Заключенные в колониях занимаются мошенничеством, разводя на деньги граждан Украины благодаря мобильному интернету. Но в Минюсте это не считают проблемой - они думают, как запретить зэкам заглядывать на порносайты и в соцсети.
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, она направила список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах лишения свободы в Украине российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, во время встречи стороны договорились о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а также об открытие колонок на официальных сайтах уполномоченных.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, МИД России запросил МИД Украины о подтверждении, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины.
В поздравлении работников кинематографа с днем украинского кино, опубликованном в субботу пресс-службой украинского президента, сказано, что Украина не остановится в борьбе за освобождение Олега Сенцова.
По информации Пентагона, люди были освобождены "согласно указу президента Барака Обамы от 22 января 2009 года, когда межведомственная рабочая группа по "Гуантанамо" провела всеобъемлющий обзор случаев (задержания)".
По информации полиции, 38-летний осужденный за убийство, который в 2011 году по решению суда был лишен свободы на 9 лет, сбежал из колонии 8 августа, около 21:45. Его приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, короткая стрижка.
Согласно заявлению уполномоченного МИД РФ Константина Долгова, МИД РФ направил посольству Украины в Москве ноту с запросом на исчерпывающую информацию о российских гражданах в СИЗО Украины и иных местах лишения свободы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".