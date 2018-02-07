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    Политика

    Наливайченко заявил, что на Майдане был спецназ России

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (717)

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    По словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, начиная с февраля 2014 года, почти каждую ночь против митингующих выставляли вооруженный спецназ с опознавательными знаками "Беркута", среди которого находились переодетые спецназовцы РФ.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что видел российских спецназовцев на Майдане в 2014 году и то, как на российские шевроны одевали украинскую форму. Об этом он сообщил во время допроса по делу о государственной измене экс-президента Януковича в Оболонском суде Киева 7 февраля.

    Андрей Парубий на заседании суда по делу Виктора Януковича
    twitter.com/superumka
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    По словам Наливайченко, со стороны митингующих "ни разу оружия не видел, более того, сам был постоянно без оружия".

    "Неоднократно, начиная с февраля, почти каждую ночь против нас выставляли спецназ, вооруженный, хорошо одетый, с опознавательными знаками "Беркута", украинских спецподразделений. Кроме того, я подтверждаю, что среди них находились переодетые спецназовцы из Российской Федерации. Они собирались возле Октябрьского дворца. Шевроны российские накрывали сверху украинской спецодеждой, которая выдавалась по распоряжению вашего подзащитного руководителем внутренних дел в то время Захарченко", — сказал Наливайченко.

    Он также добавил, что имеет доказательства, что "не просто так приезжали и офицеры вооруженных сил РФ и ФСБ России в Украину и в Киев в январе и феврале 2014 года и в декабре 2013 года".

    "Они приезжали вместе с оружием. Свидетели четко засвидетельствовали, что они имели соответствующие орудия с собой — российские офицеры, ФСБ — с разрешения тогдашнего руководства Украины", — сказал Наливайченко.

    По его словам, он имеет и доказательства того, что представители спецслужб РФ были на Майдане.

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    "Один из генералов, руководителей СБУ при Януковиче возил по Киеву Суркова (Владислава — ред.) — это российский гражданин, помощник президента России", — рассказал Наливайченко.

    Отвечая на вопрос адвоката Януковича, почему во время расстрелов 20 февраля, когда было много пострадавших с обеих сторон, не пострадали нардепы и чиновники, Наливайченко сказал, что присутствовал тогда на Майдане, но почему снайпер не выбрал целью его, не знает.

    "20 февраля 2014 года я пришел в 8 утра в Верховную Раду. Был в комитете по иностранным делам на Садовой. Я воочию увидел из окна, что в пределах улицы Садовой находятся переодетые — с желтыми лентами такими — спецназовцы, переодетые в черное. Им раздавалось оружие. Титушкам, так называемым, которые за деньги соглашались поддержать этих спецназовцев, им раздавались палки и т.д., завозились централизованно такие железные каски зеленые. Увидев это из окна, я сразу пошел на Майдан", — сказал Наливайченко.

    Он добавил, что был с людьми, когда начались расстрелы.

    "Опасность была для любого гражданина Украины — это я говорю как участник событий, который видел выстрелы и спецназовцев. Герои небесной сотни шли без оружия — я вам свидетельствую об этом, который видел. Почему не расстреляли меня — я не знаю, спросите у снайперов, которых допрашивали ", — сказал Наливайченко.

    Он также добавил, что снайперы имели портреты людей, которых надо уничтожить.

    "То, что были розданы портреты на уничтожение — я называю таких граждан. Дмитрий Ярош. Подтверждаю, был такой портрет у снайперов. Относительно других — пусть озвучивает Генпрокуратура во время обвинения, я надеюсь, что этот судебный процесс будет", — подытожил Наливайченко.

    Напомним, Печерский районный суд Киева в декабре принял решение об отстранении адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош, заменив их на бесплатного государственного адвоката. Данное решение было принято из-за неявки адвокатов в суд, они объяснили свое отсутствие участием в другом процессе. Суд назначил государственного адвоката для соблюдения процессуальных сроков рассмотрения дела и обеспечения интересов подозреваемого. После этого суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и санкционировал заочное расследование дела.

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