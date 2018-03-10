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    Бюро по демократическим институтам и правам человека

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Референдум по изменению конституции Турции
    Анкара: отчет наблюдателей ОБСЕ о референдуме - неприемлемый
    19:47 17.04.2017
    726Референдум в Турции: итоги
    В МИД Турции сообщили, что вывод ОБСЕ о том, что референдум якобы не соответствует международным стандартам, неприемлем, отчет демонстрирует односторонний и предвзятый подход.
    Следственный изолятор. Архивное фото
    В ОБСЕ призвали Белоруссию запретить смертную казнь
    20:30 09.05.2016
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    Глава бюро ОБСЕ по правам человека Михаэль Георг Линк сообщил, что он крайне обеспокоен сообщениями о еще одной казни в Белоруссии. Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Венецианская комиссия раскритиковала украинский закон о декоммунизации
    01:24 20.12.2015
    3462На металлолом. Украина против советских памятников.
    В Европе признают право Украины запретить или даже криминализировать определенную символику или пропаганду тоталитарных режимов, однако предупреждает, что в нынешней формулировке закон может привести к нарушению права на свободу высказывания.
    Беженцы в волонтерском центре Славянска
    В Украине следует решить вопрос участия в выборах переселенцев Донбасса - ОБСЕ
    16:40 26.10.2015
    202Местные выборы 2015: итоги
    Вопрос голосования внутренних переселенцев был поднят наблюдателями, и об этом говорили общественные организации, заявила глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Тана де Зулуета.
    Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Украина готова совершенствовать систему выборов - Климкин
    17:38 28.10.2014
    54Выборы в парламент 2014
    Климкин "отметил готовность украинской стороны рассмотреть рекомендации БДИПЧ ОБСЕ относительно путей совершенствования избирательной системы в Украине, которые будут подготовлены Бюро по результатам наблюдения" за прошедшими внеочередными выборами в ВР.
    Подсчет голосов на выборах. Архивное фото
    Япония направит 10 наблюдателей на выборах в Верховную Раду
    06:58 03.10.2014
    56Выборы в парламент 2014
    Япония готовится направить 10 своих наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября этого года, сообщили РИА Новости в отделе Центральной и Юго-Восточной Европы МИД Японии.
    Российский паспорт
    ОБСЕ: запрет на въезд россиян в Украину допустим при необходимости
    06:32 18.04.2014
    12Отношения Украины и России
    Решение о запрете части россиян въезжать в Украину не противоречит принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает директор Бюро по демократическим институтам и правам человека организации Янез Ленарчич.
    Штаб-квартира ОБСЕ
    Келин: визит наблюдателей на референдум снизит напряженность в Крыму
    17:01 11.03.2014
    3Обострение ситуации в Крыму
    Постпред России при ОБСЕ Андрей Келин заявил во вторник, что направление наблюдателей на референдум в Крыму 16 марта от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека способствовало бы деэскалации напряженности в регионе.
    Протесты сторонников евроинтеграции Украины
    В ОБСЕ призывают оппозицию к мирному характеру митингов в Украине
    13:52 06.12.2013
    9Политический кризис в Украине
    Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Янес Ленарчич призывает украинскую оппозицию обеспечить мирный характер митингов.
    БДИПЧ ОБСЕ готово помочь в урегулировании ситуации в Украине
    13:37 06.12.2013
    4Политический кризис в Украине
    Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ готово предоставить помощь в разрешении кризиса, сложившегося в Украине, заявил директор БДИПЧ Янес Ленарчич.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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