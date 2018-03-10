наверх
10.03.201806:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Автомайдан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 93
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Высший совет правосудия
    В Украине уволили судью за лишение водительских прав активистов "Автомайдана"
    12:02 15.12.2017
    1082
    По информации пресс-службы Высшего совета правосудия, основанием для увольнения судьи стало лишение водительских прав трех активистов "Автомайдана".
    Участники общественных организаций в международный день борьбы с коррупцией едут домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко
    "Автомадан" отправился к Луценко с "коррупционным одеялом"
    12:50 09.12.2017
    963
    Организаторы "пробега" рассказали, что Луценко "фактически прикрывает и крышует коррупционеров, оказывает противодействие новым коррупционным органам, не имеет права уничтожать антикоррупционные органы".
    Автомайдан прибыл к резиденции Петра Порошенко под Киевом
    "Автомайдан" приехал к резиденции Порошенко, которую окружили силовики
    02:46 18.10.2017
    1940Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам лидера организации "Автомайдан" Сергея Кобы, возле резиденции главы государства в Обуховском районе Киевской области находится большое количество силовиков и правоохранителей.
    Протест владельцев авто на еврономерах возле Верховной Рады, 7 сентября 2017
    Протесты водителей могут стать вторым "Автомайданом" - эксперт
    00:59 08.09.2017
    345Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Гендиректор агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что какая-то из действующих партий может использовать "АвтоЕвросилу" на будущих выборах.
    Акция Автомайдана под Кабмином
    "Этой мафии пора положить конец". "Автомайдан" бунтует под Кабмином 
    14:55 17.08.2017
    3965
    Общественная организация "Автомайдан" проводит митинг под зданием Кабинета министров в Киеве. Акция проходит под лозунгом "Нет блокированию налоговых накладных и ручному регулированию бизнеса!".
    Кабинет министров Украины
    "Автомайдан" объявил всеукраинскую акцию протеста и выводит людей под Кабмин
    01:47 17.08.2017
    1157
    Граждан призывают поддержать под зданием правительства в центре Киева всеукраинскую акцию протеста с требованием прекратить блокировать налоговые накладные.
    Акция протеста в Днепре
    Акция протеста в Днепре: перепалки, драки и чучело Филатова
    16:39 24.06.2017
    1873
    Среди участников акции были автомайдановцы из Киева, Запорожья, Одессы, Кривого Рога, Полтавы и Черкасс. По их словам, они приехали поддержать Днепр и его жителей.
    В Одессе автомайдановцы сорвали заседание суда
    В Одессе "автомайдановцы" сорвали заседание суда
    17:53 13.04.2017
    322
    По информации СМИ, активисты напали на судей, залили весь зал зеленкой и тем самым сорвали заседание, напоследок заявив, что ни одного заседания с участием судьи Передерко по делу больше не допустят.
    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    В Одессе "Автомайдан" замуровал отделения "Альфа-банка" и "Сбербанка" 
    13:41 03.04.2017
    654Уход российских банков из Украины
    Представители "Автомайдана" заблокировали работу одного отделения "Альфа-банка" на улице Пушкинской и двух отделений "Сбербанка" на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе.
    Автомайдан заблокировал выезды из суда, чтобы не выпустить Насирова
    "Автомайдан" блокирует выезды из суда, чтобы не выпустить Насирова 
    20:06 05.03.2017
    269Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Активисты движения "Автомайдан" заблокировали выезды с территории Соломенского райсуда Киева, чтобы предотвратить вывоз из помещения суда отстраненного от должности председателя фискальной службы Романа Насирова.
    Суд по мере пресечения Роману Насирову, день второй
    "Автомайдановцы" заблокировали суд, чтобы предотвратить вывоз Насирова
    17:32 05.03.2017
    544Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Согласно заявлению активистов, при необходимости они заблокируют выезд с Вознесенского спуска до Кудрявского спуска, который соединяет территорию суда с Львовской площадью и с Подолом.
    Пикет Автомайдана с требованием отставки Авакова
    Пикет "Автомайдана" с требованием отставки Авакова 
    20:12 04.12.2016
    988Взрыв в здании полиции в Ровно
    В воскресенье, 4 декабря, "Автомайдан" с акцией протеста "АвакOFF" приехал к Арсену Авакову. Активисты анонсировали новые акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел.
    Автомайдан прибыл к Арсену Авакову
    "Автомайдан" приехал к Авакову
    15:11 04.12.2016
    2379Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Согласно информации, колонна машин активистов прибыли на место. Их ждет полиция. Активисты развернули флаги и баннеры. По данным пресс-службы МВД, Авакова сейчас нет в Украине.
    Автомайдан протестует под зданием ГПУ
    "Автомайдан" протестует под зданием ГПУ
    11:46 28.11.2016
    206Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Как пояснили представители организации, против одного из активистов возбудили дело по заявлению председателя Голосеевского суда Киева Елены Первушиной.
    В Автомайдане сообщили, зачем заблокировали экс-беркутовцев в СИЗО. Видео
    В "Автомайдане" сообщили, зачем заблокировали "экс-беркутовцев" в СИЗО 
    06:27 26.11.2016
    1929Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Активист "Автомайдан-Киев" Екатерина Кувита сообщила, что активисты не выпускали "экс-беркутовцев" из СИЗО, поскольку опасались, что во время судебного заседания их отпустят под домашний арест.
    В Черкассах активисты взяли штурмом здание областной полиции
    "Автомайдан-Черкассы": мы приедем в Киев требовать отставки Авакова
    21:20 05.11.2016
    838Взрыв в здании полиции в Ровно
    Глава ГО "Автомайдан-Черкассы" Сергей Яковенко уточнил, что активисты не захватывали здание Нацполиции в Черкассах. По его словам, их пропустил заместитель руководителя Нацполиции генерал Руденко.
    В Черкассах активисты взяли штурмом здание областной полиции
    В Черкассах активисты взяли штурмом здание областной полиции 
    01:46 05.11.2016
    1598Взрыв в здании полиции в Ровно
    Протестующие прорвались через несколько границ полицейских, которые выстроились перед дверью, когда активисты зажгли шины. Прорвавшиеся автомайдановцы застали в актовом зале несколько десятков офицеров, которые пришли на представление нового начальника – Валерия Лютого.
    Как Автомайдан штурмовал управление полиции в Черкассах. Видео
    Как "Автомайдан" штурмовал управление полиции в Черкассах 
    00:27 05.11.2016
    381Взрыв в здании полиции в Ровно
    В Черкассах местные активисты протестуют против назначения начальником Черкасского областного управления Нацполиции Валерия Лютого. В помещение облполиции митингующие прорвались штурмом, где должно было происходить представление, а под зданием тем временем зажгли шины.
    Скандальная вырубка леса в столичном Голосеевском парке
    Скандальная вырубка леса в столичном Голосеевском парке 
    01:17 23.08.2016
    503
    В ночь на 22 августа в Киеве в урочище "Бычок", которое входит в состав Национального природного парка "Голосеевский", была уничтожена часть деревьев.
    Блокирование делегации из Польши в Одессе
    "Автомайдан" в Одессе заблокировал в гостинице делегацию из Польши
    14:02 13.07.2016
    3713Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Польскую делегацию в Одессу пригласил представитель "Оппозиционного блока" Николай Скорик, намереваясь сегодня вечером провести совместную акцию возложения цветов на Куликовом поле.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги

    Персоны

    Организации