наверх
09.02.201813:49
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Общество

    Одного из арестованных экс-беркутовцев суд отпустил из СИЗО

    Тема:

    Годовщина Евромайдана: Киев оцеплен, на Майдане палатки (61)

    6810
    По информации адвоката Валентина Рыбина, после 7 месяцев нахождения в СИЗО, одному из подозреваемых по делу "Беркута" суд изменил меру пресечения на домашний арест.
    Судебный процесс по делу бывший сотрудников Беркута, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Одному из экс-беркутовцев суд изменил меру пресечения на домашний арест, сообщил адвокат Валентин Рыбин в Facebook.

    Смотрите также: Бежавшие в РФ экс-"беркутовцы" сделали заявление

    "После 7 месяцев нахождения в СИЗО, одному из подозреваемых по т.н. "делу Беркута" суд изменил меру пресечения на домашний арест. В полночь друзья встречали освобожденного из под стражи у ворот СИЗО", — написал адвокат.

    Напомним, 4 года назад Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже центр столицы Украины стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг в Яремче
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Сотрудница "Вестей" получила травму при распылении газа в редакции
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Сергей Стерненко после нападения в Одессе
    Радикальный экстремизм охватил Украину