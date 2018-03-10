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    Игорь Бенедисюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Игорь Бенедисюк
    ВСЮ: введение презумпции правоты полицейского может противоречить Конституции
    15:38 27.09.2016
    343Взрыв в здании полиции в Ровно
    Как отметил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк, необходимо выверить саму формулировку (презумпции правоты полицейского) с собственно законодательством или принять изменения в законодательство, чтобы обеспечить действенность нормы.
    На заседании Высшего совета юстиции 30 июля 2015 года. Глава ВСЮ Игорь Бенедисюк - в центре
    Количество жалоб украинцев на судей превысило 9 тысяч – глава ВСЮ
    06:50 26.03.2016
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    С июня прошлого года принято решение об увольнении по дискредитирующим обстоятельствам около 330 судей, сообщил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк.
    Председатель Высшего совета юстиции, судья Высшего хозяйственного суда Украины Игорь Бенедисюк
    Председателем ВСЮ избран Бенедисюк
    17:59 09.06.2015
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    Члены ВСЮ единогласным решением избрали председателем Высшего совета юстиции судью Высшего хозяйственного суда Украины Игоря Бенедисюка.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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