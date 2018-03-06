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    В Киеве навестили бывшую базу "Беркута": сожгли флаг и облили краской

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    Зачистка палаточного городка под Радой (87)

    (обновлено: )28214
    Несколько десятков активистов протестовали против действий полиции в субботу, 3 марта, в палаточном городке возле Верховной Рады в центре столицы.
    Акция протеста возле бывший базу Беркута в Киеве
    Facebook Vladislav Olenchenko

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Активисты нескольких партий и организаций, в том числе "Автомайдана", "Демальянса" и "Руха Освобождения", пикетировали базу полиции особого назначения в Киеве (пр-т В. Лобановского), на которой ранее располагалась база ныне расформированного спецподразделение "Беркут".

    Facebook Vladislav Olenchenko
    Акция протеста возле бывший базу "Беркута" в Киеве

    Активисты протестовали против действий полиции в субботу, 3 марта, в палаточном городке возле Верховной Рады в центре столицы.

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    Участники митинга облили ворота базы красной краской и забросали яйцами и головами кур, а также сожгли флаг "Беркута".

    Facebook Vladislav Olenchenko
    Акция протеста возле бывший базу "Беркута" в Киеве

    "Посетили базу беркутни. Прислуга барыг должен знать, что придется отвечать за исполнение преступных приказов", — написал в своем Facebook один из участников акции Владислав Оленченко.

    Митинг прошел мирно. В нем приняли участие несколько десятков человек, в том числе и внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. 

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    Рану утром в субботу, 3 марта, правоохранительные органы снесли палаточный городок на ул. Грушевского в центре Киева. Во время демонтажа палаток пострадали несколько протестующих и полицейских. В Национальной полиции заявили, что обнаружили в лагере гранаты, "коктейли Молотова" и запалы. Правоохранители задержали более сотни протестующих. Во время событий под парламентом пострадали трое журналистов

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