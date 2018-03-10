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    Сергей Мельничук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 115
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    Сергей Мельничук. Архивное фото
    В НАПК вызвали народного депутата
    18:23 26.02.2018
    70
    Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что, находясь в статусе народного депутата Украины, Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Революция достоинства закончилась госпереворотом - Мельничук
    01:06 30.11.2017
    1731Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Внефракционный народный депутат Сергей Мельничук считает, что события на Майдане в Киеве в ноябре 2013 - феврале 2014 годов, хоть и начинались хорошо, "закончились государственным переворотом".
    Врачи в одной из больниц в Донецкой области. Архивное фото
    ТОП 5 нереальных положений принятой медреформы
    16:07 22.10.2017
    16138Медреформа или медицинский геноцид?
    По мнению экспертов, точно так же, как пенсионная реформа была направлена на сокращение количества пенсионеров в Украине, медицинская реформа имеет своей целью сокращение числа украинцев.
    Оружие. Архивное фото
    Непраздничное. В Украине стало страшно жить
    15:55 25.08.2017
    4997Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Стрелять в безоружных, избивать сворой, унижать и оскорблять публично – все это просто на наших глазах становится если не нормой, то вполне обыденным явлением.
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба на Троещине с участием нардепа Мельничука. Соцсети разобрались
    16:51 16.08.2017
    917Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Очередная депутатская стрельба в столице, к тому же из-за помещения детского сада для детей-инвалидов подняла немалый шум в СМИ. Как отреагировали на такие новости простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Сергей Мельничук
    Инцидент с Мельничуком закончится без последствий для него - эксперт
    16:49 16.08.2017
    324Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Множество громких случаев, коснувшихся депутата Сергея Мельничука, показывают, что в очередной раз удар придется на парламент в целом, считает эксперт Валерий Гончарук.
    Прокуратура г. Киева
    Стрельба в Киеве с участием нардепа. Прокуратура открыла уголовное дело
    15:59 16.08.2017
    315Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Как сообщили в прокуратуре, Сергей Мельничук препятствовал выполнению решения суда о выселении общественной организации из нежилых помещений, расположенных в детском саду на столичной Троещине.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Мельничук отписался в стихах по поводу конфликта вокруг детсада в Киеве
    06:58 16.08.2017
    905Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, во вторник возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовое противостояние.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Ляшко и Кива объединились в желании расстрелять Мельничука
    05:31 16.08.2017
    1934Политический кризис: страна в тупике
    Между Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовое противостояние. В ходе конфликта охранник нардепа открыл стрельбу.
    Надежда Савченко на Троещине в Киеве. Конфликт вокруг детского сада
    Савченко объяснила свое участие в громком конфликте вокруг детсада в Киеве
    01:28 16.08.2017
    711Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Надежда Савченко присутствовала во время конфликта вокруг помещения на ул. Сабурова, в котором ранее находился детский сад. По словам нардепа, сложившаяся ситуация требует вмешательства городских властей.
    Конфликт с участием нардепа Сергея Мельничука
    Нардеп Мельничук vs ветераны АТО. Видео конфликта, закончившегося стрельбой 
    00:44 16.08.2017
    1557Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Конфликт произошел на Трещине в Киеве вокруг одного из детских садиков на улице Сабурова. Агрессивно настроенные активисты разбили в автомобиле нардепа Сергея Мельничука стекла, а также прокололи несколько колес.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Медреформа. "Новоприбульцы" уничтожают украинцев — Мельничук
    18:36 15.06.2017
    2237Медреформа или медицинский геноцид?
    Медицинская реформа на самом деле является реформой геноцида, ее проталкивают с нарушением законов и норм Конституции, а лоббируют это фармацевтические компании, считает нардеп Сергей Мельничук.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Мельничук вышел из парламентской коалиции
    15:48 16.03.2017
    385
    Депутат Верховной Рады от группы "Воля народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук решил выйти из парламентской коалиции, сообщив о своем решении на заседании парламента.
    Парламент - это чебуречная
    Нардеп назвал Раду чебуречной 
    13:20 16.03.2017
    517
    Депутат Верховной Рады от группы "Воля народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук решил выйти из парламентской коалиции, сообщив о своем решении на заседании парламента.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Мельничук исправил в е-декларации шутку о триллионе гривен
    14:51 16.02.2017
    129
    Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, народный депутат Сергей Мельничук исправил данные в своей налоговой декларации.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Мельничук: за последние полтора года на меня было совершено два покушения
    10:30 24.01.2017
    409Взрыв в здании полиции в Ровно
    Как заявил Мельничук, люди, которые стреляли, были арестованы, допрошены, кто организаторы, все было известно, но просто на общественность это не выносилось.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    ГПУ направила в НАБУ документы по 1 трлн грн Мельничука
    14:25 09.12.2016
    482Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции ГПУ Валентина Сеник уточнила, что 53 нардепа могут быть привлечены к административной ответственности.
    Управляющий партнер юридической фирмы WinnerLex Анна Винниченко
    Грозит ли нардепам уголовное преследование за неполные декларации
    14:22 18.11.2016
    478Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Юрист Анна Винниченко в эфире "ГС" пояснила: если неуказанная в декларации сумма наличных выше 250 минимальных зарплат, то это дает следователям основания для возбуждения уголовного производства.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    Мельничук о триллионе грн в декларации: хотел привлечь внимание к коррупции
    16:06 31.10.2016
    267Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Народный депутат и экс-командир "Айдара" Сергей Мельничук сообщил о намерении привлечь внимание мирового сообщества, что декларации легализуют коррупционные деньги.
    Владислав Рашкован
    "Триллион гривен" Мельничука в Украине еще не напечатали - экс-замглавы НБУ
    22:16 30.10.2016
    1152Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Согласно информации, весь запас гривневых средств в Украине (объём денежной базы), включающий наличные, кассы банков, гривневые корсчета в НБУ, в сентябре 2016 составлял 355 млрд грн.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    В НАПК вызвали народного депутата
    18:23 26.02.2018
    70
    Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что, находясь в статусе народного депутата Украины, Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".
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