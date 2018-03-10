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    заключенные

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Ополченцы ДНР передали Украине 20 заключенных
    Ополченцы ДНР передали Украине 20 заключенных
    16:19 07.02.2018
    340Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По информации уполномоченной по правам человека Украины Валерии Лутковской, в среду было перемещено 20 заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в ДНР.
    Тюрьма. Архивное фото
    Да, часть зеков может умереть с голоду, но кому это интересно?
    15:35 02.02.2018
    905Криминальные войны в Украине
    Украинские тюрьмы превращаются в концентрационные лагеря - заключенные на грани выживания. Государство решило заморить их голодом, чтобы сделать из них податливую рабсилу.
    Тюрьма. Архивное фото
    Зэкам запретили порно и соцсети, всем остальным гражданам не легче
    11:32 06.11.2017
    1003Криминальные войны в Украине
    Заключенные в колониях занимаются мошенничеством, разводя на деньги граждан Украины благодаря мобильному интернету. Но в Минюсте это не считают проблемой - они думают, как запретить зэкам заглядывать на порносайты и в соцсети.
    Одесский следственный изолятор. Архивное фото
    После зверского убийства в одесском СИЗО начали избивать заключенных
    00:58 20.08.2017
    1306Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам священника УПЦ КП, капеллана СИЗО Дмитрия Краснобаева, спецназ бьет заключенных, "заходят в камеры здоровые полицейские в масках, с дубинками, и лупят арестантов".
    Пожар в Лукьяновском СИЗО
    СМИ сообщают подробности пожара Лукьяновского СИЗО в Киеве
    04:41 07.05.2017
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    По информации СМИ, пожар произошел в одном из корпусов для несовершеннолетних заключенных Лукьяновского СИЗО, огнем была охвачена полностью крыша здания.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская
    Лутковская: в Украине более 300 россиян содержатся под стражей
    20:45 14.04.2017
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    По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, она направила список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах лишения свободы в Украине российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
    Неформальная встреча Татьяны Москальковой с Валерией Лутковской
    Москалькова обсудила с Лутковской перемещение заключенных из Крыма
    02:16 06.03.2017
    109Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, во время встречи стороны договорились о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а также об открытие колонок на официальных сайтах уполномоченных.
    Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер
    МККК требует снять препятствия для доступа к заключенным в Украине
    20:50 21.01.2017
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    МККК рассчитывает, что обязательства "нормандской четверки" и поддержка минской группы "в конце концов материализуются, и МККК будет предоставлен доступ ко всем заключенным на территории Украины".
    Бунт в тюрьме Бразилии
    За неделю в Бразилии убиты около 100 заключенных
    02:34 09.01.2017
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    В воскресенье в тюрьме бразильского города Манаус были убиты четверо заключенных. Общее число убитых заключенных в Бразилии за неделю составило около 100 человек.
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    МИД РФ запросил Украину о готовности принять 17 заключенных из Крыма
    03:29 27.12.2016
    417"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, МИД России запросил МИД Украины о подтверждении, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская
    Лутковская: заключенные из ДНР и ЛНР хотят отбывать наказание в Украине
    04:34 13.11.2016
    576Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам омбудсмена Валерии Лутковской, многие из заключенных в ДНР и ЛНР имеют хронические заболевания и из-за плохого медицинского обслуживания рискуют жизнями.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская
    Лутковская ведет переговоры о посещении СИЗО в Крыму - СМИ
    23:19 04.11.2016
    151
    По словам представителя офиса Лутковской Михаила Чаплыги, украинский омбудсмен готова выехать в Крым сразу же после получения положительного ответа от российской коллеги.
    Министерство юстиции Украины
    РФ должна обеспечить доступ украинского консула к Сенцову - Минюст
    18:58 22.10.2016
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    Как заявил Петухов, необходим постоянный доступ украинского консула и представителей Красного Креста к Сенцову для контроля за его состоянием здоровья и обеспечения личной безопасности.
    Режиссер Олег Сенцов
    Сенцова перевели в штрафной изолятор - сестра заключенного
    15:58 22.10.2016
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    О том, что осужденного в Российской Федерации Олега Сенцова перевели в штрафной изолятор, сообщила сестра заключенного Наталья Каплан на своей странице в Facebook.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко пообещал идти до конца для освобождения Сенцова
    17:10 10.09.2016
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    В поздравлении работников кинематографа с днем украинского кино, опубликованном в субботу пресс-службой украинского президента, сказано, что Украина не остановится в борьбе за освобождение Олега Сенцова.
    Лукьяновское СИЗО. Архивное фото
    Почти 50 тыс человек освободят в Украине по "закону Савченко" - Троян
    15:44 09.09.2016
    591Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам первого замглавы Национальной полиции Украины Вадима Трояна, чем больше людей будут выходить на волю, тем быстрее появится целая армия, с которой полиция будет бороться.
    Военная тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
    США освободили 15 узников "Гуантанамо" – Пентагон
    05:36 16.08.2016
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    По информации Пентагона, люди были освобождены "согласно указу президента Барака Обамы от 22 января 2009 года, когда межведомственная рабочая группа по "Гуантанамо" провела всеобъемлющий обзор случаев (задержания)".
    Тюрьма. Архивное фото
    Во Львове из колонии сбежал заключенный
    23:53 09.08.2016
    129Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По информации полиции, 38-летний осужденный за убийство, который в 2011 году по решению суда был лишен свободы на 9 лет, сбежал из колонии 8 августа, около 21:45. Его приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, короткая стрижка.
    Вид на здание МИД РФ на Смоленской площади
    РФ запросила данные о россиянах, которые находятся в заключении в Украине
    15:57 04.07.2016
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    Согласно заявлению уполномоченного МИД РФ Константина Долгова, МИД РФ направил посольству Украины в Москве ноту с запросом на исчерпывающую информацию о российских гражданах в СИЗО Украины и иных местах лишения свободы.
    Режиссер Олег Сенцов
    Защита не исключает, что Сенцова и Кольченко не выдадут Украине
    07:35 09.04.2016
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    Сенцов, Кольченко и Афанасьев жили в Крыму. Чтобы остаться украинцами, они должны были отказаться от российского гражданства, но не сделали этого, хотя российские паспорта тоже не получали.
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    19:15 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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