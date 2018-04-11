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    Молодой заключенный скончался от травм, полученных в киевском СИЗО

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    У 22-летнего заключенного диагностировали гематомы, ушибы и открытую черепно-мозговую травму, которые он, как сообщается, получил в результате того,что бился головой о стену.
    День открытых дверей в Киевском следственном изоляторе
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Заключенный скончался в больнице после полученных в Лукьяновском СИЗО Киева травм, сообщил спикер замминистра юстиции Юрий Маслак. 

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    По его данным, 3 апреля жителя Киева осудили за кражу, в тот же день доставили в СИЗО. Там он якобы начал биться головой о стену, после чего его поместили в медчасть, но от полученных травм ему становилось хуже и мужчину госпитализировали в больницу.

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    22-летний осужденный скончался в реанимации Киевской городской клинической больницы.

    Предварительно у него диагностировали гематомы, ушибы и открытую черепно-мозговую травму. Врачи не обнаружили следов насильственной смерти, но точная причина будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

    Ране сообщалось, что в следственном изоляторе Николаева в воскресенье, 8 апреля, часть арестованных и задержанных отказалась заходить в камеры.

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