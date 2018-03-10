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    Венецианская комиссия

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Сергей Лавров на встрече глав МИД стран нормандской четверки в Минске
    Украина не готова исправить замечания по закону об образовании - Лавров
    13:56 13.02.2018
    157Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра иностранных дел России, "справедливые замечания Венецианской комиссии к закону об образовании" не выполняются Украиной.
    Акция в защиту украинского языка. Архивное фото
    Корнейчук: власть "включила заднюю" по нормам закона об образовании
    11:35 03.02.2018
    2657Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Комментируя решение МОН отложить языковую статью, политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что президент Петр Порошенко окончательно уступил давлению Запада и рекомендациям Венецианской комиссии, раскритиковавшей закон об образовании.
    Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт
    Венецианская комиссия: Украина должна начать диалог с нацменьшинствами
    22:01 25.01.2018
    706Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Согласно заключению Венецианской комиссии, Украина может решить вопрос схемы и объема преподавания на языках нацменьшинств, разговаривающих на языках стран ЕС, на уровне новых законов и подзаконных актов. Он считает, что для этого Киев должен начать диалог с представителями нацменьшинств.
    Представители Венецианской комиссии
    Закон об Антикоррупционном суде нужно доработать с кредиторами – ВК
    20:28 25.01.2018
    393
    Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт отметил, что законопроект об Антикоррупционном суде "следует улучшить и привести в соответствие с рекомендациями ВК".
    Сергей Кивалов. Архивное фото
    Кивалов: проблема языка в Украине создана искусственно
    11:12 16.12.2017
    881Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Политики используют языковой вопрос в стране как инструмент в борьбе за власть. А других инструментов у них просто нет, считает народный депутат Сергей Кивалов.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Русскоязычное население в Украине делают "третьим сортом"
    07:13 15.12.2017
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    Украинская власть после заключения Венецианской комиссии разделила нацменьшинства на три сорта: на тех, с кем заигрывает, тех, кому уступает, и тех, с кем воюет, считает обозреватель Захар Виноградов.
    Русскому языку в Украине ничего не угрожает - он просто исчезнет
    19:58 12.12.2017
    5317Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Согласно новому закону "Об образовании", к русскому языку могут быть применены абсолютно дискриминационные меры, что прямо противоречит международным обязательствам Украины, считают представители русскоязычной общественности.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: ЕС тоже использует языковую проблему Украины
    19:16 12.12.2017
    868Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Во власти Украины надеялись, что европейцы перестанут обращать внимание на вопрос языка и спустят его "на тормозах", но в ЕС жестко контролируют эту тему, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Обучение мигрантов русскому языку
    Так что, минус русский? Соцсети о вердикте Венецианской комиссии
    16:40 12.12.2017
    4390Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Венецианская комиссия огласила свой вердикт по языковому вопросу в Украине и официально опубликовала рекомендации Киеву относительно закона об образовании. Как отреагировали на экспертные выводы и советы сами украинцы в соцсетях?
    Владимир Воля. Архивное фото
    Воля: в вопросе русского языка в Украине точка еще не поставлена
    14:45 12.12.2017
    700Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Несмотря на громкие заявления главы украинского МИД, Киев все же будет выполнять рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона об образовании, считает Владимир Воля.
    Марина Ставнийчук. Архивное фото
    Вопросы к Украине по правам нацменьшинств еще остались - Ставнийчук
    09:40 12.12.2017
    385Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Марина Ставнийчук сообщила, что Венецианская комиссия сделала Украине замечание на счет того, что можно было избежать языкового конфликта еще на этапе рассмотрения образовательной реформы в ВР.
    Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
    ЕС ожидает от Киева полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии
    06:46 12.12.2017
    1888Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич подчеркнула, что "рекомендации Венецианской комиссии должны быть учтены в полной мере, как обязалась Украина".
    Министерство образования и науки Украины
    Минобразования по-своему истолковало выводы Венецианской комиссии о языке
    22:22 11.12.2017
    545Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Минобразования не согласилось с утверждением Венецианской комиссии, что языковая статья закона не предлагает решений для российского языка, и заявило, что на основе рекомендаций комиссии предложит дифференцированный подход к обучению на языках нацменьшинств.
    МИД Украины
    МИД призвал "прекратить спекуляцию" закона об образовании
    20:56 11.12.2017
    236
    МИД Украины призвал воздержаться от свободного толкования рекомендаций Венецианской комиссии, прекратить политизацию вопроса нового образовательного закона.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украина выполнит требования Венецианской комиссии - МИД
    03:55 10.12.2017
    978Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам главы МИД Украины Павла Климкина, Украина обратилась к Венецианской комиссии и получила результат, над его реализацией правительство будет работать с общинами.
    Министерство образования и науки Украины
    Венецианская комиссия отвергла "языковые" обвинения Венгрии - МОН
    14:09 08.12.2017
    629Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В заявлении Министерства образования Украины, обнародованном в пятницу, говорится, что Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии относительно закона об образовании.
    Министерство образования и науки Украины
    Киев прокомментировал выводы Венецианской комиссии по "языковой статье"
    13:58 08.12.2017
    1195Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Венецианская комиссия рекомендует Украине продлить переходный период до полноценного применения "языковой статьи" в законе об образовании. МОН считает вывод комиссии "конструктивным".
    Андрей Парубий
    Парубий надеется, что закон об образовании останется без изменений
    05:07 01.11.2017
    235Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Спикер Верховной Рады выразил надежду, что после анализа Венецианской комиссией закон об образовании, в частности статья о языке нацменьшинств, останется в первоначальной редакции.
    Молоток судьи
    В БПП анонсируют новый законопроект об антикоррупционном суде
    04:59 10.10.2017
    89Судебная и конституционная реформы в Украине
    Венецианская комиссия признала, что в Украине необходимо создать антикоррупционный суд, при этом ВК забраковала те два законопроекта, которые анализировала.
    Подписание документов
    Венецианская комиссия в декабре даст заключение по закону об образовании
    18:29 09.10.2017
    128Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Как сообщили в секретариате Венецианской комиссии, заключение по украинскому закону об образовании готовится к декабрьской сессии комиссии.
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    Сергей Лавров на встрече глав МИД стран нормандской четверки в Минске
    Украина не готова исправить замечания по закону об образовании - Лавров
    13:56 13.02.2018
    157
    По словам министра иностранных дел России, "справедливые замечания Венецианской комиссии к закону об образовании" не выполняются Украиной.
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