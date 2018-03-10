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    Елена Лукаш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 195
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    Надежда Савченко
    Женщины-политики. Почему им... не верят в Украине
    14:55 08.03.2018
    799
    Женщины в украинской политике всегда были чем-то вроде заморской диковинки. Если на Западе уже несколько десятилетий не различают политиков по гендерному признаку, то у нас до сих пор не могут привыкнуть к слабому полу на высоких постах.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш об отмене санкций: Еврочиновники выглядят глупо
    19:27 06.03.2018
    1960
    Экс-министр юстиции Елена Лукаш в ответ на снятие санкций Совета ЕС уточнила, что продолжит судиться по поводу правомерности применения в отношении нее санкционных мер.
    Елена Лукаш
    Лукаш о Порошенко и Мракобесии
    14:23 28.02.2018
    2343Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    У юриста Елены Лукаш есть только один маленький, но важный вопрос к президенту Порошенко: "Почему все, что вы делаете, – все к худшему?", сообщает она.
    Сергей Клюев. Архивное фото
    Двух оппозиционных политиков исключили из санкционного списка ЕС
    11:41 28.02.2018
    619
    По информации журналиста Рикардо Джозвяка, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    Вятрович попытался "поставить диагноз" экс-министру юстиции Лукаш
    01:38 24.02.2018
    758
    По мнению скандального директора Института нацпамяти, когда лицо женского пола считает, что унижает его, приравнивая к женщине, "то уже нужны не объяснения, а диагноз".
    Годовщина расстрела Майдана
    Лукаш: траурные дни для одних, прибыля для других
    07:50 22.02.2018
    1519Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    В трагических событиях на Майдане в 2014 году виноваты все: обманувшиеся, промолчавшие, испугавшиеся и переобувшиеся, просто степень вины разная. А вот ответственность и ошибки имеют имя и фамилию, считает юрист Елена Лукаш.
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    Погромы в Киеве. Дико, постановочно, абсурдно - Лукаш
    11:16 20.02.2018
    2008
    По мнению юриста Елены Лукаш международные партнеры Украины обязательно обратят внимание на бесчинства радикалов в столице.
    Елена Лукаш
    Запад скоро раздавит "революционных личинок" - Лукаш
    09:11 19.02.2018
    3270Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По мнению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, украинские власти привыкли компенсировать систематическое унижение от зарубежных партнеров мародерством и грабежами.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Тренд последних лет - политика войны
    09:23 07.02.2018
    1226Радикальный экстремизм охватил Украину
    Тренд последних четырех лет в Украине – политика войны, больше властям предложить нечего, считает юрист Елена Лукаш. При этом пособники власти "вместе с президентом и Кабмином приближаются к сносу со скоростью света", уверена она.
    Елена Лукаш
    Лукаш: тоталитаризм обойдется дорого
    16:09 05.02.2018
    847
    Покупаемый Украиной лучший европейский газ из элитных месторождений Словакии, вероятно, теперь делают из долларов, это хоть как-то объясняет его цену, иронично отмечает экс-министр юстиции Елена Лукаш.
    Елена Лукаш
    "Дешёвого тоталитаризма не бывает" - Лукаш
    17:45 03.02.2018
    1858
    Покупаемый Украиной лучший европейский газ из элитных месторождений Словакии, вероятно, теперь делают из долларов, это хоть как-то объясняет его цену, иронично отмечает экс-министр юстиции Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: Мальдивы Порошенко, Сейшелы Луценко. Откуда этот кураж?
    17:41 01.02.2018
    8073
    По мнению юриста Елены Лукаш, политики не имеют права ежедневно демонстрировать презрение к чувствам людей в воюющей и воющей от нищеты стране.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: поляков уже достала героизация бандеровцев
    18:36 29.01.2018
    1460Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Комментируя принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии", экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что поляков просто достала героизация бандеровцев, факельные шествия и переписывание истории.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, остановите его!
