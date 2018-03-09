Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана

Фото Евгения Лаптева

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Известная активист и волонтер Гайдэ Ризаева, которая ранее сообщила о задержании в Донецкой области руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обратилась к главе Службы безопасности Украины поручить расследование дела "генерала-переговорщика" "непродажным сотрудникам".

Вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Сообщалось, что Рубан задержан при попытке провезти на подконтрольную Украине территорию большой арсенал оружия и боеприпасов.

"Реально уважаемый мною Василий Сергеевич Грицак! 16 марта 2018 года исполняется ровно 4 года как я и тысячи крымских татар потеряли Родину, потеряли Крым! Тысячи проукраински настроенных людей потеряли Донбасс!.. сотни украинцев находятся в плену т.н. ЛДНР… И есть всего десяток "агентов Кремля", которые продают нас, сдают нас, активистов, в плен… Я, женщина, мать, активист Майдана, волонтер,экс-пленная т.н. ЛНР, помощник самого патриотичного народного депутата Украины Оксаны Билозир (кума президента Петра Порошенко — Ред.), прошу Вас, приложить все усилия для обнаружения и наказания агентов Кремля, людей, которые зарабатывают на войне, прикрываясь патриотизмом… Я в Вас верю", — написала Ризаева на своей странице в Facebook.

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Он напомнила о задержании Владимира Рубана, которого считает "агентом Кремля": "Сегодня был задержан Владимир Рубан (Гарбузюк)… я не прошу его посадить и уничтожить… Я прошу поручить расследование его дела ответственным и непродажным сотрудникам".

Facebook Гайдэ Ризаева Комментарий волонтера и помощника нардепа Гайдэ Ризаева

Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.