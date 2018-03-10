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    преступления

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Законодательство просто не успевает за новыми видами преступлений - Маляр
    16:17 09.02.2018
    231Криминальные войны в Украине
    Украина только учится ловить преступников, которые по своему техническому развитию всегда идут впереди и законодателя, и правоохранителей, подчеркнула юрист.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Полиция похвасталась хорошей статистикой преступлений на Новый год
    19:53 03.01.2018
    79Украина 2018: новые испытания
    Согласно информации полиции, в период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5,6 тысячи уголовных правонарушений, что является самым низким показателем за последние пять лет.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Брошенные и выброшенные. Истории ненужных детей при живых родителях
    13:01 22.09.2017
    728Днепр, Львов: взрывные события
    Брошенные дети, запертые в домах своими же нерадивыми родителями, - не редкость в наши дни. Малыши при живых матерях остаются, как правило, предназначенными сами себе и в самых трагических случаях - погибают.
    В Харьковской области женщина ножом изуродовала подругу
    В Харьковской области женщина ножом изуродовала подругу
    11:25 11.09.2017
    727Днепр, Львов: взрывные события
    По данным полиции, до поздней ночи потерпевшая распивала спиртные напитки со своей подругой. Опьянев, 37-летняя женщина устроила ссору, схватила кухонный нож и порезала лицо знакомой.
    Снятие наличных денег через банкоматы
    Скимминг с размахом: в Молдавии задержали членов международной ОПГ
    19:53 06.09.2017
    227
    В числе задержанных - действовавшие за рубежом граждане Украины и Беларуссии. Один из белорусов был администратором одной из фиктивных компаний. Он помещен под предварительный арест на 30 дней.
    Одесское СИЗО
    Из Одессы. Добро пожаловать в кошмар, который творится в СИЗО
    11:11 03.09.2017
    1352Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Не будет никаких реформ и положительных изменений, пока на местах перевоспитанием осужденных занимаются люди, которые сами так или иначе закон нарушают, уверена психолог Татьяна Петрова.
    Национальная полиция
    МВД: автомобили на иностранных номерах чаще используются для преступлений
    19:48 03.08.2017
    195Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В Украине около 600 тысяч автомобилей ездят на литовских, польских и других номерах. Такие автомобили везут прежде всего из Германии, фиктивно оформляют в Литве, из которой потом перегоняют в Украину.
    Пресс-конференция на тему Преступления Семена Семенченко
    Бойцы "Донбасса" обвинили Семенченко в военных преступлениях
    19:59 22.06.2017
    2161Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Экс-бойцы обратили внимание на эпизод, когда "некомпетентные действия Семенченко в боях под Карловкой (Марьинский район, Донецкая область) привели к гибели как минимум пяти добровольцев".
    Роман Насиров в Соломенском райсуде Киева. Архивное фото
    В Британии изучают дело Насирова на предмет уголовных правонарушений
    15:34 16.06.2017
    264Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    По информации британского посольства в Украине, в отношении Романа Насирова проводятся дополнительные проверки, изучаются обстоятельства и рассматриваются возможности открытия уголовного дела.
    Эрнан Наварро
    "Груминг" - новый метод сексуального насилия в Сети
    18:49 05.03.2017
    3030
    Если ребенок, особенно в подростковом возрасте, кажется нервным, уклоняется от разговора, сидит в сети до поздней ночи, если у него заметные перепады настроения, то родители должны забить тревогу из-за возможного "груминга".
    Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
    МО РФ: обвинения России в обстреле школы в Идлибе - информационный вброс
    04:16 07.11.2016
    308РФ и США: железный занавес
    По заявлению представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, публикация Human Rights Watch очередных обвинений в "военном преступлении", где в качестве новых "доказательств" фигурируют некие телефонные "интервью" семи пострадавших, не выдерживает никакой критики.
