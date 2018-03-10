Организаторы "пробега" рассказали, что Луценко "фактически прикрывает и крышует коррупционеров, оказывает противодействие новым коррупционным органам, не имеет права уничтожать антикоррупционные органы".
Активисты движения "Автомайдан" заблокировали выезды с территории Соломенского райсуда Киева, чтобы предотвратить вывоз из помещения суда отстраненного от должности председателя фискальной службы Романа Насирова.
Протестующие прорвались через несколько границ полицейских, которые выстроились перед дверью, когда активисты зажгли шины. Прорвавшиеся автомайдановцы застали в актовом зале несколько десятков офицеров, которые пришли на представление нового начальника – Валерия Лютого.
В Черкассах местные активисты протестуют против назначения начальником Черкасского областного управления Нацполиции Валерия Лютого. В помещение облполиции митингующие прорвались штурмом, где должно было происходить представление, а под зданием тем временем зажгли шины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".