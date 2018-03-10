Президент России Владимир Путин не исключил, что какие-то лица могли использовать определенные инструменты в других странах и посылать соответствующую информацию из Франции, Германии, Азии или России и это не имеет отношения к властям РФ.
Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
Президент России Владимир Путин не исключил, что какие-то лица могли использовать определенные инструменты в других странах и посылать соответствующую информацию из Франции, Германии, Азии или России и это не имеет отношения к властям РФ.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
Уже за полночь на площади Республики в Париже полиция оттеснила участников акции в метро. Часом ранее между ними произошли столкновения, полицейские применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты. Демонстранты кидали в стражей порядка файеры и другие предметы.
По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.
Примерно 2 тысячи человек вышли на площадь Республики и отправились в направлении площади Бастилии, где и произошли столкновения с полицейскими. Люди собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений.
По словам секретаря Центризбиркома Армена Смбатяна, Республиканская партия Армении набирает 55,58%, или 16 тысяч 325 голосов, блок "Царукян" набирает 23,04%, или 6 тысяч 767 голосов, "Дашнакцутюн" набирает 9,77%.
По данным ЦИК Узбекистана, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиеев набрал 88,61% голосов и победил на выборах главы республики. Новый президент по видеосвязи поприветствовал своих сторонников на каждом из митингов в областных центрах Узбекистана.
Акции протестов против избрания президентом республиканца Дональда Трампа проходят на восточном и западном побережьях США. Наиболее активные действия демонстрантов проводятся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и в Калифорнии.
Дебаты продолжались чуть более полутора часов. И как оказалось, на самом деле Трамп говорил на минуту больше, чем его соперница. Как подсчитал телеканал CNN, его ответы на вопросы заняли 40 минут 10 секунд, у Клинтон этот показатель равен 39 минут 05 секунд.
Фотокорреспондентам удалось снять с высоты птичьего полета охранение российского посольства в Киеве в день проведения выборов в Госдуму РФ. Бойцы Национальной гвардии в два ряда вытянуты вдоль фасада посольства, кроме того видны дополнительные подразделения полиции.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила перед пенсионерами в Херсоне в коллекционных бежевых туфлях Gucci из кожи змеи. Она приехала в понедельник в Херсон, чтобы поддержать кандидата от партии на довыборах в Верховную Раду.
В Соединенных штатах Америки набирает популярности эротический флешмоб с политической окраской Babes for Trump. Полураздевшиеся девушки фотографируются на фоне политической рекламы Трампа в цветах звездно-полосатого флага.
В пятницу с четвертой попытки депутаты Полтавского облсовета выбрали председателя. Им стал кандидат от БПП "Солидарность" Александр Беленький. Его первым заместителем стал Евгений Холод из ВО "Батькивщина".
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, удивительно, что Вакарчук вообще попал в социологические опросы, это наталкивает на мысль, что его появление там кому-то очень нужно.
По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, электорально пока нет ни одной политической силы, которая соответствует мнениям значительного числа украинских граждан и предложила бы выход из ситуации.
По словам политолога,кандидата политических наук Алексея Якубина, власть для демонстративной победы была готова вбрасывать колоссальные ресурсы, для того чтобы продемонстрировать свое большинство для 4% населения.
По словам политолога, кандидата политических наук Кирилла Молчанова, сделав все выводы власть придет к заключению, что категорически не нужно отказываться от мажоритарной системы на предстоящих парламентских выборах.
В мае Гудвин пообещал в Twitter, что съест свою книгу о Brexit, если лейбористы наберут хотя бы 38% голосов. После объявления результатов выборов, на которых лейбористы получили поддержку 40% избирателей, пользователи напомнили Гудвину о его словах.
Столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными результатами президентских выборов во Франции, продолжились в центре Парижа, переместившись с Площади Бастилии в район Площади Республики, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Румен Радев, считающийся пророссийским кандидатом, одержал победу на президентских выборах в Болгарии. Политик, выдвинутый Социалистической партией, набрал, по данным экзит-полов, около 58 процентов голосов избирателей.
Газета Washington Post опубликовала в пятницу видео от 2005 года, на котором Дональд Трамп хвастается приставаниями к женщинам, сам кандидат не стал оспаривать подлинность съемки и извинился, если кого-то обидел.
"Единая Россия" набирает 49,48% голосов на выборах в Государственную думу после подсчета 18,5% протоколов, сообщает ЦИК России. По данным системы "Выборы", у ЛДПР 15,82% голосов, КПРФ набирает 15,4%, "Справедливая Россия" - 6,45%.
Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид считает, что если состоятся досрочные выборы в парламент по нынешнему закону, Украина получит тиранию. По словам вице-спикера, "выборы при нынешних обстоятельствах являются небезопасными по многим соображениям".
По словам экс-представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Романа Безсмертного, на переговорах в Минске украинская сторона предложила 12 документов по возможностям проведения выборов в Донбассе, но все они были отклонены.
В Кривом Роге Днепропетровской области прошло вече в поддержку внеочередных выборов городского головы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Семен Семенченко.
Народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев, находясь в Кривом Роге среди протестующих, потребовали отмены решения территориальной комиссии о победе на выборах Юрия Вилкула и отставки всех членов ЦИК Украины.
Народный депутат Владимир Парасюк устроил скандал во время заседания Центральной избирательной комиссии Украины.В зале заседаний он высказал претензии в плохой организации местных выборов члену ЦИК Жанне Усенко-Черной.
Руководитель типографии "Приазовский рабочий" Николай Токарский, где были напечатаны бюллетени для выборов в Мариуполе, обратился к председателю городской избирательной комиссии Ирине Юриной с предложением проводить выборы.
Председатель Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас надеется, что на парламентских выборах в Греции 20 сентября его партия победит и это станет поражением консерваторов не только в стране, но и во всей Европе.
Второй тур президентских выборов проходит в Польше в воскресенье. В бюллетень для голосования внесены действующий глава Польши Бронислав Коморовский и кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной партии Анджей Дуда.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.