Верховная Рада одобрила законопроект относительно усовершенствования процедуры ареста имущества. Адвокат Егор Штокалов в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, чем опасно принятие данного документа.
Несмотря на то, что заседание парламента в среду, 4 марта, проходило по сокращенной программе, депутатам все же удалось похвастать результатами. Хотя стоит отметить, что основная часть их работы была посвящена наказанию провинившихся.
Внефракционный депутат Владимир Парасюк в среду толкнул бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина после его выступления в зале заседаний. Парламентарии едва не подрались, однако их разняли другие депутаты.
Сразу после перенесения заседания суда по делу ЕЭСУ следователь прокуратуры Харьковской области Александр Янченков пытался вручить Власенко повестку, но защитник Тимошенко не отреагировал на слова прокурора.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Внефракционный депутат Владимир Парасюк в среду толкнул бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина после его выступления в зале заседаний. Парламентарии едва не подрались, однако их разняли другие депутаты.
Судебное заседание проходило в небольшом зале, который настолько был забит людьми, что многие журналисты не смогли попасть в помещение. На заседании присутствовали лидеры оппозиционных фракций парламента Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко.
Депутаты оппозиционных фракций Верховной Рады во вторник утром заблокировали трибуну и президиум парламента, протестуя против планов спикера и Партии регионов лишить депутатского мандата защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко.