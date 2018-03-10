Глава бюро ОБСЕ по правам человека Михаэль Георг Линк сообщил, что он крайне обеспокоен сообщениями о еще одной казни в Белоруссии. Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь
В Европе признают право Украины запретить или даже криминализировать определенную символику или пропаганду тоталитарных режимов, однако предупреждает, что в нынешней формулировке закон может привести к нарушению права на свободу высказывания.
Климкин "отметил готовность украинской стороны рассмотреть рекомендации БДИПЧ ОБСЕ относительно путей совершенствования избирательной системы в Украине, которые будут подготовлены Бюро по результатам наблюдения" за прошедшими внеочередными выборами в ВР.
Решение о запрете части россиян въезжать в Украину не противоречит принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает директор Бюро по демократическим институтам и правам человека организации Янез Ленарчич.
Постпред России при ОБСЕ Андрей Келин заявил во вторник, что направление наблюдателей на референдум в Крыму 16 марта от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека способствовало бы деэскалации напряженности в регионе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".