    16:15 26.01.2018
    2406Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Президент Петр Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, считает экс-министр юстиции Елена Лукаш. При этом она задается вопросом: зачем Украине снова влезать в долги, если, по словам властей, и так все хорошо.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш о резолюции ПАСЕ: лютуют кураторы
    18:22 24.01.2018
    5815Резолюция ПАСЕ по Украине
    Комментируя резолюцию ПАСЕ по Донбассу, экс-министр юстиции Елена Лукаш отмечает, что это уже не первый сигнал, который пропускается Киевом мимо ушей. Наконец-то "лютуют кураторы", отмечает с иронией Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: "драконовские законы 16 января" в нынешних реалиях - ребячество
    15:16 17.01.2018
    970
    Как отметила бывший министр юстиции Елена Лукаш, "диктаторские законы", принятые 16 января 2014 года, нынешней власти ни к чему, так как все стало проще и эффективнее.
    Елена Лукаш
    Лукаш: МВФ хочет от Украины не многого, но хочет не только он
    07:15 17.01.2018
    2574
    Судей для антикоррупционного суда отберет и допустит к работе исключительно общественный совет международных экспертов, а суд будет безоговорочно обслуживать НАБУ и САП в рамках их юрисдикций, сообщает юрист Елена Лукаш.
    Петр Порошенко и Владимир Путин
    Лукаш: Петр Алексеевич, добро пожаловать к агентам Кремля!
    18:02 15.01.2018
    2203
    Когда сам постоянно врешь и другим запрещаешь говорить правду, нужно быть готовым и самому пострадать от неправды и лживой информации, отмечает юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: сейчас гостайна - зашифрованные преступления власти
    09:49 12.01.2018
    1032
    Сейчас "государственная тайна" в стране – это когда "корольки Майдана" организовывают кражу активов, подделку документов и отмывают по собственным карманам конфискованные миллиарды окружения "диктатора", уверена Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: в религиозной войне нет компромисса
    18:12 10.01.2018
    732Радикальный экстремизм охватил Украину
    Атака на "неправильную церковь" – в самом разгаре: власти нужны управляемые нацисты, зависимые священники, благодарный поп и послушный приход, уверена юрист Елена Лукаш.
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    16:56 09.03.2018
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    05:55 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Елена Лукаш
    Запад скоро раздавит "революционных личинок" - Лукаш
    09:11 19.02.2018
    3270
    По мнению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, украинские власти привыкли компенсировать систематическое унижение от зарубежных партнеров мародерством и грабежами.
    Елена Лукаш
    Лукаш о Порошенко и Мракобесии
    14:23 28.02.2018
    2343
    У юриста Елены Лукаш есть только один маленький, но важный вопрос к президенту Порошенко: "Почему все, что вы делаете, – все к худшему?", сообщает она.
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    Погромы в Киеве. Дико, постановочно, абсурдно - Лукаш
    11:16 20.02.2018
    2008
    По мнению юриста Елены Лукаш международные партнеры Украины обязательно обратят внимание на бесчинства радикалов в столице.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш об отмене санкций: Еврочиновники выглядят глупо
    19:27 06.03.2018
    1960
    Экс-министр юстиции Елена Лукаш в ответ на снятие санкций Совета ЕС уточнила, что продолжит судиться по поводу правомерности применения в отношении нее санкционных мер.
    Годовщина расстрела Майдана
    Лукаш: траурные дни для одних, прибыля для других
    07:50 22.02.2018
    1519
    В трагических событиях на Майдане в 2014 году виноваты все: обманувшиеся, промолчавшие, испугавшиеся и переобувшиеся, просто степень вины разная. А вот ответственность и ошибки имеют имя и фамилию, считает юрист Елена Лукаш.
    Надежда Савченко
    Женщины-политики. Почему им... не верят в Украине
    14:55 08.03.2018
    799
    Женщины в украинской политике всегда были чем-то вроде заморской диковинки. Если на Западе уже несколько десятилетий не различают политиков по гендерному признаку, то у нас до сих пор не могут привыкнуть к слабому полу на высоких постах.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    Вятрович попытался "поставить диагноз" экс-министру юстиции Лукаш
    01:38 24.02.2018
    758
    По мнению скандального директора Института нацпамяти, когда лицо женского пола считает, что унижает его, приравнивая к женщине, "то уже нужны не объяснения, а диагноз".
    Сергей Клюев. Архивное фото
    Двух оппозиционных политиков исключили из санкционного списка ЕС
    11:41 28.02.2018
    619
    По информации журналиста Рикардо Джозвяка, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.
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