    Вячеслав Аброськин
    Полиция с начала года зарегистрировала более 400 правонарушений в ДНР
    01:56 06.11.2016
    84Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам главы Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслава Аброськина, полиции известно о 25 фактах убийств, совершенных на территории ДНР, и 21 случае похищения граждан, кроме этого, есть заявления о 17 инцидентах незаконного лишения свободы.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Бомбардировки НАТО Югославии были агрессией - Лавров
    00:30 31.10.2016
    456РФ и США: железный занавес
    По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, агрессия против Югославии было первым вооруженным нападением в Европе на суверенное государство после 1945 года.
    Анатолий Матиос
    Матиос не исключает, что в Укрбюро Интерпола помогало соратникам Януковича
    21:36 22.10.2016
    198Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Как сообщается, ГПУ в ближайшую неделю будет давать процессуальную оценку вероятности причастности должностных лиц Нацбюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации Клименко, Курченко, Арбузова, Януковича.
    При очередном обстреле районов сирийского Алеппо, подконтрольных правительственным войскам, погибли семеро школьников, еще 10 получили тяжелые ранения
    МИД ЕС в понедельник призовет Сирию предстать перед международным судом
    06:48 17.10.2016
    1217РФ и США: железный занавес
    В заявлении министры осудят "катастрофическую эскалацию" в восточной части сирийского Алеппо и заявят, что авиаудары по больницам и гражданским лицам "могут быть приравнены к военным преступлениям".
    В Москве мужчина с пистолетом и канистрой бензина угрожал сжечь синагогу
    В Москве мужчина с пистолетом и канистрой бензина угрожал сжечь синагогу
    22:12 01.10.2016
    274
    Согласно информации источника в правоохранительных органах, полицейские задержали мужчину, который ворвался с пистолетом и канистрой бензина в синагогу в центре Москвы.
    В Ираке военные показали помещения, где боевики ИГ вершили шариатский суд. Видео
    В Ираке военные показали помещения, где боевики ИГ вершили шариатский суд 
    04:14 12.09.2016
    246Военная кампания против "Исламского государства"
    Иракские военные продолжают зачищать город Эль-Фаллуджа от последствий нахождения там боевиков "Исламского государства". Недавно солдатам удалось обнаружить помещения, где террористы вершили шариатский суд над местными жителями и военными.
    Торнадовцы снимали сцены изнасилования несовершеннолетних - Чорновол. Видео
    "Торнадовцы" снимали сцены изнасилования несовершеннолетних - Чорновол 
    06:46 07.08.2016
    7636Дело "Торнадо": судный день
    Во время ареста командиров батальона "Торнадо" у них изъяли телефоны и нашли видео изнасилований. В частности, на одном из них зафиксирован младенец, заявила народный депутат от партии "Народный Фронт" Татьяна Чорновол.
    Валентин Лихолит на заседании Печерского райсуда. Архивное фото
    Журналистка сделала резкое заявление о преступлениях Лихолита
    05:39 03.07.2016
    3530Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    По словам журналистки Ольги Решетиловой, бойцы батальона "Айдар" мародерили "жестко", вывозили в лес СТОшника, когда им не понравилось, как отремонтировал машину, а также брали членов семей тех, кого считали сепарами.
    Боец с автоматом на блокпосту у дороги на въезде в восточноливийский город Марса-эль-Брега
    Спецпосланник ООН намерен передать дела о преступлениях в Ливии в МУС
    05:31 05.06.2016
    49Военная кампания против "Исламского государства"
    По информации спецпосланника ООН, одна из демонстраций подверглась обстрелу 7 мая 2016 года на площади Аль-Киш, в результате чего погибли шесть мирных жителей, девять человек погибли 23 октября 2015 года, более 40 получили ранения на той же площади.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Законодательство просто не успевает за новыми видами преступлений - Маляр
    16:17 09.02.2018
    231
    Украина только учится ловить преступников, которые по своему техническому развитию всегда идут впереди и законодателя, и правоохранителей, подчеркнула юрист.
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