Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Михаил Саакашвили попросил возбудить уголовное дело по статьям "злоупотребление властью и служебным положением" и "создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".
Накануне НАБУ обвинило силовиков в срыве спецоперации, глава УПЦ КП написал письмо патриарху Кириллу, суд окончательно вернул "Межигорье" государству, а Владимир Зеленский поставил крест на сериале "Сваты".
По словам главы СБУ, исполнительницей была Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения, проживала в Донецке. За выполнение своей работы она получила, по предварительным данным, 15 тыс. долларов.
Заявление Грицака можно расценивать как прогноз того, что в ближайшие два года мира на Донбассе не предвидится. А значит, после того как в стране сменится власть, у главы СБУ спросят, что творили украинские военные на территории АТО?
Грицак заявил, что он поддерживает введение биометрического контроля на границе для граждан России: "Я поддерживаю инициативу президента — биометрические паспорта и все остальное. Мы должны навести порядок".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, обвинив РФ в организации терактов на территории Украины и призвав остановиться.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал теракт основной версией гибели полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе. Об этом он сказал в воскресенье после церемонии прощания с Хараберюшем.
В Украинском доме по случаю 25-й годовщины со дня создания Службы безопасности Украины состоялся торжественный прием, который посетили народные депутаты Украины, представители власти, бойцы добробатов и семьи погибших сотрудников.
В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные злоумышленники, которые планировали покушение на жизнь народного депутата, намеревались совершить это путем подрыва его автомобиля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик задержан по подозрению в организации преступной группировки, занимавшейся незаконной добычей янтаря, сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
Генпрокурор Юрий Луценко совместно с омбудсменом Лутковской и главой СБУ Грицаком провели внеплановую проверку следственного изолятора СБУ в связи с заявлением помощника генсека ООН по правам человека Шимоновича о возможных случаях пыток со стороны спецслужб.
Служба безопасности Украины предотвратила серию из 15 терактов во Франции в преддверии чемпионата Европы по футболу, заявил в понедельник глава СБУ Василий Грицак. Кадры задержания обнародованы на канале ведомства в Youtube.
Юрий Луценко совместно с Валерией Лутковской и Василием Грицаком провели внеплановую проверку следственного изолятора СБУ в связи с заявлением помощника генсека ООН по правам человека Ивана Шимоновича о возможных случаях пыток со стороны спецслужб.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.