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    Сергей Власенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 130
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    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    Безудержное ликование. Реакция украинских чиновников на решение по "Газпрому"
    06:40 01.03.2018
    3574Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов.
    Сколько народные депутаты тратят на командировки. Инфографика
    Денег много не бывает. Командировочные депутатов в цифрах 
    09:35 11.01.2018
    961
    За 2017 год 93 депутата Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета за командировки. Общая сумма выплат народным избранникам составила 8 миллионов гривен.
    Антон Геращенко
    Геращенко в суде проиграл дело против Тимошенко
    17:59 08.08.2017
    2254
    Подольский районный суд Киева во вторник вынес решение, которым отказал Антону Геращенко в удовлетворении иска о защите его чести и достоинства против Юлии Тимошенко.
    Защитник Юлии Тимошенко депутат Сергей Власенко
    "Это издевательство". Депутат Власенко о не работающем реестре e-деклараций
    12:59 29.03.2017
    238Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Народный депутат Сергей Власенко заявил, что неработающий государственный реестр Е-деклараций свидетельствует о том, что НАПК было сформировано не по профессиональному принципу, а по политическому.
    Виктор Янукович
    Допрос Януковича. Прокуратура непрофессиональная – Власенко
    08:11 29.11.2016
    1633Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Юрист Сергей Власенко в эфире Голоса Столицы заявил, что у прокуроров во время допроса была возможность "додавить" Виктора Януковича, однако этот процесс свелся к пиару.
    Сергей Власенко. Архивное фото
    Власенко: допрос Януковича - двухсторонняя пиар-акция
    01:41 29.11.2016
    218Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Народный депутат Сергей Власенко сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что допрос Виктора Януковича в Святошинском суде скорее напоминал пиар-акцию, чем профессиональную работу юристов.
    Татьяна Чорновол. Архивное фото
    Чорновол назвала причину драки Пашинского и Власенко
    02:57 09.07.2016
    2707
    По словам Татьяны Чорновол, именно она и стала причиной ссоры парламентариев, переросшей в драку прямо в сессионном зале Верховной Рады. Чорновол утверждает, что Пашинский защищал ее достоинство.
    Часы Сергея Власенко
    Власенко носит в Раду часы из кожи аллигатора почти за 1 млн грн
    14:39 10.06.2016
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    Согласно информации СМИ, соратника Юлии Тимошенко можно увидеть в часах Breguet Tradition 7037 7037BA/11/9V6, в которых циферблат выполнен из 18-каратного желтого золота.
    Сергей Власенко. Архивное фото
    В "Батькивщине" связали подорожание газа и ситуацию с Шустером
    02:05 28.04.2016
    1374Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам народного депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, в эфире Савика Шустера звучала критика власти, в том числе и относительно повышения тарифов.
    Молоточек судьи
    Спецконфискация в законе: теперь имущество можно забрать у любого – адвокат
    12:27 17.02.2016
    3390Спецконфискация. Депутатские страсти вокруг закона
    Верховная Рада одобрила законопроект относительно усовершенствования процедуры ареста имущества. Адвокат Егор Штокалов в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, чем опасно принятие данного документа.
    Сергей Власенко
    Депутат: заключения Венецианской комиссии по децентрализации нет
    04:26 02.07.2015
    512Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам депутата, "есть предварительное заключение, которое не является выводом Венецианской комиссии", "это предварительный вывод, что отличается от понятия вывод".
    Сергей Власенко
    Власенко об обращении Порошенко в КС: президент пишет фейки?
    01:37 21.06.2015
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    Первый замглавы АПУ Виталий Ковальчук заявил, что глава государства сознательно направил в Конституционный суд представление о несоответствии Конституции закона о лишении Януковича звания президента.
    Кабинет министров Украины
    Рабочая группа ВР подтвердила факт коррупции в Кабмине - нардеп
    00:59 18.05.2015
    564Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    По словам главы рабочей группы Борислава Березы, на основании тех документов, которые есть в распоряжении группы, нельзя сделать выводы, что премьер Яценюк имел отношение к коррупционным действиям.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич и Виктор Кицюк
    Заседание Верховной Рады: порка коллег и арест судей
    18:43 04.03.2015
    1011МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    Несмотря на то, что заседание парламента в среду, 4 марта, проходило по сокращенной программе, депутатам все же удалось похвастать результатами. Хотя стоит отметить, что основная часть их работы была посвящена наказанию провинившихся.
    Как Парасюк толкнул Литвина в Раде. Видео
    Как Парасюк толкнул Литвина в Раде 
    12:38 11.02.2015
    5741
    Внефракционный депутат Владимир Парасюк в среду толкнул бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина после его выступления в зале заседаний. Парламентарии едва не подрались, однако их разняли другие депутаты.
    Сергей Власенко
    Полторак, как и Гелетей, не годится на должность главы Минобороны - Власенко
    13:19 14.10.2014
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    По словам Власенко, речь Порошенко "во время того, как он назначал Гелетея, один в один такая же, как во время назначения Полторака".
    Защитник Юлии Тимошенко депутат Сергей Власенко
    Власенко стал членом Высшего совета юстиции Украины
    21:32 11.04.2014
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    И.о. президента Александр Турчинов назначил членов Высшего совета юстиции, одним из них стал депутат от партии "Батькивщина", защитник кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко.
    Защитник Юлии Тимошенко депутат Сергей Власенко
    Защитник: решение об освобождении Тимошенко должен принять суд
    20:35 21.02.2014
    12Освобождение Тимошенко
    Решение об освобождении Юлии Тимошенко должен принять суд после вступления в силу закона, который открыл дорогу для такого развития событий, заявил в пятницу защитник Тимошенко Сергей Власенко.
    Экс-премьер Юлия Тимошенко, архивное фото
    Адвокат: Тимошенко могут освободить в ближайшее время
    19:54 21.02.2014
    10Освобождение Тимошенко
    Адвокат экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко убежден, что президент страны Виктор Янукович подпишет принятый парламентом закон, который позволит немедленно освободить лидера оппозиции.
    Защитник Юлии Тимошенко депутат Сергей Власенко
    Власенко вызван в Генпрокуратуру
    11:32 24.01.2014
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    Сразу после перенесения заседания суда по делу ЕЭСУ следователь прокуратуры Харьковской области Александр Янченков пытался вручить Власенко повестку, но защитник Тимошенко не отреагировал на слова прокурора.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    Безудержное ликование. Реакция украинских чиновников на решение по "Газпрому"
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