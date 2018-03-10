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    Лукьяновское СИЗО

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Судебный процесс по делу бывший сотрудников Беркута, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане. Архивное фото
    Одного из арестованных экс-беркутовцев суд отпустил из СИЗО
    10:59 09.02.2018
    92Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    По информации адвоката Валентина Рыбина, после 7 месяцев нахождения в СИЗО, одному из подозреваемых по делу "Беркута" суд изменил меру пресечения на домашний арест.
    На месте пожара в Лукьяновском СИЗО
    Пожар в Лукьяновском СИЗО локализован - СМИ
    06:10 07.05.2017
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    По информации СМИ, пожар в здании Лукьяновского СИЗО локализован. Сейчас продолжается тление отдельных очагов. В самом СИЗО сообщили, что пожар произошел после отбоя в жилой зоне.
    Пожар в Лукьяновском СИЗО
    СМИ сообщают подробности пожара Лукьяновского СИЗО в Киеве
    04:41 07.05.2017
    644
    По информации СМИ, пожар произошел в одном из корпусов для несовершеннолетних заключенных Лукьяновского СИЗО, огнем была охвачена полностью крыша здания.
    В Киеве горит следственный изолятор. Видео
    Лукьяновское СИЗО горит в Киеве 
    02:47 07.05.2017
    286
    В Киевском следственном изоляторе (Лукьяновском СИЗО) произошел пожар. По информации СМИ, во дворе СИЗО видно открытый огонь, слышны взрывы шифера.
    Объявление приговоры бывшим бойцам спецроты Торнадо
    Экс-боец "Торнадо" жестоко избил сокамерника в Лукьяновском СИЗО
    00:48 13.04.2017
    1079Дело "Торнадо": судный день
    Илья Холод ударил другого заключенного кулаком в голову, в результате чего тот попал в реанимацию. По факту причинения тяжких телесных повреждений начато уголовное производство.
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    На свободу за 100 миллионов. Выход Насирова из Киевского СИЗО 
    01:56 17.03.2017
    439Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Отстраненный глава ГФС считает себя невиновным и собирается доказывать это в суде. По словам Романа Насирова, все инкриминируемые ему обвинения - безосновательны.
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Насиров вышел из СИЗО с электронным браслетом и поехал в больницу
    00:25 17.03.2017
    154Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Выйдя из Лукьяновского СИЗО, Роман Насиров сразу же заявил, что не собирается покидать страну после внесения залога в размере 100 млн грн. По словам чиновника, он намерен доказать свою невиновность.
    Роман Насиров на свободе. Видео
    Первое заявление Насирова после выхода из СИЗО 
    23:49 16.03.2017
    557Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы Роман Насиров после выхода из СИЗО не уточнил, как его семье удалось найти залог в размере 100 млн грн.
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Насиров заявил, что лучше бы оставался в СИЗО
    23:40 16.03.2017
    698Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Отстраненный на время расследования глава Государственной фискальной службы не стал вдаваться в подробности о том, как его семья сумела найти залог в размере 100 млн грн.
    Роман Насиров вышел под залог 100 млн грн из Лукьяновского СИЗО
    Насиров вышел из СИЗО
    23:20 16.03.2017
    141Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    В дальнейшем Роман Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован.
    Выход Романа Насирова из СИЗО под залог. Видео
    Выход Насирова из СИЗО под залог 
    22:32 16.03.2017
    250Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    В ночь на 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья установил залог в размере 100 миллионов гривен.
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Сокамерник о Насирове: он обладает информацией, которая многих потопит
    04:36 10.03.2017
    3549Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Экс-боец расформированного спецбатальона "Торнадо" Николай Цукур поделился своими впечатлениями от знакомства с отстраненным на время расследования с должности главы ГФС Романом Наировым.
    Лукьяновское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО: ржавые двери камер и антисанитария 
    02:33 25.02.2017
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    В сеть попали кадры из камер Лукьяновского СИЗО в столице, где прошла акция, посвященная Дню освобождения политзаключенных. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Судебный процесс по делу бывший сотрудников Беркута, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане. Архивное фото
    Одного из арестованных экс-беркутовцев суд отпустил из СИЗО
    10:59 09.02.2018
    92
    По информации адвоката Валентина Рыбина, после 7 месяцев нахождения в СИЗО, одному из подозреваемых по делу "Беркута" суд изменил меру пресечения на домашний арест.
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