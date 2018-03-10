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    Высший совет юстиции Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Игорь Бенедисюк
    ВСЮ: введение презумпции правоты полицейского может противоречить Конституции
    15:38 27.09.2016
    343Взрыв в здании полиции в Ровно
    Как отметил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк, необходимо выверить саму формулировку (презумпции правоты полицейского) с собственно законодательством или принять изменения в законодательство, чтобы обеспечить действенность нормы.
    Табличка на здании Высшего совета юстиции Украины
    ВСЮ направил в ГПУ обращение в отношении Гречковского
    17:24 23.09.2016
    26Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Обращение направлено в ГПУ с целью проведения полной, объективной и всесторонней проверки фактов, приведенных в обращении прокуратуры в ВСЮ по представлению о прекращении полномочий Гречковского.
    Задержание члена ВСЮ на взятке
    Член ВСЮ разоблачен в вымогательстве $500 тыс
    17:18 21.09.2016
    908Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в рамках дела члена Высшего совета юстиции был задержан и посредник - арбитражный управляющий Минюста.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    ВСУ обратится к Порошенко с призывом уволить судью Царевич
    19:22 15.09.2016
    332
    Высший совет юстиции Украины сообщает, что за решение внести представление президенту Украины Петру Порошенко относительно увольнения Оксаны Царевич с должности судьи Печерского районного суда города Киева проголосовали большинство членов.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    ВСЮ рекомендуют уволить скандальную судью Царевич
    03:48 21.07.2016
    301
    Как сообщается, кроме Оксаны Царевич, дисциплинарная секция ВСЮ рекомендует открыть дисциплинарные дела в отношении еще восьми судей, чтобы проверить их деятельность.
    Табличка на здании Высшего совета юстиции Украины
    ВСЮ одобрил увольнение 29 судей, судивших активистов Евромайдана
    13:08 02.06.2016
    77Украина - буревестник революций. Годовщины
    Председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк заявил, что в совет поступил 41 вывод по 46 так называемым "майдановским судьям" от Временной специальной комиссии.
    На заседании Высшего совета юстиции 30 июля 2015 года. Глава ВСЮ Игорь Бенедисюк - в центре
    Количество жалоб украинцев на судей превысило 9 тысяч – глава ВСЮ
    06:50 26.03.2016
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    С июня прошлого года принято решение об увольнении по дискредитирующим обстоятельствам около 330 судей, сообщил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк.
    Судья Родион Киреев
    ВСЮ принял решение об увольнении судьи Киреева
    05:42 06.11.2015
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    Как отметил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк, решение ВСЮ основывается на выводах Европейского суда по правам человека по делу "Тимошенко против Украины".
    Молоток судьи
    Жесткий тест на коррупцию. Как будут отбирать судей - комментарий эксперта
    20:34 07.09.2015
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    Венецианская комиссия рассматривает проекты судебной реформы, направленные ей Украиной. Адвокат Егор Штокалов отметил, что даже самый лояльный из этих проектов предусматривает достаточно жесткие критерии отбора для кандидатов в судьи.
    На заседании Высшего совета юстиции 30 июля 2015 года
    ВСЮ внесет в Раду представление об увольнении 40 судей
    09:19 31.07.2015
    128Громкие отставки и назначения в Украине
    Высший совет юстиции также оставил без рассмотрения заявления об освобождении с должностей в отставку 16 судей. Председатель совета Игорь Бенедисюк заявил, что эти решения приняты в связи с желанием судей продолжить работу в системе правосудия.
    Председатель Высшего совета юстиции, судья Высшего хозяйственного суда Украины Игорь Бенедисюк
    Председателем ВСЮ избран Бенедисюк
    17:59 09.06.2015
    277
    Члены ВСЮ единогласным решением избрали председателем Высшего совета юстиции судью Высшего хозяйственного суда Украины Игоря Бенедисюка.
    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    ВСК проверит решения восьми судей против участников Евромайдана
    00:52 25.05.2015
    465
    Временная специальная комиссия назначила проверки в отношении 331 судьи, которые принимали решения в отношении участников Евромайдана. По состоянию на 13 мая 2015 года Комиссия закончила проверки против 25 судей.
    Очередь на голосование по кандидатурам в ВСЮ
    Рада избрала двух членов Высшего совета юстиции
    13:47 19.05.2015
    220Громкие отставки и назначения в Украине
    Результаты голосования объявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", глава счетной комиссии Александр Черненко. На заседании парламента Мамонтова и Маловацкий принесли присяги.
    Очередь на голосование по кандидатурам в ВСЮ
    В Раде началось голосование по кандидатурам в ВСЮ
    11:51 19.05.2015
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    Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман объявил в парламенте о начале голосования по кандидатурам в Высший совет юстици. Оно является тайным и будет проходить до 12.45.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Радикалов лишили места в Высшем совете юстиции – спецкор
    16:17 14.05.2015
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    Сегодня народные депутаты уже успели проголосовать за переименование аэропорта в Симферополе, и взялись за споры вокруг выборов членов Высшего совета юстиции. Кандидаты – экс-судья и адвокат, владеющий тремя квартирами.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Рада планирует рассмотреть в четверг назначение членов ВСЮ - Луценко
    10:37 12.05.2015
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    Членов Высшего совета юстиции по своим квотам уже назначили президент Петр Порошенко, работники прокуратуры и адвокатуры. Верховная Рада пока что не назначила по своей квоте членов ВСЮ.
    Петр Порошенко
    Порошенко назначил трех членов Высшего совета юстиции
    20:00 30.04.2015
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    Порошенко поблагодарил комиссию во главе с ведущим правоведом Владимиром Василенко за то, что впервые был проведен прозрачный конкурс по выбору кандидатур на такие должности.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Генпрокуратура избрала членов Высшего совета юстиции
    17:49 27.04.2015
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    Всеукраинская конференция работников прокуратуры определилась, кто будет представлять их в Высшем совете юстиции. Ранее своих представителей со скандалом избрал съезд адвокатов.
    Генеральная прокуратура Украины
    Генпрокуратура выберет своих представителей в Высший совет юстиции
    09:26 27.04.2015
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    В здании ГПУ состоится всеукраинская конференция работников прокуратуры, которые определят двух членов Высшего совета юстиции. Ранее своих представителей в ВСЮ со скандалом определили адвокаты.
    Молоток судьи
    Судебная система Украины на грани коллапса – Кравец
    09:03 25.04.2015
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    Выборы членов Высшего совета юстиции закончились скандалом: киевскую делегацию не допустили к участию в мероприятии. Делегаты уверены, что за этим стоит желание заблокировать легитимные выборы в совете.
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