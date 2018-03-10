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    Виктор Кицюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич, Виктор Кицюк и Сергей Вовк. Архивное фото
    Расследование против судей, которые судили "Автомайдан", завершено
    20:30 18.11.2015
    362Онищенко: новая партия компромата
    Следственным управлением прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовных процессах по подозрению судей Печерского районного суда города Киева В. Царевич и В. Кицюка в совершении уголовных правонарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич и Виктор Кицюк
    У судьи Кицюка ночью сработал электронный браслет
    12:33 23.03.2015
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    Защитник Виктора Киюцка заявил о нарушении конституционных прав своего подзащитного, однако сторона обвинения не считает проверку правоохранителями Кицюка вмешательством в его личную частную жизнь.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич и Виктор Кицюк
    Винницкий суд отпустил судью Кицюка под личные обязательства
    15:10 13.03.2015
    79Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    К Виктору Кицюку, как постановил Винницкий суд, применена мера пресечения в виде личного обязательства на два месяца. Так, судья должен приходить в органы следствия и носить электронный браслет.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич, Виктор Кицюк и Сергей Вовк
    Пять судей Киева и области отстранили от должностей из-за расследований
    14:08 10.03.2015
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    Четыре судьи Печерского райсуда Киева и судья Бориспольского района Киевской области освобождены от своих должностей в связи с уголовными расследованиями их деятельности.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич, Виктор Кицюк и Сергей Вовк
    Судить Кицюк и Царевич будут в Виннице
    10:09 06.03.2015
    439Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Согласно данным, по Царевич и Кицюку будет суд в Виннице. Председательствовать будет судья Олейник по Царевич 11.30, по Кицюку 15.30.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    Обзор соцсетей: арест права судить или еще что...
    17:04 05.03.2015
    469Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Накануне Верховная Рада разрешила арестовать трех судей скандального Печерского суда Киева. Эту тему живо обсуждают украинцы в соцсетях.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич и Виктор Кицюк
    Заседание Верховной Рады: порка коллег и арест судей
    18:43 04.03.2015
    1011МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    Несмотря на то, что заседание парламента в среду, 4 марта, проходило по сокращенной программе, депутатам все же удалось похвастать результатами. Хотя стоит отметить, что основная часть их работы была посвящена наказанию провинившихся.
    Заседание Верховной Рады
    Решение об аресте судей имеет политическую подоплеку - Нимченко
    13:12 04.03.2015
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    Народный депутат считает, что судьи Сергей Вовк, Виктор Кицюк и Оксана Царевич стали заложниками своей работы в скандально-известном Печерском райсуде.
    Задержанный. Архивное фото
    Меру пресечения судьям, которых ВР разрешила арестовать, определит суд
    12:47 04.03.2015
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    Прокуратура еще не может их задержать, надеть наручники, зато теперь прокуратура можем обратиться в суд об избрании меры пресечения, заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Яна Яхно.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    Рада разрешила арестовать трех судей Печерского райсуда
    11:28 04.03.2015
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    Депутаты Верховной Рады дали согласие на задержание трех судей, рассматривавших резонансные дела против Юрия Луценко и Юлии Тимошенко.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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