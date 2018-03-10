По данным Виталия Касько, супруга Александра Корнийца в апелляции указала, что между ней и мужем в 2013 году был заключен брачный контракт, по которому именно ей принадлежит все имущество и земельные участки Корнийца.
Центр "Миротворец", опубликовавший данные журналистов, аккредитованных для работы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, принял решение о закрытии. Вместе с тем, в дальнейшем любой желающий может скачать архив информации, предоставленный ресурсом.
Как только "бриллиантовому прокурору" Александру Корнийцу окажут медицинскую помощь, с ним будут общаться следователи, чтобы установить обстоятельства происшествия, сообщила пресс-секретарь управления полиции в Киеве Оксана Блищик.
Адвокат также сообщил, что на "бриллиантового прокурора" напали после окончания интервью журналисту в районе ресторана "Крым" возле Майдана Незалежности. Нападавших было четверо, они наносили удары по голове, по телу.
Бывший экс-заместитель прокурора убежден, что все процессуальные действия произошли с игнорированием уголовного процессуального законодательства, Конституции, Международной декларации прав человека и основных свобод.
Экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец направил в Окружной административный суд города Киева иск с требованием признать незаконным приказ генпрокурора о назначении Давида Сакварелидзе заместителем генпрокурора - прокурором Одесской области.
Накануне Украина официально приостановила транзитные перемещения грузовых автомобилей РФ по территории страны. В этот же день активисты объявили о втором этапе блокады российских фур, а в Раде одобрили переименование Днепропетровска.
По словам замгенпрокурора Виталия Касько, собран достаточный объем доказательств. Он добавил, что обвинительный акт был подписан до нового года, но поскольку суд не принимал уголовных дел, в первый рабочий день акт передан в суд.
В четверг, 19 ноября, нардеп Владимир Парасюк ударил генерала СБУ Василия Писного на заседании Антикоррупционного комитета Верховной Рады. В этот же день в прокуратуре Парижа подтвердили гибель подозреваемого в организации терактов 13 ноября.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".