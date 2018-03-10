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    Печерский суд г. Киева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 230
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    01:48 23.02.2018
    131
    Замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что "наиболее болезненным на сегодняшний день является получение разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко" Печерским райсудом Киева. .
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Экс-нардепа Шепелева арестовали на два месяца
    06:31 10.02.2018
    340Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Суд принял решение в соответствии с постановлением суда от 26 марта 2015 года, так как "подозреваемому Александру Шепелеву было уже избрано заочно меру пресечения".
    Избитого Шепелева доставили в суд. Видео
    Избитого Шепелева доставили в суд 
    14:55 09.02.2018
    5311Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Печерский суд Киева определяет меру пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. На заседании присутствуют его адвокат, прокурор.
    Печерский районный суд Киева
    Печерский суд требует привлечь к ответственности защитников Януковича
    16:13 04.01.2018
    395Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Судья просит поставить вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов "в связи с нарушением ими присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей".
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    Саакашвили обвинил Порошенко в сговоре с Путиным
    16:43 03.01.2018
    432Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, 21 декабря был разговор президентов Владимира Путина и Петра Порошенко, где кроме обмена пленными речь шла о Михаиле Саакашвили.
    Владислав Каськив
    Суд разрешил Каськиву покинуть Украину
    14:01 13.12.2017
    402
    Печерский суд Киева вынес постановление, в котором согласился с ходатайством адвоката Каськива: ему разрешено покидать пределы страны для ухода за малолетним ребенком.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: Порошенко проиграл уже третью битву подряд
    19:00 12.12.2017
    6412Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президенту будет крайне сложно найти виновных в происходящем с экс-президентом Грузии, к тому же у Саакашвили есть очень влиятельные покровители, призывающие все делать по закону, отмечает политолог Михаил Погребинский.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Ситуация с Саакашвили. Рудяков: власть никогда не признает своих ошибок
    17:35 12.12.2017
    620Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению политического эксперта Павла Рудякова, если Михаил Саакашвили в ближайшее время не найдет "покупателя" на свои услуги, его политическая цена быстро упадет.
    Андрей Золотарев
    Саакашвили на свободе, и теперь у власти есть только два сценария - Золотарев
    14:05 12.12.2017
    6080Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, Украину, погрязшую в "кумовстве" и родственных политических связях ждет серьезное политическое землетрясения.
    Михаил Саакашвили после решения суда
    Тренд дня: "Саакашвили на свободе, уважаемые дегенераты"
    13:07 12.12.2017
    2346Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Блоггеры, юристы и политические аналитики прокомментировали решение Печерского райсуда по отказу в мере пресечения бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили.
    Михаил Саакашвили после решения суда
    Снова на свободе. Почему суд отказал в домашнем аресте Саакашвили?
    10:18 12.12.2017
    3029Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Саакашвили снова на свободе спустя 3 дня после ареста. В понедельник суд таки отказал прокуратуре отправить политика под домашний арест. Однако генпрокурор Луценко сдаваться не собирается и пообещал подать апелляцию.
    Михаил Саакашвили после решения суда
    Обнародовано решение Печерского суда Киева по Саакашвили
    00:17 12.12.2017
    914Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство намерено подать апелляцию на решение Печерского райсуда Киева об отказе в удовлетворении ходатайства о взятии Михаила Саакашвили под круглосуточный домашний арест.
    Вадим Карасев
    После освобождения Саакашвили Украину ждет новая волна протестов - политолог
    22:56 11.12.2017
    2553Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам политолога Вадима Карасева, каждое воскресенье Михаил Саакашвили будет выводить людей на протесты, это только придаст ему силы и вдохновения.
    Северион Дангадзе. Архивное фото
    Адвокаты требуют освободить арестованного соратника Саакашвили
    22:40 11.12.2017
    188Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам адвоката Руслана Чернолуцкого, после освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Апелляционный суд примет такое же решение и по его соратнику Севериону Дангадзе.
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    Саакашвили вернулся домой, а митингующие - в палатки под Радой
    22:11 11.12.2017
    1010Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По ходу движения сторонники Михаила Саакашвили скандировали "Импичмент", "Луценко в отставку". По словам организаторов митинга, Саакашвили уже дома, в квартире на улице Костёльной, где ранее его пытались задержать.
    Михаил Саакашвили после решения суда
    Сторонники Саакашвили устроили овацию на Крещатике 
    21:51 11.12.2017
    1596Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Толпа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приветствовали его радостными криками после освобождения судом в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
    Активисты устроили давку под судом, где освободили Саакашвили
    На радостях. Сторонники Саакашвили устроили давку возле суда
    20:58 11.12.2017
    604Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили скандируют "Судья молодец!" и крайне негативно реагируют на журналистов.
    Михаил Саакашвили в суде
    Саакашвили заявил, что не собирается становиться президентом Украины
    20:44 11.12.2017
    1114Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, он намерен продолжить борьбу с властями и будет "пытаться изменить систему" в стране.
    Михаил Саакашвили в суде
    Саакашвили заявил, что покажет, как "умирает президент"
    19:14 11.12.2017
    1076Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, он показал, как может работать президент, а теперь покажет, как может умирать.
    Сторонники Саакашвили под Печерским судом
    Сторонники Саакашвили объявили сбор у Печерского суда в Киеве
    17:53 11.12.2017
    695Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Согласно информации "Движения новых сил", прокуроры не смогли предъявить ни одного доказательства против Михаила Саакашвили, потому что он якобы постоянно менял машины и оставлял телефоны.
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    Избитого Шепелева доставили в суд. Видео
    Избитого Шепелева доставили в суд 
    14:55 09.02.2018
    5311
    Печерский суд Киева определяет меру пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. На заседании присутствуют его адвокат, прокурор.
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Экс-нардепа Шепелева арестовали на два месяца
    06:31 10.02.2018
    340
    Суд принял решение в соответствии с постановлением суда от 26 марта 2015 года, так как "подозреваемому Александру Шепелеву было уже избрано заочно меру пресечения".
    Здание ГПУ в Киеве. Архивное фото
    В ГПУ не исключают уголовных дел "из-за саботажа Печерского суда"
    01:48 23.02.2018
    131
    Замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что "наиболее болезненным на сегодняшний день является получение разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко" Печерским райсудом Киева. .
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