Следственным управлением прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовных процессах по подозрению судей Печерского районного суда города Киева В. Царевич и В. Кицюка в совершении уголовных правонарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Несмотря на то, что заседание парламента в среду, 4 марта, проходило по сокращенной программе, депутатам все же удалось похвастать результатами. Хотя стоит отметить, что основная часть их работы была посвящена наказанию провинившихся.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".