.05.2015
    8071Криминализация украинского общества.
    История резонансного убийства милиционеров в столице обретает новые подробности и продолжение: задержанная Вита Заверуха объявила голодовку, а ее адвокат считает, что главная цель уголовного производства – дискредитировать добровольческие батальоны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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