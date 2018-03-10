Очередная депутатская стрельба в столице, к тому же из-за помещения детского сада для детей-инвалидов подняла немалый шум в СМИ. Как отреагировали на такие новости простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
Между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, во вторник возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовое противостояние.
Между Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовое противостояние. В ходе конфликта охранник нардепа открыл стрельбу.
Надежда Савченко присутствовала во время конфликта вокруг помещения на ул. Сабурова, в котором ранее находился детский сад. По словам нардепа, сложившаяся ситуация требует вмешательства городских властей.
Конфликт произошел на Трещине в Киеве вокруг одного из детских садиков на улице Сабурова. Агрессивно настроенные активисты разбили в автомобиле нардепа Сергея Мельничука стекла, а также прокололи несколько колес.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".