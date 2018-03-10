Женщины в украинской политике всегда были чем-то вроде заморской диковинки. Если на Западе уже несколько десятилетий не различают политиков по гендерному признаку, то у нас до сих пор не могут привыкнуть к слабому полу на высоких постах.
В трагических событиях на Майдане в 2014 году виноваты все: обманувшиеся, промолчавшие, испугавшиеся и переобувшиеся, просто степень вины разная. А вот ответственность и ошибки имеют имя и фамилию, считает юрист Елена Лукаш.
Тренд последних четырех лет в Украине – политика войны, больше властям предложить нечего, считает юрист Елена Лукаш. При этом пособники власти "вместе с президентом и Кабмином приближаются к сносу со скоростью света", уверена она.
Покупаемый Украиной лучший европейский газ из элитных месторождений Словакии, вероятно, теперь делают из долларов, это хоть как-то объясняет его цену, иронично отмечает экс-министр юстиции Елена Лукаш.
Покупаемый Украиной лучший европейский газ из элитных месторождений Словакии, вероятно, теперь делают из долларов, это хоть как-то объясняет его цену, иронично отмечает экс-министр юстиции Елена Лукаш.
Комментируя принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии", экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что поляков просто достала героизация бандеровцев, факельные шествия и переписывание истории.
Президент Петр Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, считает экс-министр юстиции Елена Лукаш. При этом она задается вопросом: зачем Украине снова влезать в долги, если, по словам властей, и так все хорошо.
Комментируя резолюцию ПАСЕ по Донбассу, экс-министр юстиции Елена Лукаш отмечает, что это уже не первый сигнал, который пропускается Киевом мимо ушей. Наконец-то "лютуют кураторы", отмечает с иронией Лукаш.
Судей для антикоррупционного суда отберет и допустит к работе исключительно общественный совет международных экспертов, а суд будет безоговорочно обслуживать НАБУ и САП в рамках их юрисдикций, сообщает юрист Елена Лукаш.
Сейчас "государственная тайна" в стране – это когда "корольки Майдана" организовывают кражу активов, подделку документов и отмывают по собственным карманам конфискованные миллиарды окружения "диктатора", уверена Елена Лукаш.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В трагических событиях на Майдане в 2014 году виноваты все: обманувшиеся, промолчавшие, испугавшиеся и переобувшиеся, просто степень вины разная. А вот ответственность и ошибки имеют имя и фамилию, считает юрист Елена Лукаш.
Женщины в украинской политике всегда были чем-то вроде заморской диковинки. Если на Западе уже несколько десятилетий не различают политиков по гендерному признаку, то у нас до сих пор не могут привыкнуть к слабому полу на высоких постах.