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    Александр Корниец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Александр Корниец. Архивное фото
    Суд отменил арест имущества "бриллиантового" прокурора Корнийца
    15:00 22.07.2016
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    По данным Виталия Касько, супруга Александра Корнийца в апелляции указала, что между ней и мужем в 2013 году был заключен брачный контракт, по которому именно ей принадлежит все имущество и земельные участки Корнийца.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Миграционная служба отказалась объяснить, почему у Шокина два паспорта
    03:15 24.06.2016
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    Как сообщают СМИ, во время обысков у бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца летом прошлого года были выявлены копии двух разных паспортов Виктора Шокина.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    НАБУ задержало зампрокурора Киевской области за махинации с сахаром
    16:54 18.05.2016
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    Заместитель прокурора Киевской области, работавший в кабинете "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца", задержан по делу о хищении 30 тысяч тонн сахара, сообщил глава НАБУ.
    Новые кадры с места массовой драки и взрыва на автостоянке в Киеве
    Хроника 13 мая: закрытие "Миротворца", взрыв в Киеве, землетрясение в Крыму
    11:24 14.05.2016
    966Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Центр "Миротворец", опубликовавший данные журналистов, аккредитованных для работы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, принял решение о закрытии. Вместе с тем, в дальнейшем любой желающий может скачать архив информации, предоставленный ресурсом.
    Главное управление Национальной полиции в Киеве
    Полиция сообщила о начале расследования нападения на Корнийца
    17:57 13.05.2016
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    Как только "бриллиантовому прокурору" Александру Корнийцу окажут медицинскую помощь, с ним будут общаться следователи, чтобы установить обстоятельства происшествия, сообщила пресс-секретарь управления полиции в Киеве Оксана Блищик.
    Александр Корниец. Архивное фото
    Корниец опознал в нападавшем на него активиста "Автомайдана" - адвокат
    17:12 13.05.2016
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    Адвокат также сообщил, что на "бриллиантового прокурора" напали после окончания интервью журналисту в районе ресторана "Крым" возле Майдана Незалежности. Нападавших было четверо, они наносили удары по голове, по телу.
    Александр Корниец. Архивное фото
    В центре Киева избили "бриллиантового прокурора" Корнийца
    14:53 13.05.2016
    2981Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно информации от самого Александра Корнийца, на выходе из ресторана "Крым" на Майдане Незалежности на него напали четверо мужчин, которые били его по голове и спине.
    Бриллиантовый прокурор Корницец о Сакварелидзе. Видео
    "Бриллиантовый прокурор" Корниец о мечте Сакварелидзе 
    03:59 02.04.2016
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    Экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, проходящий по делу о т.н. "бриллиантовых прокурорах", заявил, что бывши заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе хотел возглавить ГПУ.
    Александр Корниец. Архивное фото
    "Бриллиантовый" экс-прокурор Корниец пожаловался в ЕСПЧ
    15:16 30.03.2016
    398Онищенко: новая партия компромата
    Бывший экс-заместитель прокурора убежден, что все процессуальные действия произошли с игнорированием уголовного процессуального законодательства, Конституции, Международной декларации прав человека и основных свобод.
    Александр Корниец. Архивное фото
    "Бриллиантовый" прокурор обжалует приказ о назначении Сакварелидзе
    05:45 28.03.2016
    517Праздничное заявление Луценко
    Экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец направил в Окружной административный суд города Киева иск с требованием признать незаконным приказ генпрокурора о назначении Давида Сакварелидзе заместителем генпрокурора - прокурором Одесской области.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    Шокин vs Сакварелидзе. Эксперты о битве в генеральной прокуратуре
    10:53 25.03.2016
    809Праздничное заявление Луценко
    Давид Сакварелидзе назвал генпрокурора Виктора Шокина "адвокатом бриллиантовых прокуроров". Противостояние в ГПУ прокомментировали эксперты Андрей Миселюк и Ярослав Юрчишин.
    Александр Корниец. Архивное фото
    Корниец заявил, что 7 марта придет на суд по "бриллиантовому делу"
    17:42 05.03.2016
    569Праздничное заявление Луценко
    Как отметил экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, ни одного доказательства, которое свидетельствовало бы о совершении им правонарушения, нет.
    Александр Корниец. Архивное фото
    Касько сообщил о новом скандальном факте в деле "бриллиантового прокурора"
    05:58 23.02.2016
    500Праздничное заявление Луценко
    По информации бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько, "бриллиантовый прокурор" Александр Корниец отобрал у одного из предпринимателей мусорный бизнес.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили об уходе Касько: словно отрезали голову Змею Горынычу
    10:16 16.02.2016
    1782Праздничное заявление Луценко
    Одесский губернатор сравнил уход заместителя генерального прокурора Виталия Касько с "отрезанием голов" сказочному герою в контексте дела "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца.
    Виталий Касько. Архивное фото
    Хроника 15 февраля: второй этап блокады фур РФ, отставка замглавы ГПУ Касько
    09:41 16.02.2016
    256
    Накануне Украина официально приостановила транзитные перемещения грузовых автомобилей РФ по территории страны. В этот же день активисты объявили о втором этапе блокады российских фур, а в Раде одобрили переименование Днепропетровска.
    Александр Корниец. Архивное фото
    "Бриллиантовый прокурор" Корниец стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    12:19 15.02.2016
    129
    Бывшего зампрокурора Киевской области подозревают в вымогательстве и получении ежемесячных средств из "мусорного бизнеса" владельца компании "Николсан", заявил Виталий Касько.
    Ситуация у входа в Печерский райсуд
    ГПУ передала дело "бриллиантовых прокуроров" в Печерский райсуд
    12:08 04.01.2016
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    По словам замгенпрокурора Виталия Касько, собран достаточный объем доказательств. Он добавил, что обвинительный акт был подписан до нового года, но поскольку суд не принимал уголовных дел, в первый рабочий день акт передан в суд.
    Давид Сакварелидзе. Архивное фото
    Сакварелидзе: судью по делу "бриллиантовых прокуроров" шантажируют
    04:58 24.12.2015
    1542Праздничное заявление Луценко
    Как сообщил заместитель генпрокурора – прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе, судье Апелляционного суда Марии Прындюк в среду выдвинули подозрение в совершении преступления.
    Владимир Парасюк и Василий Писный
    Хроника 19 ноября: драка Парасюка, запрет предвыборной агитации в Мариуполе
    09:20 20.11.2015
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    В четверг, 19 ноября, нардеп Владимир Парасюк ударил генерала СБУ Василия Писного на заседании Антикоррупционного комитета Верховной Рады. В этот же день в прокуратуре Парижа подтвердили гибель подозреваемого в организации терактов 13 ноября.
    Александр Корниец. Архивное фото
    Суд отказался брать под стражу "бриллиантового прокурора" Корнийца
    05:58 20.11.2015
    152Дело Ефремова. Первый пошел?
    Обвинение просило взять Александра Корнийца под стражу до 19 декабря за то, что он не выполнил предыдущую меру пресечения - не внес залог 3 млн 45 тысяч грн.
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