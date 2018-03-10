Комментируя решение МОН отложить языковую статью, политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент Петр Порошенко окончательно уступил давлению Запада и рекомендациям Венецианской комиссии, раскритиковавшей закон об образовании.
Согласно заключению Венецианской комиссии, Украина может решить вопрос схемы и объема преподавания на языках нацменьшинств, разговаривающих на языках стран ЕС, на уровне новых законов и подзаконных актов. Он считает, что для этого Киев должен начать диалог с представителями нацменьшинств.
Согласно новому закону "Об образовании", к русскому языку могут быть применены абсолютно дискриминационные меры, что прямо противоречит международным обязательствам Украины, считают представители русскоязычной общественности.
Венецианская комиссия огласила свой вердикт по языковому вопросу в Украине и официально опубликовала рекомендации Киеву относительно закона об образовании. Как отреагировали на экспертные выводы и советы сами украинцы в соцсетях?
Минобразования не согласилось с утверждением Венецианской комиссии, что языковая статья закона не предлагает решений для российского языка, и заявило, что на основе рекомендаций комиссии предложит дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".