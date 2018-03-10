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    Василий Грицак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 178
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    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    1290Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
    Владимир Рубан. Архивное фото
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    5025Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Василий Грицак. Архивное фото
    В СБУ уточнили, сколько еще украинцев остается в плену
    01:24 28.12.2017
    349Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По данным главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, на сегодняшний день уже освобождены или были найдены 3 тысячи 215 украинцев в Донбассе.
    Василий Грицак
    Глава СБУ сообщил, как Киеву вернуть Донбасс
    21:20 19.12.2017
    1303
    Председатель Службы безопасности Украины убежден, что патриотизм и сплоченность украинцев вскоре обеспечат "освобождение временно оккупированных территорий".
    Авдеевка, Донбасс
    Грицак: с начала АТО в Донбассе пропавшими считаются более 400 граждан
    15:21 15.12.2017
    48
    Как сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, пропавшими без вести считаются 403 гражданина, в том числе 123 военнослужащих, бойца добровольческих батальонов и правоохранителя.
    Михаил Саакашвили возле Верховной Рады, 6 декабря 2017
    Саакашвили требует завести дело на Луценко и Грицака за его преследование
    18:36 06.12.2017
    216Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Михаил Саакашвили попросил возбудить уголовное дело по статьям "злоупотребление властью и служебным положением" и "создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".
    Василий Грицак. Архивное фото
    За угрозу нацбезопасности. В Украину не пустили более 2 тыс россиян – СБУ
    14:30 06.12.2017
    122
    Как отметил глава СБУ Василий Грицак, закрыт въезд в Украину за угрозу нацбезопасности более 5 тысячам лиц, из которых более 2 тысяч граждане России.
    Василий Грицак
    СБУ о ситуации с НАБУ: нормально сотрудничаем
    13:52 06.12.2017
    62Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам главы СБУ Василия Грицака, у его ведомства нормальное рабочее взаимодействие как с НАБУ, так и с ГПУ с МВД и другими субъектами оперативно-розыскной деятельности.
    Василий Грицак в Раде
    Выступление Грицака и Луценко в Верховной Раде 
    12:49 06.12.2017
    940Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Спикер Верховной Рады выделил главе СБУ и генеральному прокурору по 10 минут на доклады, позднее депутаты смогут задать вопросы Василию Грицаку и Юрию Луценко.
    Наручники. Архивное фото
    Süddeutsche Zeitung: в Украине все бы ничего, если бы не коррупция
    09:03 05.12.2017
    328Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Коррупция пронизывает все сферы жизни Украины, а тому, кто выступает против этого, следует готовиться к множеству неприятностей, пишут мировые СМИ. Когда же в стране начнутся настоящие реформы?
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Хроника 30 ноября: взрыв в суде Никополя, глава Верховного суда, письмо Филарета
    09:11 01.12.2017
    643
    Накануне НАБУ обвинило силовиков в срыве спецоперации, глава УПЦ КП написал письмо патриарху Кириллу, суд окончательно вернул "Межигорье" государству, а Владимир Зеленский поставил крест на сериале "Сваты".
    Установка взрывного устройства на авто погибшего полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша. Видео
    Подрыв авто полковника СБУ в Мариуполе. Подозреваемая сделала признание 
    03:39 01.11.2017
    1986Днепр, Львов: взрывные события
    В Одессе была задержана подозреваемая в подрыве Александра Хараберюша. По словам Юлии Прасоловой, именно она заложила взрывное устройство в авто полковника контрразведки СБУ.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    СБУ о взрыве в Киеве: мишенью могли быть журналисты, а не Мосийчук
    21:43 31.10.2017
    298Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По словам главы СБУ Грицака, рассматривается несколько версий, среди них посягательство на жизнь Мосийчука, а также покушение на проходившего мимо бывшего сотрудника МВД.
    Василий Грицак
    Глава СБУ назвал шокирующее число предотвращенных терактов за 2 года
    21:10 31.10.2017
    464
    Грицак сообщил, что всего в течение 2016-2017 гг. подразделениями СБУ предупреждено 22 теракта, задержано 62 человека, установлена почти тысяча участников диверсионных групп, из которых задержано 114.
    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    Теракт в Мариуполе: задержана подозреваемая в подрыве полковника СБУ
    20:28 31.10.2017
    4083
    По словам главы СБУ, исполнительницей была Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения, проживала в Донецке. За выполнение своей работы она получила, по предварительным данным, 15 тыс. долларов.
    Василий Грицак. Архивное фото
    По сути. Почему Грицак публично открестился от руководства АТО?
    09:23 19.10.2017
    2097
    Заявление Грицака можно расценивать как прогноз того, что в ближайшие два года мира на Донбассе не предвидится. А значит, после того как в стране сменится власть, у главы СБУ спросят, что творили украинские военные на территории АТО?
    СБУ. Архивное фото
    СБУ не исключает провокаций 14 октября в Украине
    19:05 11.10.2017
    450
    По поводу провокаций по отношению к Киево-Печерской лавре Грицак заявил, что "работники лавры делают шаги на опережение, разглашая информацию, чтобы потом избежать инсинуаций".
    Василий Грицак
    Грицак: чиновники должны ездить в РФ только с разрешения МИД
    18:02 11.10.2017
    182
    Грицак заявил, что он поддерживает введение биометрического контроля на границе для граждан России: "Я поддерживаю инициативу президента — биометрические паспорта и все остальное. Мы должны навести порядок".
    Василий Грицак
    Грицак: у СБУ нет средств на АТО
    17:33 11.10.2017
    718
    Грицак отметил, что АТО является армейской операцией, которой должен руководить армейский штаб, которому подконтрольны сухопутные войска, военно-морские силы и другие военные спецподразделения.
    Василий Грицак. Архивное фото
    СБУ сообщила о задержании военнослужащей Нацгвардии, работавшей на РФ
    16:31 11.10.2017
    2112
    Председатель СБУ Василий Грицак назвал фамилию задержанной и заявил, что в настоящее время с ней проводят следственно-процессуальные действия.
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    06:24 09.03.2018
    5025
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    1290
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
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