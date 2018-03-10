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Тег
Лукьяновское СИЗО
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
13
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Одного из арестованных экс-беркутовцев суд отпустил из СИЗО
10:59 09.02.2018
92
Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
По информации адвоката Валентина Рыбина, после 7 месяцев нахождения в СИЗО, одному из подозреваемых по делу "Беркута" суд изменил меру пресечения на домашний арест.
Пожар в Лукьяновском СИЗО локализован - СМИ
06:10 07.05.2017
334
По информации СМИ, пожар в здании Лукьяновского СИЗО локализован. Сейчас продолжается тление отдельных очагов. В самом СИЗО сообщили, что пожар произошел после отбоя в жилой зоне.
СМИ сообщают подробности пожара Лукьяновского СИЗО в Киеве
04:41 07.05.2017
644
По информации СМИ, пожар произошел в одном из корпусов для несовершеннолетних заключенных Лукьяновского СИЗО, огнем была охвачена полностью крыша здания.
Лукьяновское СИЗО горит в Киеве
02:47 07.05.2017
286
В Киевском следственном изоляторе (Лукьяновском СИЗО) произошел пожар. По информации СМИ, во дворе СИЗО видно открытый огонь, слышны взрывы шифера.
Экс-боец "Торнадо" жестоко избил сокамерника в Лукьяновском СИЗО
00:48 13.04.2017
1079
Дело "Торнадо": судный день
Илья Холод ударил другого заключенного кулаком в голову, в результате чего тот попал в реанимацию. По факту причинения тяжких телесных повреждений начато уголовное производство.
На свободу за 100 миллионов. Выход Насирова из Киевского СИЗО
01:56 17.03.2017
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Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
Отстраненный глава ГФС считает себя невиновным и собирается доказывать это в суде. По словам Романа Насирова, все инкриминируемые ему обвинения - безосновательны.
Насиров вышел из СИЗО с электронным браслетом и поехал в больницу
00:25 17.03.2017
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Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
Выйдя из Лукьяновского СИЗО, Роман Насиров сразу же заявил, что не собирается покидать страну после внесения залога в размере 100 млн грн. По словам чиновника, он намерен доказать свою невиновность.
Первое заявление Насирова после выхода из СИЗО
23:49 16.03.2017
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Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы Роман Насиров после выхода из СИЗО не уточнил, как его семье удалось найти залог в размере 100 млн грн.
Насиров заявил, что лучше бы оставался в СИЗО
23:40 16.03.2017
698
Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы не стал вдаваться в подробности о том, как его семья сумела найти залог в размере 100 млн грн.
Насиров вышел из СИЗО
23:20 16.03.2017
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Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
В дальнейшем Роман Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован.
Выход Насирова из СИЗО под залог
22:32 16.03.2017
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Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
В ночь на 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья установил залог в размере 100 миллионов гривен.
Сокамерник о Насирове: он обладает информацией, которая многих потопит
04:36 10.03.2017
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Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
Экс-боец расформированного спецбатальона "Торнадо" Николай Цукур поделился своими впечатлениями от знакомства с отстраненным на время расследования с должности главы ГФС Романом Наировым.
Лукьяновское СИЗО: ржавые двери камер и антисанитария
02:33 25.02.2017
306
В сеть попали кадры из камер Лукьяновского СИЗО в столице, где прошла акция, посвященная Дню освобождения политзаключенных. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
0
Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Одного из арестованных экс-беркутовцев суд отпустил из СИЗО
10:59 09.02.2018
92
По информации адвоката Валентина Рыбина, после 7 месяцев нахождения в СИЗО, одному из подозреваемых по делу "Беркута" суд изменил меру пресечения на домашний арест.
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