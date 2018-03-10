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    выборы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 711
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    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: Россия не вмешивается в выборы других государств
    03:36 10.03.2018
    21
    Президент России Владимир Путин не исключил, что какие-то лица могли использовать определенные инструменты в других странах и посылать соответствующую информацию из Франции, Германии, Азии или России и это не имеет отношения к властям РФ.
    Парламент Италии
    Тренд в ЕС: популисты и ультраправые идут в парламент Италии
    11:36 07.03.2018
    6891Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Порошенко ответил на вопрос о проведении досрочных выборов в Раду
    16:31 28.02.2018
    510Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    По словам президента Петра Порошенко, никаких разговоров о роспуске Верховной Рады не ведется, он полностью доволен темпами работы парламента на прошлой сессии.
    Ирина Геращенко
    В БПП высказались за проведение внеочередных выборов в парламент
    10:02 27.02.2018
    709Политический кризис: страна в тупике
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины - это всегда хороший шанс проверить рейтинги.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД сообщили о реакции Украины после выборов в Крыму и на Донбассе
    20:32 23.02.2018
    1350
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ в Украине.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Уцелеет ли Порошенко в схватке за второй срок?
    11:41 21.02.2018
    6109Политический кризис: страна в тупике
    Пока Петр Алексеевич грезит о статусе "единого кандидата", каждый участник "стратегической девятки" готовится вести собственную игру.
    Анастасия Приходько. Архивное фото
    Известная певица возмутилась тем, как ее использовали в ролике Порошенко
    04:33 19.02.2018
    5234Политический кризис: страна в тупике
    По словам певицы Анастасии Приходько, ей позвонил министр культуры Евгений Нищук и предложил принять участие в социальном проекте, но подло ее имя использовал в своих политических играх.
    Бортник: арест Труханова — это письмо Запада к окружению Порошенко. Видео
    Политолог объяснил, зачем нужно было задерживать Труханова 
    03:32 19.02.2018
    540Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
    Штаб-квартира ЦРУ
    СМИ сообщили о массовых фактах вмешательства ЦРУ в выборы в разных странах
    04:16 18.02.2018
    260США - Россия: санкции преткновения
    По информации СМИ, США благодаря ЦРУ свергли выбранных лидеров в Иране и Гватемале в 50-х и поддержали госперевороты в ряде других стран в 60-х.
    Бортник: досрочные выборы в Украине возможны до 27 октября 2018 года. Видео
    Окружению президента нужны досрочные выборы - политолог 
    03:33 18.02.2018
    1289Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Украина не может обеспечить порядок у дипмиссий на выборах - МИД РФ
    16:10 15.02.2018
    280
    Согласно заявлению МИД РФ, несмотря на обращение посольства России в МИД Украины с просьбой обеспечить общественный порядок, полицейские вмешиваются в крайне редких случаях для наведения порядка.
    Почему возобновились переговоры по составу ЦИК — мнение Дьяченко. Видео
    Власть взялась за ЦИК, потому что готовится к досрочным выборам - политолог 
    06:25 12.02.2018
    434Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко высказала мнение, что власть взялась за ЦИК, потому что всерьез рассматривает сценарий досрочных парламентских выборов.
    Премьер-министр Владимир Гройсман
    Гройсман собрался менять систему выборов в Украине
    11:27 09.02.2018
    569Политический кризис: страна в тупике
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, действующая избирательная система неприемлема, в Украине стало нормой, "когда люди покупают голоса".
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    В Украине нет новых партий, потому что мешают старые - Золотарев
    08:58 04.02.2018
    459Политический кризис: страна в тупике
    Полноценных партий в Украине нет, есть только политотделы олигархических группировок, считает эксперт.
    Путин пошутил про выборы: пойду работать комбайнером. Видео
    Путин пошутил про выборы: пойду работать комбайнером 
    19:28 01.02.2018
    580
    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону осмотрел производственное объединение "Ростсельмаш" и пошутил по поводу предстоящих выборов.
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Макитра: Порошенко не переломит негативное отношение общества к власти
    08:03 29.01.2018
    586Политический кризис: страна в тупике
    Политолог Ярослав Макитра допускает, что от президента может и не быть практических конкретных шагов, а много пиара и слов в ходе его предвыборной кампании.
    Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе. Украинский завтрак
    Зрелища вместо хлеба: разрыв связей с РФ как предвыборная стратегия
    11:58 28.01.2018
    2299Политический кризис: страна в тупике
    Сколько бы идеологические мотивы не пытались поставить выше экономического прагматизма, но частный бизнес всегда ищет более выгодные возможности.
    Такого не было даже при Януковиче: Якубин о назначении новых членов ЦИК. Видео
    Политолог о разделе ЦИК: такого не было даже при Януковиче 
    05:37 28.01.2018
    784Политический кризис: страна в тупике
    По словам политолога Алексея Якубина, парламентские партии "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" просто разделили на двоих членов Центральной избирательной комиссии.
    Митинг сторонников Евросоюза в Риме
    Daily Express: выборы, которые потревожат ЕС в 2018 году
    08:30 08.01.2018
    676
    Не за горами важнейшие для Европы и даже всего мира выборы. Их всего шесть, однако, от результатов этих голосований зависит то, как будет развиваться дальнейшая всемирная история и экономика.
    Запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
    Важнейший 2018 год: выборы, референдумы, отставки и... перевороты
    18:39 07.01.2018
    11767
    Наступивший год - год электорального цикла, важных выборов и референдумов, которые приведут к заметным изменениям во всем мире, включая череду глобальных торговых и валютных войн.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Парламент Италии
    Тренд в ЕС: популисты и ультраправые идут в парламент Италии
    11:36 07.03.2018
    6891
    Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Уцелеет ли Порошенко в схватке за второй срок?
    11:41 21.02.2018
    6109
    Пока Петр Алексеевич грезит о статусе "единого кандидата", каждый участник "стратегической девятки" готовится вести собственную игру.
    Анастасия Приходько. Архивное фото
    Известная певица возмутилась тем, как ее использовали в ролике Порошенко
    04:33 19.02.2018
    5234
    По словам певицы Анастасии Приходько, ей позвонил министр культуры Евгений Нищук и предложил принять участие в социальном проекте, но подло ее имя использовал в своих политических играх.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД сообщили о реакции Украины после выборов в Крыму и на Донбассе
    20:32 23.02.2018
    1350
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ в Украине.
    Бортник: досрочные выборы в Украине возможны до 27 октября 2018 года. Видео
    Окружению президента нужны досрочные выборы - политолог 
    03:33 18.02.2018
    1289
    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
    Ирина Геращенко
    В БПП высказались за проведение внеочередных выборов в парламент
    10:02 27.02.2018
    709
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины - это всегда хороший шанс проверить рейтинги.
    Премьер-министр Владимир Гройсман
    Гройсман собрался менять систему выборов в Украине
    11:27 09.02.2018
    569
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, действующая избирательная система неприемлема, в Украине стало нормой, "когда люди покупают голоса".
    Бортник: арест Труханова — это письмо Запада к окружению Порошенко. Видео
    Политолог объяснил, зачем нужно было задерживать Труханова 
    03:32 19.02.2018
    540
    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Порошенко ответил на вопрос о проведении досрочных выборов в Раду
    16:31 28.02.2018
    510
    По словам президента Петра Порошенко, никаких разговоров о роспуске Верховной Рады не ведется, он полностью доволен темпами работы парламента на прошлой сессии.
    Почему возобновились переговоры по составу ЦИК — мнение Дьяченко. Видео
    Власть взялась за ЦИК, потому что готовится к досрочным выборам - политолог 
    06:25 12.02.2018
    434
    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко высказала мнение, что власть взялась за ЦИК, потому что всерьез рассматривает сценарий досрочных парламентских выборов.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Украина не может обеспечить порядок у дипмиссий на выборах - МИД РФ
    16:10 15.02.2018
    280
    Согласно заявлению МИД РФ, несмотря на обращение посольства России в МИД Украины с просьбой обеспечить общественный порядок, полицейские вмешиваются в крайне редких случаях для наведения порядка.
    Штаб-квартира ЦРУ
    СМИ сообщили о массовых фактах вмешательства ЦРУ в выборы в разных странах
    04:16 18.02.2018
    260
    По информации СМИ, США благодаря ЦРУ свергли выбранных лидеров в Иране и Гватемале в 50-х и поддержали госперевороты в ряде других стран в 60-х.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: Россия не вмешивается в выборы других государств
    03:36 10.03.2018
    21
    Президент России Владимир Путин не исключил, что какие-то лица могли использовать определенные инструменты в других странах и посылать соответствующую информацию из Франции, Германии, Азии или России и это не имеет отношения к властям РФ.
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