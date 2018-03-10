Судья просит поставить вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов "в связи с нарушением ими присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей".
По словам экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, 21 декабря был разговор президентов Владимира Путина и Петра Порошенко, где кроме обмена пленными речь шла о Михаиле Саакашвили.
Президенту будет крайне сложно найти виновных в происходящем с экс-президентом Грузии, к тому же у Саакашвили есть очень влиятельные покровители, призывающие все делать по закону, отмечает политолог Михаил Погребинский.
Саакашвили снова на свободе спустя 3 дня после ареста. В понедельник суд таки отказал прокуратуре отправить политика под домашний арест. Однако генпрокурор Луценко сдаваться не собирается и пообещал подать апелляцию.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство намерено подать апелляцию на решение Печерского райсуда Киева об отказе в удовлетворении ходатайства о взятии Михаила Саакашвили под круглосуточный домашний арест.
По ходу движения сторонники Михаила Саакашвили скандировали "Импичмент", "Луценко в отставку". По словам организаторов митинга, Саакашвили уже дома, в квартире на улице Костёльной, где ранее его пытались задержать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В субботу Печерский районный суд Киева отпустил главу киевской организации гражданского корпуса "Азов" Сергея Филимонова, подозреваемого в хулиганстве и нанесении телесных повреждений сотруднику полиции, на поруки депутатов Верховной Рады.
В воскресенье Печерский районный суд Киева избрал городскому голове Вышгорода Киевской области Алексею Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
Апелляционный суд Киева избрал личное поручительство народных депутатов Верховной Рады мерой пресечения бывшему начальнику штаба батальона "Айдар" Валентину Лихолиту. Как отмечается, в помещении суда произошла "большая" потасовка.
Хатия Деканоидзе выразила сожаление, что суд избрал по отношению к полицейскому максимально жесткую меру пресечения. Она напомнила, что ни ГУ патрульной полиции Киева, ни сам Сергей Олейник не препятствовали следствию.
Печерский районный суд Киева будет избирать меру пресечения лидеру партии "УКРОП" Геннадию Корбану 5 ноября в 9.00. Решение зачитала председательствующая судья после перерыва, который длился больше часа.
Печерский районный суд Киева продлил до 1 мая 2015 г. меру пресечения в виде домашнего ареста с альтернативой внесения залога в сумме около 3,7 млн грн бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову.
Судья Печерского суда Киева в понедельник пришла к выводу об обоснованности подозрений в отношении Ефремова. По ее мнению, есть риск, что экс-нардеп скроется от следствия и суда, может выехать за границу.