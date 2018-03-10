Как отметил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк, необходимо выверить саму формулировку (презумпции правоты полицейского) с собственно законодательством или принять изменения в законодательство, чтобы обеспечить действенность нормы.
Высший совет юстиции Украины сообщает, что за решение внести представление президенту Украины Петру Порошенко относительно увольнения Оксаны Царевич с должности судьи Печерского районного суда города Киева проголосовали большинство членов.
Венецианская комиссия рассматривает проекты судебной реформы, направленные ей Украиной. Адвокат Егор Штокалов отметил, что даже самый лояльный из этих проектов предусматривает достаточно жесткие критерии отбора для кандидатов в судьи.
Высший совет юстиции также оставил без рассмотрения заявления об освобождении с должностей в отставку 16 судей. Председатель совета Игорь Бенедисюк заявил, что эти решения приняты в связи с желанием судей продолжить работу в системе правосудия.
Временная специальная комиссия назначила проверки в отношении 331 судьи, которые принимали решения в отношении участников Евромайдана. По состоянию на 13 мая 2015 года Комиссия закончила проверки против 25 судей.
Сегодня народные депутаты уже успели проголосовать за переименование аэропорта в Симферополе, и взялись за споры вокруг выборов членов Высшего совета юстиции. Кандидаты – экс-судья и адвокат, владеющий тремя квартирами.
Выборы членов Высшего совета юстиции закончились скандалом: киевскую делегацию не допустили к участию в мероприятии. Делегаты уверены, что за этим стоит желание заблокировать легитимные выборы в совете.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".