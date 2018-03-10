Брошенные дети, запертые в домах своими же нерадивыми родителями, - не редкость в наши дни. Малыши при живых матерях остаются, как правило, предназначенными сами себе и в самых трагических случаях - погибают.
Если ребенок, особенно в подростковом возрасте, кажется нервным, уклоняется от разговора, сидит в сети до поздней ночи, если у него заметные перепады настроения, то родители должны забить тревогу из-за возможного "груминга".
По заявлению представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, публикация Human Rights Watch очередных обвинений в "военном преступлении", где в качестве новых "доказательств" фигурируют некие телефонные "интервью" семи пострадавших, не выдерживает никакой критики.
По словам главы Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслава Аброськина, полиции известно о 25 фактах убийств, совершенных на территории ДНР, и 21 случае похищения граждан, кроме этого, есть заявления о 17 инцидентах незаконного лишения свободы.
Как сообщается, ГПУ в ближайшую неделю будет давать процессуальную оценку вероятности причастности должностных лиц Нацбюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации Клименко, Курченко, Арбузова, Януковича.
Иракские военные продолжают зачищать город Эль-Фаллуджа от последствий нахождения там боевиков "Исламского государства". Недавно солдатам удалось обнаружить помещения, где террористы вершили шариатский суд над местными жителями и военными.
Во время ареста командиров батальона "Торнадо" у них изъяли телефоны и нашли видео изнасилований. В частности, на одном из них зафиксирован младенец, заявила народный депутат от партии "Народный Фронт" Татьяна Чорновол.
По словам журналистки Ольги Решетиловой, бойцы батальона "Айдар" мародерили "жестко", вывозили в лес СТОшника, когда им не понравилось, как отремонтировал машину, а также брали членов семей тех, кого считали сепарами.
По информации спецпосланника ООН, одна из демонстраций подверглась обстрелу 7 мая 2016 года на площади Аль-Киш, в результате чего погибли шесть мирных жителей, девять человек погибли 23 октября 2015 года, более 40 получили ранения на той же площади.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".