Одного из арестованных экс-беркутовцев суд отпустил из СИЗО

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Одному из экс-беркутовцев суд изменил меру пресечения на домашний арест, сообщил адвокат Валентин Рыбин в Facebook.

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"После 7 месяцев нахождения в СИЗО, одному из подозреваемых по т.н. "делу Беркута" суд изменил меру пресечения на домашний арест. В полночь друзья встречали освобожденного из под стражи у ворот СИЗО", — написал адвокат.

Напомним, 4 года назад Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже центр столицы Украины стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.