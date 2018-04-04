наверх
04.04.201813:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Политика

    Аваков: 30% осталось от старого "Беркута", мне их расстрелять?

    (обновлено: )36905
    Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что количество старых спецназовцев (2013 года) в структуре нынешнего спецназа полиции составляет чуть меньше 30%.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Впервые МВД не скрывает такие факты — из 70 тысяч проходивших аттестацию милиционеров, уволены 5257, еще почти столько же понижено в должности.

    Заявление Ивана Бубенчика. Видео
    Facebook Айдера Муждабаєва
    Обращение активиста Майдана, подозреваемого в убийстве "беркутовцев"

    Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью liga.net.

    "Новый Департамент внутренней безопасности за два года работы оформил почти 4 тысячи уголовных дел, под тысячу уже направлены в суд. И с такой интенсивностью процесс будет идти, я думаю, еще год-два, потом, надеюсь, пойдет на спад. Безупречной полиции нет нигде в мире – это тоже надо понимать. Я стараюсь, чтобы украинская полиция стала не безупречной из фантастического будущего, а надежной для каждого – той, кому вы безусловно доверяете, и так будет, пусть путь этот и не прост и долог", — сказал Аваков. 

    Министр добавил, что количество старых спецназовцев (2013  года) в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%.

    "Это либо бывший Беркут, либо другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения?", — резюмировал министр.

    Ранее стало известно, что активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Он был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Ивану Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

    Читайте также: Суд над Бубенчиком может вернуть Украину к Майдану — Вятрович

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Автоэксперт Павел Семенченко
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП